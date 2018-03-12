Новости по теме курорты

Ограничительные меры, введенные Россией против Турции, уже серьезно ударили не только по пляжному туризму, но и по турецким горнолыжным курортам, обернувшись для них колоссальными убытками. Так, в горнолыжном Улудаге на сегодня более 25 процентов граждан России уже отменили бронь отелей.