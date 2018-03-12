Новости по теме Чечня

Глава Чечни признался, что его громкое заявление о планах относительно своего дальнейшего пребывания на посту делалось не для того, что спровоцировать митинги в свою поддержку.
Президент России выбрал правильную стратегию, выступая на стороне действующей сирийской власти, и российский народ должен поддержать его, заявил глава Чечни.
Слова главы Чечни о внесистемной оппозиции были опубликованы на официальном сайте правительства республики. Таким образом, полагает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, глава субъекта публично призывает к антиконституционным действиям.
Глава Чеченской республики заявил, что сознательно нарушил правила дорожного движения, чтобы снять видеоролик, и пообещал оплатить штраф уже в понедельник.
Предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о введении смертной казни за терроризм пока не докладывалось президенту РФ Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Премьер-министр Ливии уверил Рамзана Кадырова в том, что в ближайшие дни экипаж танкера вернется на родину. Высокопоставленный ливийский чиновник сообщил об этом во время своего дружественного визита в Чечню, по приглашению главы республики.
Военные инженеры Южного военного округа завершат работы по разминированию 30 октября.
Президент ТПП Абхазии Геннадий Гагулия считает, что подписанное соглашение с ТПП Чечни благоприятно повлияет на развитие экономики республики.
Около сотни мусульманок пришли на открытие первого в Чечне пляжа для женщин, расположенного на берегу "Грозненского моря". Смотрите на видео, как чеченки отдыхали и купались на огороженной от мужчин территории.
Микроавтобус направлялся из дагестанского города Хасавюрта через территорию Чечни в приграничный район Дагестана. Из-за камнепада микроавтобус упал в пропасть. В результате ДТП, по официальным данным, погибли 11 человек, восемь были госпитализированы.
Пользователи, желающие просматривать фотографии и видеоролики, которые публикует глава Чечни, должны будут попросить разрешения у владельца аккаунта.
В соревнованиях принимают участие около 100 лучших связистов воинских частей, расквартированных в Абхазии, Чеченской Республике, Волгоградской области и Ставропольском крае.
Абхазские спортсмены приняли участие в футбольном турнире среди ампутантов, прошедшем в столице Чечни.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.