https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/sputnik-nedeli-press-konferentsiya-prezidenta-novyy-god-i-covid-19-1037008571.html

Sputnik недели: пресс-конференция президента, Новый год и COVID-19

Sputnik недели: пресс-конференция президента, Новый год и COVID-19

Последняя неделя 2021 года была примечательна тем, что президент Аслан Бжания провел итоговую пресс-конференцию, в Кабмине представили проект строительства... 02.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-02T20:01+0300

2022-01-02T20:01+0300

2022-01-02T20:01+0300

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вакцинация от covid-19 в абхазии

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SputnikПресс-конференция президентаПрезидент Абхазии провел итоговую в 2021 году пресс-конференцию 29 декабря. Аслан Бжания ответил на многочисленные вопросы представителей СМИ. Глава государства коснулся ключевых тем, которые волнуют абхазское общество. В частности, он прокомментировал митинг оппозиции, прошедший 21 декабря.Аслан Бжания заявил, что сделает все возможное, чтобы такая история не повторилась. "Митинг был несанкционированным. Государство примет все необходимые меры, чтобы это не повторилось. Я не ставлю оценки, изучением того, что произошло, занимаются правоохранительные органы. Мы будем действовать исключительно в правовом поле. Те люди, которые инициировали беспорядки, играли с огнем. Как бы сложилась картина, если бы кто-то погиб? Конечно, люди имеют право проводить митинги и заниматься политикой, но в рамках существующих правил", – заявил глава государства в ходе итоговой пресс-конференции в среду, 29 декабря.Он также добавил, что действия, в результате которых пострадали журналисты, ненормальны и несправедливы.Кроме того, Бжания сообщил, что он утверддил программу социально-экономического развития, в 2022 году будет создана Корпорация развития Абхазии, которая будет заниматься привлечением инвестиций в республику.Аслан Бжания рассказал и о проблемах в сфере энергетики. По его словам, разработана дорожная карта по решению вопросов проблемы энергетики до 2025 года. Как объяснил президент, в течение этого времени Абхазия должна самостоятельно решать проблемы в сфере энергетики, так как Россия не может постоянно оказывать безвозмездную помощь.На вопрос о перспективах возобновления работы учреждений культуры Аслан Бжания ответил, что не хотел бы вторгаться в сферу ответственности специалистов."Я уверен, что врачи образованные люди, которые тяготеют к культуре, они тоже хотят бывать в театрах, но они себя ограничивают и нам советуют, это же не злой умысел. Ограничения действуют в отношении всех - кто-то соблюдает ограничения, кто-то нет. Это вопросы воспитания", - считает президент.Новый годЭта неделя оказалась последней в 2021 году, традиционно по всей республике шумно и весело отметили это событие. Как и каждый год на площади Свободы в Сухуме организовали главную елку в стране.Площадь изменила свой облик – она стала яркой и красочной. Помимо нарядной елки, здесь появились торговые лавки, где можно купить много вкусностей, фотозоны и, конечно же, искусственный каток, который пользуется большой популярностью – чтобы прокатиться, дети готовы терпеливо ждать своей очереди.1 января президент Абхазии Аслан Бжания выступил с новогодним обращением к народу."Уважаемые соотечественники! Дорогие друзья! Вот и настали последние минуты 2021 года. 2021 год был разным. Мы боролись с пандемией, изменившей наш привычный уклад жизни, столкнулись с кризисом в сфере энергетики. Несмотря ни на что, наш единый народ достойно проходит через все сложности", - сказал Бжания.Новогодняя ночь была омрачена инцидентом в одном из столичных ресторанов. Как сообщила 2 января пресс-служба МВД, примерно в 02:00 1 января в ресторане при гостинице "Гаруда" на улице Бубновой в Сухуме мужчина получил слепое огнестрельное ранение левого бедра.По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.COVID-19В республике продолжается борьба с коронавирусной инфекцией, по последним данным, общее количество выявленных случаев заболевания – 37867 человек, из них 30168 человек выздоровели и 557 умерли.30 декабря состоялось заседание Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции. На встрече глава Минздрава Эдуард Бутба сообщил, что всеми видами вакцины от COVID-19 привито 15133 человека в Абхазии.Бутба добавил, что десять тысяч человек получили доступ к личным кабинетам и имеют возможность пользоваться QR-кодом от вакцинации.Он сообщил, что медики готовятся к увеличению количества заболевших. Министр связывает это с проведением торжественных массовых мероприятий и несанкционированного митинга, прошедшего 21 декабря в Сухуме.Премьер-министр Александр Анкваб заявил, что действующее распоряжение президента об ограничительных мерах в связи с коронавирусной инфекцией остается в силе. При этом он отметил, что если ситуация будет позволять, в начале следующего года будет рассматриваться вопрос о снятии ограничений в сфере культуры.Анкваб также выразил надежду на то, что каникулы в школах и детских садах будут способствовать изменению ситуацию с заболеванием COVID-19.Подарок от меценатаНа неделе экс-президент Республики Адыгея Хазрет Совмен передал Абхазии 50 миллионов рублей – эта помощь стала уже третьей за последние годы. Решение об этом было принято в результате телефонных переговоров с Асланом Бжания. Глава государства выразил глубокую благодарность за оказанную помощь.Бжания и Совмен обсудили ситуацию, связанную с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и другие вопросы.Новый глава ЦИК29 декабря председателем Центральной избирательной комиссии Абхазии избрали Дмитрия Маршан. Заместителем председателя избран Вячеслав Квеквескири, секретарем ЦИК - Ануш Ходжикян.Председатель и секретарь ЦИК работают на платной основе и не могут заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.Парламентские выборы назначены на 12 марта 2022 года. ЦИК состоит из 15 членов, восемь из которых избираются Парламентом, семь назначаются президентом.Награды журналистам27 декабря Союз журналистов Абхазии вручил дипломы победителям творческого конкурса "Победим вместе COVID-19". В номинации "Телевидение" две первые премии были присуждены корреспондентам АГТРК Сарии Кварацхелия и Гугуце Вардания.Второй премии была удостоена информационная программа "Время новостей" телекомпании "Абаза-ТВ".Вторую премию вручили корреспонденту государственного информационного агентства "Апсныпресс" Дамею Касландзия.Кроме того, специальных дипломов были удостоены журналисты Наала Мукба за телефильм "Пациент" и Лиана Кварчелия за цикл теледискуссий "Битый час". Им были вручены денежные сертификаты от ресторана "Эрцаху". Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба отметил, что журналисты с самого начала пандемии были "на страже здоровья граждан".Также Союз журналистов выразил благодарность за поддержку и освещение темы заведующей Лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА Алисе Матуа и представителю благотворительного движения "Мы вместе" Борису Барцыц.Встреча президента с оппозициейВстреча президента Абхазии Аслана Бжания с председателем "Абхазского народного движения" Адгуром Ардзинба и руководителем общественной организации "Ахьаца" Ахрой Бжания состоялась 29 декабря.На встрече обсуждались вопросы переноса парламентских выборов, отставки правительства и реформа Конституции Абхазии. Эти требования выдвинула оппозиция на переговорах с президентом в день проведения несанкционированного митинга 21 декабря.Аслан Бжания не поддержал перенос выборов в Парламент, они должны состояться 12 марта 2022 года, а также не согласился с требованием об отставке правительства.По вопросу реформирования Конституции он отметил, что уже работает Конституционная комиссия, которая направит свои наработки на рассмотрение Парламента. По его словам, комиссия в том числе сформулирует предложения по принципам организации руководства исполнительной власти.Пятизвездочный отельПроект пятизвездочного отеля "Москва резорт" представили в конференц-зале Кабинета министров Абхазии 27 декабря.Глава государства назвал проект по строительству туристического объекта беспрецедентным и подтвердил его поддержку абхазским руководством. Руководитель проекта, председатель совета директоров "Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева" Александр Ткачев отметил, что строительство туристических объектов высокого уровня будет способствовать росту популярности абхазского направления среди отдыхающих.Начало строительства отеля на 700 номеров намечено на конец 2022 года, также рядом будут располагаться апартаменты на 1000 мест. Стоимость объекта – 20 миллиардов рублей. "Москва резорт" будет располагаться на территории в 45 гектаров, а туристический оборот за год составит 150 тысяч человек.Бюджет на 2022 годПоследнее в уходящем году заседание сессии Народного Собрания Абхазии состоялось 29 декабря. На сессии депутаты приняли в первом чтении проект закона о республиканском бюджете на 2022 год.Документ представил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. По статье доходов бюджет составит 9 млрд. 430 млн. рублей. Объем по расходам - 9 млрд. 984 млн.Среди основных показателей внутри доходов он отметил рост налоговых платежей. Рост доходов в этой части оказался более чем на 850 млн. рублей.Он также рассказал, что будут увеличены выплаты вкладчикам Сберегательного банка. В 2021 году эта сумма составляла 2,5 млн. рублей, в следующем году выплаты возрастут до 4 млн. рублей.

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политика, экономика, общество, аслан бжания, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии