Новости по теме урожай

В ноябре в селе Лыхны – древней столице Абхазского княжества — на поляне Лыхнашта отмечается праздник урожая. В этот день наездники состязаются в верховой езде, хореографические и вокальные ансамбли исполняют песни и танцы, демонстрируют изделия народного творчества, угощают блюдами национальной кухни.
Абхазское вино – один из самых древних напитков в истории человечества. В Абхазии найдены кувшины с остатками виноградных косточек III—II тысячелетия до нашей эры.
Декабрь в Абхазии – сезон уборки мандаринов. Съемочная группа РИА Новости побывала в республике и узнала, как выращивают и собирают этот новогодний фрукт, а также как правильно выбирать вкусные цитрусовые.
Сбор мандаринов начался в Абхазии. Обычно он начинается в начале ноября. В этом году из-за непогоды к сбору урожая приступили в середине месяца.
Министр сельского хозяйства Республики Абхазия Тимур Эшба рассказал корреспонденту Sputnik о том, что в этом году урожай мандаринов гораздо хуже, чем в прошлом.
Кукуруза - "царица полей" — одна из основных культур, выращиваемых в Абхазии. Из кукурузной муки готовят основное блюдо абхазской традиционной кухни — абысту.
В быту современных абхазов есть множество предметов обихода, которыми издревле пользовались наши предки. Один из них – конусообразная плетеная корзина для сбора винограда. Мы проследили за интереснейшим процессом ее создания вместе с мастером из села Аацы.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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