Новости по теме Ереван

Жители Армении продолжили митинг против повышения цен на электроэнергию, начавшийся 19 июля. Смотрите на видео, как спасались от дождя протестующие в Ереване.
Оппозиционная фракция Армянского национального конгресса требует выпустить на свободу задержанных и привлечь к ответственности виновных, заявил секретарь фракции АНК Арам Манукян
В Ереване прошла массовая акция протеста из-за повышения тарифов на электроэнергию. Смотрите на видео, как полиция разгоняла устроивших беспорядки демонстрантов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.