Новости по теме зарплаты

Глава администрации Галского района подвел итоги работы за год, подробно остановившись на нерешенных еще вопросах.
Мнение о том, что российско-абхазские отношения усложнились, и правительство России в дальнейшем не намерено оказывать Абхазии финансовую поддержку, ошибочно, отметил Рауль Хаджимба.
Глава Ткуарчалского района Аида Чачхалия обозначила основные проблемы района на собрании актива района в среду 19 августа.
Ограбление директора Ткуарчалской средней школы Дмитрия Шоуа произошло 10 июля около 10 часов утра. Преступникам удалось завладеть более чем полумиллионом рублей, предназначенных на выплату заработной платы учителям школы.
Заместитель министра образования и науки Абхазии Дмитрий Гварамия прокомментировал ограбление директора Ткурчалской средней школы №5, произошедшее 10 июля.
Преступники ограбили директора Ткуарчалской средней школы №5 Дмитрия Шоуа 10 июля, похитив у него более полумиллиона рублей, предназначенных на выплату заработной платы учителям школы.
Преступники ограбили директора Ткуарчалской средней школы №5 Дмитрия Шоуа, похитив у него более полумиллиона рублей, предназначенных на выплату заработной платы учителям школы.
Абхазия и Россия подписали соглашения о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, и о повышении заработной платы основным категориям работников госучреждений Абхазии.
Министр финансов Абхазии Амра Кварандзия и министр труда и социальной защиты России Максим Топилин подписали Соглашение о повышении заработной платы основным категориям работников госучреждений Республики Абхазия.
Руководство России намерено принимать участие в софинансировании увеличения заработных плат ряда работников госучреждений Республики Абхазия.
Вопрос о подписании соответствующего соглашения между Россией и Абхазией будет рассмотрен сегодня на заседании Кабинета Министров России, сообщает пресс-служба российского правительства.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.