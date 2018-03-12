Новости по теме милиция

Все автотранспортные средства МВД Абхазии будут оснащены новыми номерными знаками до конца декабря 2015 года.
Сотрудникам милиции Анатолию Сидоренко и Руслану Шенгелия, героически погибшим при исполнении служебных обязанностей в ноябре 1993 года, открыты памятные доски в УВД Сухума.
Последние восемь участников бандформирования экс-замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода уничтожены в Рамитском ущелье, сообщило МВД Таджикистана.
Преступники ограбили директора Ткуарчалской средней школы №5 Дмитрия Шоуа, похитив у него более полумиллиона рублей, предназначенных на выплату заработной платы учителям школы.
Первый профилактический рейд по проверке деятельности владельцев маломерных судов провела комиссия в акватории Гагрского района.
Сухумское Городское Собрание утвердило Руслана Ажиба в должности начальника Управления внутренних дел города Сухум.
Братья Эмзар и Олег Гемуа были доставлены в приемное отделение Агудзерской ЦРБ с огнестрельным ранением в ночь на понедельник 4 мая, в 01:40 часов.
На майские праздники весь личный состав УВД Гагрского района перейдет на усиленный режим работы.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.