Новости по теме Сухумское Городское Собрание

Со вторника 23 февраля в столице началась регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в Сухумское городское Собрание, она продлится до 13 марта, после чего начнется регистрация кандидатов в депутаты.
Мемориальная доска будет установлена на фасаде дома №53 по улице Гулиа в Сухуме, где проживал Герой Абхазии Гиви Агрба.
Новые тарифы за вывоз мусора вступят в силу с 1 января 2016 года.
На встрече в Городском Собрании Сухума 23 июля депутаты городских и районных собраний республики заявили о намерении предложить свое видение по реформированию системы местного самоуправления.
Новые тарифы за право торговли для объектов торговли и общественного питания утвердили депутаты Сухумского Городского Собрания на очередном заседании в среду 18 июня.
Комиссия по развитию курортного комплекса и туризма при Администрации Сухума провела заседание по подготовке к курортному сезону.
УВД Сухума несколько раз в неделю будет проводить контрольные закупки в магазинах столицы для реализации решения сухумского Городского Собрания о запрете на продажу алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.
Депутаты сухумского Городского Собрания приняли решение о запрете алкогольной и табачной продукции лицам, не достигшим совершеннолетия.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.