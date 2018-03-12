Новости по теме мимоза

Пресс-служба Южного таможенного управления (ЮТУ) сообщила, что за последнюю неделю было оформлено более 125 тонн цветов.
Заместитель Государственного таможенного комитета (ГТК) Республики Абхазия Ушанги Квициния рассказал об объемах экспорта мимозы.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.