Новости по теме курорты

Долгие годы внешний облик курорта Пицунда оставался неизменным, но с учетом уникальной растительности и особенного микроклимата Пицунды был разработан и уже поэтапно воплощается в жизнь новый дизайн-проект курорта.
Ожидается, что в новогодние праздники Абхазию посетят около 15 тысяч туристов, сообщил глава Министерства по курортам и туризму Автандил Гарцкия.
Длина дороги по склону составит 1675 метров, а пропускная способность — 750 человек в час.
Ограничительные меры, введенные Россией против Турции, уже серьезно ударили не только по пляжному туризму, но и по турецким горнолыжным курортам, обернувшись для них колоссальными убытками. Так, в горнолыжном Улудаге на сегодня более 25 процентов граждан России уже отменили бронь отелей.
Ведется активная работа по привлечению отдыхающих. Ситуация с энергоснабжением полуострова в ближайшее время будет решена, уверен председатель комитета местного парламента по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк.
Ранее стало известно, что индийский штат Гоа исключен из списка безопасных мест для российских туристов. Причиной решения назывался, в частности, рост числа стычек между туристами и местными жителями. Отмечалось, что мера не была связана с террористической угрозой. Эту информацию прокомментировала советник главы Ростуризма Светлана Сергеева.
"Карнавал на воде" проводится на черноморском курорте накануне Дня Военно-морского флота уже десять лет.
Пассажиры пригородного поезда "Адлер–Гагра" считают этот вид транспорта самым оптимальным выбором при пересечении абхазо-российской границы, особенно для тех, кто планирует провести отдых в Абхазии.
Вагоны электрички, связывающей Гагру и Адлер, оборудованы 60 мягкими креслами. Поезд будет ходить три раза в день: утром, днем и вечером.
По данным метеорологов Абхазии, 19 июня погода в республике будет по-прежнему находиться под влиянием антициклона.
Глава Администрации Гагрского района Беслан Барциц рассказал в интервью Sputnik о том, как идет подготовка к курортному сезону и какие проблемы возникают в преддверии лета.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с активом Гагрского района.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с активом Гагрского района.
Редакция Sputnik Абхазия подобрала фотографии самых живописных, интересных, известных мест и реалий республики, которые по праву могут называться "визитными карточками" Абхазии.
Глава Коммунального управления Администрации города Сухум Елена Атепина рассказала в интервью Sputnik о том, как идет подготовка к курортному сезону и какие проблемы возникают в преддверии лета.
Начало летнего сезона отметят торжествами по всему городу. Главным праздником станет Сочинский карнавал - Парад курортов, в котором примут участие ведущие игроки санаторно-курортной отрасли.
Министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия прокомментировал Sputnik готовность республики к туристическому сезону.
В Цандрипше ведутся работы по подготовке к летнему курортному сезону.
По инициативе руководителей объектов санаторно-курортного комплекса Гагры впервые в Абхазии начала свою работу Ассоциация санаториев, домов отдыха, пансионатов и учреждении гостиничного типа.
Накануне министры иностранных дел РФ и Абхазии на переговорах в Москве приняли решение о том, что страны будут работать над улучшением пересечения российско-абхазской границы в районе контрольно-пропускного пункта "Адлер".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.