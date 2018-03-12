Новости по теме охота

Чтобы узнать с чего начинается ястребиная охота – одна из древних традиций в Абхазии, и чем она лучше охоты с ружьем корреспондент Sputnik Анжелика Бения отправилась в село Абгархук Гудаутского района, которое знаменито самыми искушенными ловцами ястребов.
Чтобы узнать, с чего начинается ястребиная охота – одна из древних традиций в Абхазии, и чем она лучше охоты с ружьем, корреспондент Sputnik Анжелика Бения отправилась в село Абгархук Гудаутского района, которое знаменито самыми искушенными ловцами ястребов.
Чтобы узнать с чего начинается ястребиная охота – одна из древних традиций в Абхазии, и чем она лучше охоты с ружьем корреспондент Sputnik Анжелика Бения отправилась в село Абгархук Гудаутского района, которое знаменито самыми искушенными ловцами ястребов.
Охота издревле была неотъемлемой частью абхазского народа, доминирующим занятием хозяйственной деятельности абхазов, однако в последние годы в Абхазии растет число браконьеров, что не может не сказаться на экологии страны.
Охотничье сообщество Абхазии настаивает на том, что свою деятельность охотники ведут не на территории парка, а за его пределами и тем самым не нарушают законы.
Охотничий сезон открылся в Абхазии традиционно в третью субботу августа.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.