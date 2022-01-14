https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/lavrov-strany-zapada-sposobstvuyut-negativnomu-razvitiyu-sobytiy-1037145656.html

Лавров: страны Запада способствуют негативному развитию событий

Лавров: страны Запада способствуют негативному развитию событий

В пятницу 14 января состоялась пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам 2021 года. 14.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-14T15:37+0300

2022-01-14T15:37+0300

2022-01-14T15:37+0300

политика

украина

мид рф

сергей лавров

нато

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0e/1037146123_0:204:2917:1844_1920x0_80_0_0_12ede3dd42553747b631476ce1c1af8d.jpg

СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Страны Запада способствуют негативному развитию событий, в мире накапливается конфликтный потенциал, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, тех, кто не присоединяется к "междусобойчиками" и "коалициям передовиков", диктующим новые подходы всем остальным, объявляются ретроградами.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия - НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Переговоры с НАТО по гарантиям безопасности Россия готовится к любому развитию событий, пока ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, ответы должны быть письменными.Перспективы достижения согласия по предложениям России о гарантиях безопасности зависят от США, при этом Москва подчеркивает, что хотела бы получить реакцию по каждой статье предложенных проектов документов, добавил Лавров."Мы ожидаем письменной реакции, у нас есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и уяснили, что мы не будем ждать бесконечно, а планы замотать этот процесс, конечно же, существуют. Если откровенно говорить, конечно, все понимают, что перспективы достижения согласия зависят от США. И что бы нам ни говорили о необходимости консультироваться с союзниками... это все отговорки и попытки затянуть процесс", - отметил глава МИД России.Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва сейчас выдвинула вопрос нерасширения НАТО, заявив, что "накопилось"."Накопилось. Накопилось за период после 90-х годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО о непродвижении военной инфраструктуры на восток, неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, они просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями", - сказал министр.По его словам, НАТО "в течение пяти волн расширения" подошла вплотную к границам России, сейчас альянс активно осваивает в военном плане территории, наращивает сухопутные силы, авиацию, масштаб учений на Черном море возрос многократно.НАТО искусственно заманивает в свои ряды Украину и скандинавские страны, заявил Лавров. "Не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину, в частности. Недавно прозвучали достаточно интересные заявления от руководства НАТО. От США о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться. То есть такое искусственное заманивание, искусственное расширение этой структуры, которая после "холодной" войны, после исчезновения Варшавского договора потеряла смысл своего существования. Попытки искусственно все это продлить продолжаются", - сказал он на пресс-конференции.Лавров назвал "неприемлемым и ущербным" однобокое трактование НАТО своих политических обязательств о нерасширении. Кроме того, Сергей Лавров добавил, что требование Запада вернуть российские войска в казармы категорически не устраивает Россию, Запад зарвался.Ранее госдеп США призвал Россию вернуть в казармы 100 тысяч военнослужащих, которые якобы сосредоточены у границ с Украиной. Если Запад отвергнет предложения РФ по гарантиям безопасности, Москва оценит ситуацию, примет решение с учетом всех факторов и в интересах обеспечения национальной безопасности, подчеркнул глава МИД РФ."Если наши предложения будут отвергнуты, если это произойдет, мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту... Будем принимать решения с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения нашей безопасности", - заявил Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции.Глава МИД РФ сообщил, что терпению России по поводу действий Запада пришел конец.По словам, Лаврова, Запад пытается сбросить с себя главную ответственность в переговорах по гарантиям безопасности."Мы знаем, что Запад рассчитывает на сценарий, который позволит американцам сбросить с себя главную ответственность за решение этих вопросов на переговорах с нами и сначала в Совете РФ-НАТО все это растворить, привлекая своих соратников", - сказал министр.РФ не будет бесконечно ждать перемен и обещаний Запада, Москва знает как и умеет обеспечить свою безопасность, добавил глава внешнеполитического ведомства.Россия выступает за то, чтобы вопросы по гарантиям безопасности с США и НАТО решались на основе баланса интересов.Россия не даст спустить переговоры по гарантиям безопасности в абстрактные дискуссии, Москва ждет взрослой реакции от США.Украина и НАТОМинистр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможность вступления Украины в НАТО, заявил, что для Москвы категорически неприемлемо появление альянса на российских границах, это настоящая "красная линия"."Мы категорически не приемлем появление прямо на наших границах Североатлантического альянса тем более с учетом того курса, которое проводит украинское руководство - и прежнее, и нынешнее. Более того, это красная линия по-настоящему", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.Россия никогда не угрожала украинскому народу, в отличие от Владимира Зеленского, который угрожал русским, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия никогда, ни разу, нигде, ни публично, ни в закрытом режиме - никогда не угрожала украинскому народу. А господа Зеленский и его соратники - они это делают прямо. Я уже приводил пример, когда Зеленский потребовал от русских убираться из Украины. Это прямая угроза", - сказал Лавров на итоговой пресс-конференции.На Украине находятся сотни военнослужащих США и Британии, а поставки Западом вооружений украинской стороне создают дополнительное искушение Киеву перейти к силовым методам решения конфликта в Донбассе, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Даже если Украина не вступит в НАТО, появление там ударных вооружений и военных баз США и других стран на Азовском море - еще одна красная линия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Комментируя возможность вступления Украины в НАТО, он также заявил, что Москве категорически неприемлемо появление альянса на российских границах, это настоящая красная линия."Даже если Украина остается вне НАТО, там возможны двусторонние договоренности с американцами, англичанами, с другими западными странами, которые там создают военные объекты, базы на Азовском море", - сказал министр.Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал Западу обратить внимание на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес русских и русскоязычных на Украине, а не на мифическое "вторжение" России.Как отметил Лавров, недавно президент Зеленский, говоря о жителях Донбасса, назвал их "особи" и заявил, что если вы "особи", будучи гражданами Украины, считаете себя русскими, хотите по-русски говорить, хотите исповедовать русскую культуру, то валите в Россию."Около линии соприкосновения (Украина) собрала необычно большое количество (вооруженных сил), но Запад это не беспокоит. Беспокоит то, что Россия делает на своей территории... А что, если он решит накопившиеся подразделения вооруженных сил использовать, чтобы русских оттуда выгнать?.. Поэтому я предложил бы нашим западным коллегам, когда они оценивают, кто и где, куда свои войска на своей территории передвигает и перемещает, посмотреть, какие цели провозглашают украинские радикалы во главе с президентом по сути дела в отношении русских и русскоязычных", - сказал Лавров на пресс-конференции.Взаимоотношения с ЕвросоюзомЭкономические санкции ЕС, действующие уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода. Перед решением о продлении санкций страны ЕС оценивают выполнение минских соглашений.Сергей Лавров отметил, что Россия не понимает, как Евросоюз видит свое возможное участие в переговорах по гарантиям безопасности."Я даже не знаю, как Евросоюз видит свое участие в переговорах по безопасности. Вы сказали, возможно ли наладить какой-то канал с Евросоюзом по вопросам безопасности отдельно от США и НАТО, я не знаю, откровенно говоря", - сказал Лавров на пресс-конференции.Россия не рубила концы в связях с Евросоюзом, мяч на стороне Брюсселя, добавил он. Лавров отметил, что у него была беседа с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем "на полях" СМИД ОБСЕ в Стокгольме, где "подтвердили с обеих сторон, что мы друг друга не избегаем"."Но я напомнил: мяч на стороне Евросоюза, мы не рубили концы в наших связях. Мы общались с Жозепом Боррелем в прошлом году, готовы общаться дополнительно. Все зависит от того, насколько ему разрешат возобновить диалог с РФ и насколько конструктивны будут те вопросы, которые с их стороны могут быть затронуты", - рассказал глава МИД РФ.Россия сожалеет, что Евросоюз разрушил и зацементировал все механизмы взаимодействия с Москвой.По его словам, Москва видит, как "Евросоюз опасается, что его интересы (безопасности - ред.) могут игнорироваться, они открыто признают" это.Ситуация в КазахстанеСкорость развертывания подразделений ОДКБ в Казахстане вызвала изумление на Западе, помощь миротворческих сил была оценена всеми по достоинству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Потенциал миротворческих сил (ОДКБ) доказал свою дееспособность, по-моему, всему миру. Изумление, с которым на Западе взирали на скорость развертывания подразделений, которые были направлены из всех стран ОДКБ для помощи союзному Казахстану по просьбе президента этой страны, была, конечно, оценена всеми по достоинству, я в этом не сомневаюсь", - сказал он в ходе пресс-конференции.Лавров добавил, что ситуация, которая сложилась в Казахстане, продемонстрировала, что усилия, которые в ОДКБ предпринимались в последние годы по созданию миротворческого потенциала, были весьма эффективными и оказались востребованными.Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что миротворческий опыт ОДКБ больше не придется применять, но "надо держать порох сухим".Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность новых санкций за операцию ОДКБ в Казахстане, заявил, что западные коллеги способны на все."Не могу ничего сказать. Мы в режиме ожидания не работаем, мы работаем над конкретными вещами. Но наши западные коллеги способны на все", - сказал он.Лавров назвал позорным отсутствие реакции ОБСЕ на нападения на журналистов в Казахстане."Это просто позорно для организации, которая позиционирует себя в качестве маяка. Запад говорит, что ОБСЕ – это золотой стандарт (в защите прав журналистов). Вот "золотой стандарт" в очередной раз доказал, что этот стандарт двойной, а не золотой: когда громили и создавали угрозу жизни журналистам, они молчали. А когда ОДКБ помогло Казахстану ситуацию успокоить, когда пошли аресты зачинщиков и исполнителей погромов, они стали призывать жить дружно", - сказал Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/lavrov-gotovimsya-k-lyubomu-razvitiyu-sobytiy-poka-zhdem-otveta-nato-i-ssha-po-bezopasnosti-1037144003.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/zamglavy-mid-grushko-podvel-itogi-sammita-rossiya-nato-1037125732.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/ryabkov-rossii-nuzhny-garantii-chto-ukraina-i-gruziya-nikogda-ne-stanut-chlenami-nato-1037091175.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/lavrov-prokommentiroval-trebovaniya-ssha-vernut-rossiyskie-voyska-v-kazarmy-1037140937.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/stsenarii-buduschego-esli-rossiya-i-nato-ne-dogovoryatsya-voennyy-ekspert-leonkov-1037109870.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/lavrov-nazval-dalneyshee-prodvizhenie-nato-k-granitsam-rossii-krasnoy-liniey-1036854733.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/koshkin-o-veroyatnosti-vkhozhdeniya-gruzii-i-ukrainy-v-nato-1037027715.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/gruziya-mezhdu-nato-i-odkb-opasnye-manevry-i-mechty-1036734727.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/modernizatsiya-rossiyskoy-armii-i-otvet-nato-putin-vystupil-v-minoborony-1036856544.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/zadachi-vypolneny-pora-domoy-mirotvortsy-odkb-ukhodyat-iz-kazakhstana-1037145143.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/tokaev-otsenil-rezultaty-raboty-missii-odkb-v-kazakhstane-1037121592.html

украина

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, украина, мид рф, сергей лавров, нато, сша