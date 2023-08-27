https://sputnik-abkhazia.ru/20230827/sputnik-nedeli-vstrecha-prezidentov-yubiley-priznaniya-nezavisimosti-i-otkrytie-pamyatnika-1047704888.html

Sputnik недели: встреча президентов, юбилей признания независимости и открытие памятника

Sputnik недели: встреча президентов, юбилей признания независимости и открытие памятника

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 21 по 27 августа. 27.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-27T19:59+0300

2023-08-27T19:59+0300

2023-08-27T22:54+0300

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день признания независимости абхазии

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О том, как в республике отметили 15-летие признания независимости Абхазии, как прошли встречи на высшем уровне, какая культурная программа была организована в праздничный день, а также, какие еще события произошли в стране на прошлой неделе, читайте в материале Sputnik.Встреча в преддверии праздникаВ преддверии 15-летия со Дня признания независимости Абхазии и Южной Осетии со стороны России, президент республики Аслан Бжания встретился с замглавы Совета безопасности России Дмитрием Медведевым и своим югоосетинским коллегой Аланом Гаглоевым в Москве.Медведев поздравил народ Абхазии с 15-летием признания независимости, пожелал благополучия и успехов.Президент Абхазии Аслан Бжания, в свою очередь, поблагодарил народ России и лично Медведева за огромный вклад в развитие абхазской государственности. Признание независимости, по его словам, обеспечило в Абхазии мир.День признания независимости26 августа Абхазия отмечает День признания независимости со стороны России. В этом году дата особенная. С момента признания прошло 15 лет, и по всей стране были организованы памятные, праздничные мероприятия и официальные встречи.Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба принял делегацию Государственной Думы России, прибывшую в республику для участия в торжественных мероприятиях.Ашуба поблагодарил гостей, депутатов Петра Толстого и Отари Аршба, а также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за неизменную позицию в отношении Абхазии.Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой, в свою очередь, подчеркнул, что признание независимости Абхазии - важная веха в истории не только молодой республики, но и России.Вечером того же дня в Кабинете министров прошло торжественное заседание с участием руководства страны, делегаций Государственной Думы и Совета Федерации, представителей интеллигенции и общественности.С поздравительной речью выступил глава государства Аслан Бжания. Он назвал признание независимости Абхазии - закономерным итогом ее политического развития."Решение о признании независимости не было случайным или только следствием особого стечения обстоятельств. Это - закономерный итог политического развития страны, логическое следствие долгого национально-освободительного движения абхазского народа и его победы в войне с агрессором", - заявил глава государства.Руководство и гости страны, ветераны войны с Грузией, сотрудники госучреждений и общественность возложили цветы у мемориала в парке Славы, почтили память первого и второго президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш.С праздником главу республики поздравил российский президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия продолжит поддерживать республику."Хотел бы подтвердить, что Российская Федерация будет и впредь оказывать всемерное содействие братскому абхазскому народу в обеспечении обороноспособности и безопасности, защите внешнеполитических интересов, а также в решении актуальных экономических и социальных задач", - в частности, говорится в поздравлении.Путин подчеркнул, что 26 августа 2008 года Россия приняла решение о признании Абхазии, принимая во внимание волеизъявление абхазского народа и руководствуясь положениями основополагающих международных документов, таких, как Устав ООН.Глава МИД посетил Очамчырский районНа минувшей неделе министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с общественностью Очамчырского района. Рабочая поездка была приурочена к 15-летию со дня признания независимости Абхазии Россией.Ардзинба, в том числе, подчеркнул, что один из важнейших итогов взаимодействия между Абхазией и России за последние 15 лет – формирование серьезной договорно-правовой базы. В этих соглашениях, по словам Ардзинба, прописана всеобъемлющая поддержка Абхазии, и Россия полностью эти обязательства выполняет."С 2008 года Россия оказала поддержку нашей стране в объеме более 110 млрд руб. Это очень большая сумма. Из них 30 млрд руб – Инвестпрограмма", - отметил он.Глава внешнеполитического ведомства страны также затронул вопросы международных взаимоотношений, политической обстановки в мире, вопросы безопасности и выразил обеспокоенность по поводу изменения военно-политической ситуации."Рушится архитектура безопасности в мире, рушится архитектура безопасности на Южном Кавказе. Мы, с нашей точки зрения, с точки зрения развития наших вооруженных сил находимся в очень понятном положении. Грузия вкладывает огромные денежные средства в модернизацию вооруженных сил. Это десятки и сотни миллионов долларов", - сказал министр.При этом, по его словам, Грузия не подписывает с Абхазией соглашение о неприменении силы, и “если человек не хочет подписывать соглашение о неприменении силы, значит, он эту силу собирается применить”.В честь защитников КавказаПамятник советским воинам, стоявшим на защите Кавказа от фашистских захватчиков, открыли после реконструкции на перевале Пыв 24 августа.В торжественной церемонии приняли участие министр обороны Абхазии Владимир Ануа, министр культуры Даур Кове, торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, глава Гудаутского района Баграт Боджгуа, военнослужащие абхазской армии и седьмой российской военной базы.Реконструкция памятника была проведена в рамках историко-военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", посвященного 80-летию победы в битве за Кавказ силами культурного фонда "Платформа", Минобороны Абхазии. Поддержку проекту оказало Министерство культуры республики.Красную ленту перерезали министр обороны Владимир Ануа и почетный консул Абхазии в Приволжском Федеральном округе России Владимир Литвинчук, под чьим руководством удалось восстановить памятник. Также была заложена "капсула времени" с письмом для потомков. Ее должны будут вскрыть в 2043 году.Гумпомощь ДНРКак сообщает МЧС Абхазии, более десяти тонн гуманитарного груза отправлено в ДНР на прошлой неделе.Сотрудники ведомства во главе с министром Львом Квициния направились в Донецк для доставки груза жителям ДНР. Большая часть груза - продукты питания и бутилированная вода.Аварии65-летний мужчина погиб в результате ДТП утром в среду, 23 августа. Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 7:50.В ведомстве уточнили, что авария произошла на улице Эшба в селе Алахадзы. Там столкнулись два легковых автомобиля, Toyota и BMW, водитель BMW погиб. В ДТП также пострадали водитель Toyota и пассажирка BMW. Они были госпитализированы в районную больницу.Восемь человек доставили в Республиканскую больницу после ДТП в ночь с 26 на 27 августа. Авария произошла в районе села Псырхца Гудаутского района примерно в 2:40. На место выехали две бригады спасателей из Гудауты и Сухума, а также медики.Как уточнил замглавврача медучреждения Астана Авидзба, из общего количества пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии и одна россиянка - в состоянии средней тяжести."Троих прооперировали, и они сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии – они жители Абхазии. Одна туристка в состоянии средней тяжести", - уточнил он.По словам Авидзба, остальным пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, и они были отпущены домой.Приговор и штрафСухумский горсуд приговорил гражданина России Александра Педасова к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и штрафом в 600 тысяч рублей.Генпрокуратура республики отмечает, что 58-летний Педасов обвинялся в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта метадона в особо крупном размере. Общий вес наркотика - 14,3 грамма.В ходе предварительного и судебного следствия подозреваемый признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.Глава ГАИ по Гагрскому району получил огнестрельное ранение26 августа примерно в 2:30 в Пицунде был ранен глава ГАИ по Гагрскому району Хаджарат Бганба, рассказали Sputnik в Генпрокуратуре Абхазии. Как ранее сообщила пресс-служба МВД Абхазии, 24-летний житель Лдзаа Михаил Барциц несколько раз выстрелил в жителя Пицунды Хаджарата Бганба и скрылся с места преступления. ⠀ Бганба был ранен в левую ногу, его доставили в Гагрскую ЦРБ. ⠀ Сотрудники МВД разыскивают подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.Культурная программаВ День признания независимости Абхазии в Сухуме открылся фестиваль классической музыки "Хибла Герзмава приглашает...". Событие стартовало с концертного исполнения оперы "Тоска" Джакомо Пуччини.Главные мужские партии Марио Каварадосси и барона Скарпиа исполнят прославленные оперные певцы Иван Гынгазов и Владислав Сулимский. К признанным исполнителям итальянского репертуара в этот вечер присоединились лауреаты первого Международного конкурса Хиблы Герзмава, который проходил в январе этого года.А ранее, 23 августа, в абхазской Госфилармонии имени Раждена Гумба прошел праздничный концерт, приуроченный к памятной дате. По сообщению медиацентра МИД страны, со сцены собравшихся на абхазском языке приветствовал советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов."Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с 15-й годовщиной международного признания независимости Республики Абхазия!" – сказал он.Затем, перейдя на русский язык, Литвинов подчеркнул, что, признав Абхазию, Россия обрела надежного друга на международной арене.26 августа в парке имени Баграта Шинкуба в Сухуме открылась однодневная выставка, приуроченная к 15-летию признания независимости Абхазии.Экспозиция отражала самые важные общественно-политические события, которые происходили в стране до и после признания суверенитета Абхазии со стороны России. На ней представлено порядка ста работ фотографов Ибрагима Чкадуа и Владимира Попова.Выставка работ Народного художника Абхазии Батала Джапуа открылась в Центральном выставочном зале в Сухуме в среду, 23 августа.В состав экспозиции вошла 81 работа художника, они представлены в двух залах ЦВЗ. Выставка продлится до 3 сентября.Также на уходящей неделе в Абхазском Молодежном театре состоялась премьера спектакля "Кровавая свадьба", который основан на одноименной пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсии Лорки.Драматическую историю о любви, страсти и кровавой вражде между семьями поставил Заслуженный артист Северной Осетии Гиви Валиев.В пятницу, 25 августа в Абхазской Государственной филармонии прошел третий концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star".Участники проекта разделены по командам Ильды Кучуберия, Фаи Мархолия и новых наставников - актера Абхазского драмтеатра, шоумена Руслана Шакая и его супруги дирижера Абхазской государственной капеллы Софии Рейнберг.Команду Фаи Мархолия по решению наставницы покинул Леван Пхаладзе. В проекте остались Елизавета Аммаева, Кристина Кубрава, Сария Айба.В команде Руслана Шакая и Софии Рейнберг остались Инна Койнова, Диана Карбашян и Нила Начкебия, проект покинул Эрик Хатхуа.По итогам голосования в социальных сетях в команде Ильды Кучуберия появился новый участник Алан Беслан-ипа, он был участником первого сезона проекта.В "Apsny Star" остались Рената Хаджиева и Гунда Абухба, из проекта выбыла Лаура Хагба.

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абхазия, новости, фестиваль "хибла герзмава приглашает...", день признания независимости абхазии