Новости по теме НАТО

Активисты патриотических партий и движений, которых по неофициальным данным было до двух тысяч человек, провели митинг у здания посольства России в Сербии, выступая против сближения с НАТО.
Своим мнением о призыве генсека НАТО Йенса Столтенберга России "пересмотреть свое решение о признании Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами" поделился со Sputnik Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухаммед Килба.
Открытие учебного центра альянса в Тбилиси скажется не только на политических, но и на экономических взаимоотношениях России и Грузии.
Корабли североатлантического альянса остановятся в порту до 15 февраля. В рамках визита планируется провести совместные учения и ряд встреч.
О том, что упрек в адрес России по поводу изменения границ в Европе лицемерен, рассуждает для Sputnik военный обозреватель Виктор Литовкин.
О планируемой в Брюсселе встрече министров обороны НАТО, основной темой которой станет реакция альянса на "агрессивные действия России", рассуждает корреспондент Sputnik Анна Столярова.
Безрассудная деятельность стран НАТО погрузила ближневосточный регион в хаос, а не действия ВКС РФ, считает представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Генсек НАТО в своем докладе утверждает, что Россия в ходе своих крупномасштабных военных учений отрабатывала возможные ядерные бомбардировки стран-членов и партнеров НАТО. Йенс Столтенберг в качестве примера приводит 2013 год, когда, по его словам, Россия провела 18 крупномасштабных учений.
О том, что есть желание после длительных дебатов внутри альянса провести Совет Россия-НАТО, российская сторона узнала из заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга.
При участии России удалось достигнуть прогресса в консолидации усилий мирового сообщества в сфере борьбы с терроризмом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Глава Северо-Атлантического альянса Йенс Столтенберг предлагает возобновить переговорный процесс с Россией. Вполне вероятно, что очень скоро вновь начнется работа Совета Россия-НАТО.
НАТО слишком близко подобралась к границам России, и этот факт следует увидеть и принять во внимание, считает экс-глава МИД и экс-вице-канцлер ФРГ Клаус Кинкель.
Российский президент считает, что желание североатлантического альянса расширяться и "царствовать" усугубило проблемы в Европе и не создало ничего объединяющего.
Заявления грузинского министра стали реакцией на документ глав дипломатических ведомств стран альянса о намерении подготовить к саммиту в июле 2016 года в Варшаве конкретные меры по укреплению политического и практического сотрудничества с Тбилиси.
Противоречия России и Турции могут вызвать цепную реакцию конфликтов на прикаспийских территориях.
Постпреды 28 стран-членов НАТО уже одобрили проект заявления Североатлантического альянса о приглашении Черногории в НАТО.
Постоянный представитель России при НАТО Грушко указал на совокупность военных и политических факторов, свидетельствующих об умышленном характере атаки на российский бомбардировщик.
На совете постпредов НАТО Турция не представила четких доказательств нарушения границы Су-24 ВКС РФ, на встрече были серьезные разногласия, сообщают осведомленные источники.
Киприоты обратились к президенту с просьбой рассмотреть вопрос размещения российской военной базы, так как, по их мнению, НАТО не справляется с обеспечением безопасности региона от террористических группировок.
НАТО обсуждает очередное расширение военного присутствия альянса на границах с Россией.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.