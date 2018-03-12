Новости по теме самшит

Несмотря на масштабы поражения огневкой самшитовых насаждений, у экологов сохраняется оптимистичный настрой относительно возможности сохранить самшит, так как он еще живой. Об этом сообщил на заседании в Кабинете Министров директор Института экологии Абхазской Академии Наук Роман Дбар.
Необходима серьезная подготовка к борьбе с огневкой перед весенней вегетацией самшита.
В республике проведены два этапа лечения самшита химическими препаратами.
Пораженные огневкой самшитовые насаждения в Пицунде и ущелье реки Бзыбь были еще раз обработаны спустя три месяца. Об этом рассказал в интервью Sputnik председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава.
Обработка самшита препаратом "Димилин" была произведена на участке от Бзыбского поворота на 34 километра в сторону озера Рица.
Директор Института экологии Абхазской Академии Наук Роман Дбар рассказал о результатах и перспективе борьбы с самшитовой огневкой.
Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава сказал, что очаги поражения самшита обнаружены вдоль Рицинской трассы.
Директор института экологии Абхазии Роман Дбар рассказал Sputnik об естественных врагах самшитовой огневки.
В ходе встречи комиссии по борьбе с огневкой обсудили текущую ситуацию и проведение дальнейших работ по лечению самшита.
Вице-премьер Республики Абхазия Шамиль Адзынба поднял вопрос спасения самшита на заседании Кабинета Министров в среду 9 июля.
Специалисты завершили первый этап лечения колхидского самшита в Пицунде.
В Кабинете Министров Абхазии обсудили меры по защите самшита от вредителя.
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