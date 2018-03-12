Новости по теме университеты

Данный рейтинг публикуется ежегодно, начиная с 2003 года, и включает в себя 500 лучших университетов мира, отобранных на основе прозрачности, а также данных незаинтересованных сторон. В отборе участвовали более 2000 университетов, однако в фактический рейтинг входят 1200 учебных заведений, а публикуются 500 лучших вузов мира.