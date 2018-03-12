Новости по теме Рауль Лолуа

Генерал-майор Рауль Лолуа об освобождении заключенных по медицинским показаниям.
Рауль Хаджимба представил личному составу Министерства внутренних дел нового главу ведомства.
Официальные лица Республики Абхазия воздерживаются от ответов на вопросы журналистов, связанные с отставкой министра внутренних дел Рауля Лолуа и начальника Сухумского УВД Дмитрия Дбар.
В субботу в 16:40 в дежурную часть УВД по городу Сухум поступило телефонное сообщение о том, что в торговом центре "Сухуммаркет" заложено взрывное устройство.
Подозреваемый в хищении бюджетных средств в размере более 55 миллионов рублей при строительстве Гудаутской центральной районной больницы и детского сада по улице Гагарина в городе Гудаута Вадим Матуа был госпитализирован.
На майские праздники весь личный состав УВД Гагрского района перейдет на усиленный режим работы.
О том, как сделать туризм в Абхазии приятным и безопасным, размышляет секретарь Общественной палаты Нателла Акаба.
Основной задачей, поставленной президентом в ходе рабочего совещания по вопросам подготовки к предстоящему курортному сезону, стало поручение о разработке программы развития туризма Абхазии на 2016-2025 годы.
Проекты по реализации комплексной системы безопасности МВД Абхазии были обсуждены профильными специалистами.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.