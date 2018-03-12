Новости по теме опера

В программе концерта - музыка четырех веков истории оперы - от Глюка до Берстайна. В числе исполнителей выдающиеся мастера, лауреаты вокальных конкурсов и студенты Московской консерватории.
3 декабря в большом зале Берлинской филармонии состоялся концерт с участием Народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава.
В субботу 14 ноября на официальной странице оперной дивы Хиблы Герзмава ее представители сообщили об отмене концерта в Музыкальном театре города Краснодар, назначенного на 23 ноября, заявив, что концерт отменен в связи с невыполнением условий и договоренностей организатором концерта Львом Габриеляном.
Молодые абхазские исполнители оперы и Государственный камерный оркестр под руководством Давида Терзяна выступили на сцене драматического театра имени Самсона Чанба с концертом Grand Opera Gala.
В концерте Grand Opera Gala приняли участие молодые абхазские исполнители оперы и Государственный камерный оркестр под руководством Давида Терзяна.
XIV музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." открылся в Сухуме.
XIV музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." открылся в Сухуме.
Об особо запомнившихся ролях, творческом пути и планах рассказала в интервью Sputnik оперная дива, Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России Алиса Гицба
Оперная дива, Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России Алиса Гицба рассказала корреспонденту Sputnik о своих предпочтениях в музыке, творческих планах и детских воспоминаниях о театре.
"Кофейная кантата" Иоганна Себастьяна Баха в исполнении артистов московского театра "Геликон-опера" впервые прозвучала в Абхазии.
Заглавную партию в опере Луиджи Керубини "Медея" исполнит известная в мире певица, народная артистка Абхазии и России, "золотое сопрано России" Хибла Герзмава.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.