Новости по теме университеты

Использование лабораторий иракского университета Мосула позволило террористам совершить теракты на территории страны, заявил военный специалист Ирака по взрывчатым веществам генерал Хатем Магсуси.
В Абхазском государственном университете стартовал новый образовательный проект ПРООН, который представляет собой абхазский аналог известных в мире презентаций в стили TED talks.
Ректор Абхазского государственного университета, академик АНА, АМАН, РАЕН Алеко Гварамия рассказал в интервью Sputnik о том, как изменился вуз и как его превратить в национальный исследовательский университет.
Проект по проведению стажировок абхазских врачей в медучреждениях Иордании предложил ректор медуниверситета Аммана Рами Яган.
Данный рейтинг публикуется ежегодно, начиная с 2003 года, и включает в себя 500 лучших университетов мира, отобранных на основе прозрачности, а также данных незаинтересованных сторон. В отборе участвовали более 2000 университетов, однако в фактический рейтинг входят 1200 учебных заведений, а публикуются 500 лучших вузов мира.
Профессор Рауль Хонелия - основатель кафедры истории и теории международных отношений специальности в Абхазском государственном университете.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.