https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/sputnik-nedeli-rabochie-poezdki-vybory-na-mayake-spory-o-rossiysko-abkhazskoy-granitse-1039307573.html

Sputnik недели: рабочие поездки, выборы на Маяке, споры о российско-абхазской границе

Sputnik недели: рабочие поездки, выборы на Маяке, споры о российско-абхазской границе

На уходящей неделе многих волновал вопрос абхазо-российской границы, проходили выборы и назначались кандидаты, а культурная жизнь была активной, как никогда. 29.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-29T22:45+0300

2022-05-29T22:45+0300

2022-05-29T23:15+0300

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Об этих и других событиях, произошедших с 23 по 29 мая, читайте в еженедельном обзоре Sputnik.Рабочие поездкиМинистр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба уехал на переговоры в Москву. В ходе поездки министра был запланирован ряд мероприятий и встреч в МИД России, Государственной Думе и Администрации президента. Инал Ардзинба встретился с послом Сирии в России, участвовал в заседании в Госдуме по вопросу упрощения перехода абхазо-российской границы.С рабочей поездкой в Сирию уехал министр обороны Абхазии Владимир Ануа. В рамках визита запланированы встречи с руководством Минобороны Сирии для обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества оборонных ведомств двух стран, а также другие официальные мероприятия.Проблемы на границеВопрос о введении ускоренных процедур по переходу государственной границы стал особенно актуален ввиду запрета полетов в ряд южных аэропортов России и возрастания интереса на отдых в Абхазии.Расширенное заседании комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками прошло в Москве 25 мая. На нем депутаты Госдумы России и представители Абхазии обсуждали вопрос упрощения перехода КПП Псоу.Как подчеркнул министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба, речи о ликвидации границы не было. По итогам заседания в Госдуме было решено создать рабочую группу, в которую войдут депутаты и представители профильных ведомств как с российской, так и с абхазской стороны. Они разработают комплекс мер по решению проблемы.Резонанс в абхазском обществе вызвали и высказывания депутата Государственной Думы о статусе русского языка в Абхазии. Многие абхазские политики, в том числе глава абхазского МИД и некоторые депутаты Народного Собрания разъяснили, что русский язык в республике широко используется во всех сферах общественной жизни, и угрозы его статусу в Абхазии нет.Еще немного о границе26 мая состоялось совещание правительства и представителей ФТС России в Абхазии по вопросу международных перевозок через государственную границу. В рамках соглашения правительствами Абхазии и России о международном автомобильном сообщении, подписанного в 2011 году, лица, осуществляющие перевозки, должны иметь при себе лицензию на осуществление перевозки и идентификационную учетную карточку водителя транспорта. Эти документы выдает Минэкономики Абхазии.Однако это не все требования к тем, кто осуществляет международные перевозки. При пересечении абхазо-российской границы необходимо открывать и временный ввоз из Абхазии. Правила разнятся для граждан России и Абхазии, ознакомиться с ними можно здесь.Хороший месяцПоследний пациент с COVID-19 в Абхазии скончался 18 апреля, больше месяца назад. Сейчас ковидное отделение работает только в Гудаутской ЦРБ, все, нуждающиеся в стационарном лечении, проходят его там, таких нуждающихся сейчас двое.По данным на 26 мая, диагноз коронавирусная инфекция был подтвержден у восьми человек.Кандидаты и депутатыВ избирательном округе №8 в Сухуме прошли выборы депутата Народного Собрания Абхазии. Повторное голосование было назначено из-за того, что во втором туре оба кандидата - Леон Губаз и Наур Нармания, - набрали одинаковое количество голосов. По результатам выборов, прошедших 28 мая, будет назначен второй тур. Из пяти кандидатов больше всего голосов снова получили Леон Губаз и Наур Нармания, они продолжат борьбу за депутатское кресло.В Гагрском и Сухумском городских собраниях также произошли изменения. Выборы в столичное городское Собрание в избирательном округе №14 пройдут 12 июня. Кандидатами стали Энвер Чамагуа и Аслан Джопуа.Тем временем Гагрская районная избирательная комиссия определила победителя выборов в Собрание Гагрского района по округу №17 в поселке Цандрыпш. Избранным депутатом стал Эдгар Бутба.Повторные выборы были назначены в связи с тем, что бывшие депутаты городских собраний стали депутатами абхазского парламента.Был укомплектован и состав Общественной палаты Абхазии, ее новыми членами стали Астамыр Ахба и Михаил Сангулия.Важный праздник23 мая в Абхазии отмечали день памяти Святого великомученика Симона Кананита. Уже несколько лет этот день значится в производственном календаре как выходной.На праздничное Богослужение в честь Святого апостола Симона Кананита в Сухумский кафедральный Собор приехали верующие со всей Абхазии и юга России. В том числе, многие приезжие добрались до Абхазии ради церемонии венчания - Симон Кананит считается покровителем брака.Дополнительные доходыНа благоустройство Гудаутского района выделят 62 миллиона рублей. Профицит в бюджете образовался за счет сбора налоговых платежей и дохода с курортного сезона 2021 года.Проект распределения средств уже разработан, документ должны принять в правительстве страны и утвердить в Парламенте.Культурная неделяНа фасаде дома известного абхазского театрального актера Леварсы Касландзия установили памятную доску, приурочив событие к 110-летию со дня рождения деятеля искусств.Культурная жизнь Сухума на этой неделе была полна событий - в РУСДРАМе прошла премьера самой "абхазской" комедии "Рассказ мула старого Хабуга", а в Центральном выставочном зале в Сухуме открылась фото-выставка Наалы Авидзба, на которой фотограф запечатлела родной город.Также в столице прошел концерт в поддержку школы искусств имени Ковача. Юные музыканты, которые долгое время были лишены возможности продемонстрировать свои таланты публике, выступали перед зрителями на платформе "Гума". Концерт был благотворительным, все собранные средства будут направлены на ремонт музыкальной школы.В рамках гастрольного плана министерства культуры в Гульрыпше прошел концерт ансамбля "Кавказ". С гастролями приехали и из-за рубежа - Абазинский драмтеатр и театр танца дали концерты в ряде городов - Гудауту, Ткуарчал, Очамчыру, Гагру и Сухум, причем в абхазской столице зрители смогли увидеть и спектакли антрепризного театра Александра Балуева.Хибла Герзмава учредила конкурс для молодых вокалистов и концертмейстеров. Он будет проводиться раз в два года и позволит молодым вокалистам дебютировать на ведущих оперных сценах и принять участие в концертах, организованных благотворительным фондом оперной дивы.

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