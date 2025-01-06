https://sputnik-abkhazia.ru/20250106/vydayuschiesya-lichnosti-chi-yubilei-otmetit-abkhaziya-v-2025-godu-1053310618.html

Выдающиеся личности: чьи юбилеи отметит Абхазия в 2025 году

Выдающиеся личности: чьи юбилеи отметит Абхазия в 2025 году

Sputnik Абхазия

В 2025 году в Абхазии отметят немалое количество круглых дат - юбилеев работников культуры, образования, науки, политических и общественных деятелей. 06.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-06T18:05+0300

2025-01-06T18:05+0300

2025-01-06T18:06+0300

в абхазии

абхазия

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SputnikХибла Герзмава – 55Народная артистка Абхазии и России, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, солистка Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава 6 января отмечает свое 55-летие. Герзмава многократно выступала в ведущих российских и мировых театрах, удостоена высших наград в области культуры и искусства, сотрудничает с выдающимися музыкантами, а ее выступления всегда пользуются огромным успехом у слушателей во всем мире. Кроме того, она преподает в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" стал одной из "визитных карточек" Абхазии, повлиял на формирование положительного культурного образа страны. Артистка оказывает большую поддержку родной музыкальной школе в городе Гагра, Сухумскому музыкальному училищу, Очамчырскому лицею-интернату.В 2023 году прошел первый конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, второй конкурс пройдет с 12 по 25 января. Кроме того, оперная дива стала наставницей 13-го сезона проекта "Голос", он выйдет на телеэкраны в этом году. Алиса Гицба – 55Алиса Гицба – оперная певица, солистка Московского музыкального театра "Геликон-Опера", Заслуженная артистка России, Народная артистка Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II. Она будет отмечать свое 55-летие 5 декабря.Гицба училась в горской средней школе №10 в Сухуме, в 1989 году окончила Сухумское музучилище по специальности "Теория музыки" и в поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных о классу "Сольное академическое пение". В 1992 году Алиса Гицба была принята в труппу "Геликон-опера", где за все время работы исполнила более 30 ведущих партий.Кроме того, Гицба - основательница и вдохновительница музыкального конкурса, который в 2024 году прошел уже в третий раз. За выход в финал боролись 128 артистов и ансамблей из 10 стран.Мушни Хварцкия – 7027 марта исполнится 70 лет со дня рождения Героя Абхазии Мушни Хварцкия. Мушни Хварцкия – ученый-археолог, участник Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов, военачальник, командир Гумистинского оборонительного рубежа.Он окончил исторический факультет АГУ, был научным сотрудником Абхазского государственного музея, соискателем ученой степени кандидата исторических наук в Ленинградском отделении Института археологии АН СССР, внес огромный вклад в становление палеолитоведческой науки в Абхазии, работал в составе известных Костепковской, Кавказской и Северо-Осетинской археологических экспедиций под руководством В. П. Любина.14 августа 1992 года Мушни Хварцкия со своими друзьями принял бой на Красном мосту. Затем он стал командиром отдельного батальона специального назначения, через некоторое время возглавил Гумистинский оборонительный рубеж.Мушни Хварцкия геройски погиб в селе Лашкиндар при отражении очередной атаки противника. Илья Гамисония – 70Генерал-майору Илье Гамисония 24 июля исполнится 70 лет. Он – участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, начальник аппарата Министерства обороны Абхазии, председатель Совета медиаклуба "Айнар".Гамисония стоял у истоков Национально-освободительного движения абхазского народа, в 1989 году, будучи молодым человеком, возглавил забастовочный комитет города Ткуарчал, а также вошел в руководство Республиканского забастовочного комитета. В составе абхазской делегации под руководством Владислава Ардзинба участвовал в переговорах с руководством СССР в Кремле.В послевоенный период принимали активное участие в экономическом возрождении страны, был депутатом Парламента III созыва.Нодар Чанба – 7010 марта 70-летие отметит композитор, дирижер, худрук Государственной хоровой капеллы Абхазии, государственный и общественный деятель Нодар Чанба. Чанба - ветеран Национально-освободительного движения абхазского народа. Окончил Сухумское музыкальное училище по специальности "Музыковедение и композиция", а затем Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по специальности "хоровое дирижирование". Он также был профессором Сеульского университета Сан Мьен, директором Абхазского драматического театра имени Самсона ЧанбаНодар Чанба внес огромный вклад в развитие музыкального искусства Абхазии, в том числе и народной музыки. Он - автор многочисленных произведений хоровой, симфонической, инструментальной и фортепианной музыки, а также обработок древних абхазских песен и духовных песнопений.Был удостоен звания "Народный артист Республики Абхазия" в 2007 году.Батал Кобахия – 7018 августа исполнится 70 лет ученому-археологу, Герою Абхазии Баталу Кобахия. Кобахия – государственный и общественный деятель, научный сотрудник отдела археологии АбИГИ, участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, был депутатом Парламента, а также заместителем министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.Окончил профтехучилище, был рабочим на стройке, проходил срочную службу в Советской армии, с 1976 по 1979 год работал в Сухумском физико-техническом институте, окончил исторический факультет Абхазского государственного университета, в 1984 году – аспирантуру в Институте археологии Академии наук СССР.С первых дней Отечественной войны 1992–1993 годов Батал Кобахия – один из организаторов медико-эвакуационной службы Гумистинского фронта, командир санинструкторов Гумистинского фронта.Теймураз Чамагуа – 70Заслуженному артисту Абхазии Теймуразу Чамагуа 30 марта исполнится 70 лет. Теймураз Чамагуа – актер Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба. В 1976 году окончил Тбилисский театральный институт имени Шота Руставели.Первая главная роль – сказочный герой Ахра в спектакле "Дочь солнца" Нелли Тарба. В годы Отечественной войны народа Абхазии Теймураз Чамагуа встал на защиту Родины, после окончания войны он вернулся в театр и сегодня вновь выступает на сцене.В 2015 году Чамагуа был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени. В 2019 году глава Республики Адыгея Марат Кумпилов подписал Указ о присвоении Чамагуа почетного звания "Заслуженный артист Республики Адыгея" за вклад в развитие театрального искусства после премьеры спектакля "Кавказский меловой круг" в Майкопе. В спектакле звучали три языка – абхазский, русский и абазинский. Аркадий Джопуа – 7015 июля 70-летие отметит ученый-археолог Аркадий Джопуа. Джопуа – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела археологии Абхазского института гуманитарных исследований имени Д. И. Гулиа, член Союза журналистов Абхазии, директор Абхазского государственного музея.Он окончил Сухумский Государственный педагогический институт (исторический и филологический факультет и факультет журналистики), работал преподавателем абхазского языка и литературы. С 1983 года и по сей день работает старшим научным сотрудником в отделе археологии АбИГИ.В 1991-1992 годах был соискателем в Институте археологии Академии Наук СССР РАН, окончил аспирантуру при институте археологии Российской Академии наук.В 2007 году Аркадий Джопуа был назначен директором Абхазского государственного музея, с 2012 года ведет курс лекций по музееведению в АГУ. В 2009 году защитил кандидатскую диссертацию в МГУ по теме: "Центральная Абхазия в I тысячелетии до н.э. по археологическим памятникам села Эшера".Диана Аджинджал – 70Ученый-филолог, литературовед Диана Аджинджал 3 июля отметит 70-летний юбилей. Аджинджал окончила филологический факультет Тбилиского Государственного университета (отделение кавказских языков). Работала в СГПИ имени А. М. Горького преподавателем абхазской литературы на подготовительном отделении, затем преподавателем кафедры абхазской литературы, была назначена заведующей кафедрой абхазской литературы АГУ.В область научных интересов входят теория литературы, литературоведение. Принимает участие в научных конференциях, проводимых в АГУ, а также на международном уровне. Опубликовано более 20 научных статей.Александр Страничкин – 70Государственный и общественный деятель Александр Страничкин родился 70 лет назад – 5 апреля 1955 года. Страничкин окончил среднюю школу в селе Эшера, учился на экономическом факультете Ростовского государственного университета по специальности "экономист, преподаватель политической экономии".С 1995 по 2005 годы был старшим преподавателем кафедры экономической теории. Александр Страничкин дважды избирался депутатом Народного Собрания – в 1996 и 2006 годах. Сегодня он - доцент кафедры экономической теории АГУ, председатель Ассоциации общественных объединений "Русская община Абхазии", член Общественной палаты. Страничкин - кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени.Джульетта Адлейба – 70Джульетта Адлейба – доктор филологических наук, депутат Верховного Совета Абхазской АССР 1975– 1980 годы, проректор по научной работе АГУ. 29 июля она отметит 70-летие.Адлейба окончила филологический факультет Сухумского Государственного педагогического института имени А. М. Горького по специальности "преподаватель русского языка и литературы, абхазского языка и литературы".Являлась аспиранткой ИМЛИ имени А. М. Горького Академии наук СССР. В 1980 году защитила кандидатскую диссертацию на тему: "Стиль сказки и его устные основы". В 2000 году защитила докторскую диссертацию на тему: "Поэтико-композиционная и стилевая система сказки в комплексном освещении". Работала завкафедрой общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин в Останкинском институте телевидения и радиовещания в Москве.Сфера научных интересов Джульетты Адлейба – устные стилевые основы волшебной сказки, она – автор ряда публикаций по проблемам исследования фольклористики. Рушбей Смыр – 7513 февраля исполнится 75 лет со дня рождения Народного поэта Абхазии Рушбея Смыр. Рушбей Смыр – поэт-лирик, член Союза писателей СССР, Союза писателей Абхазии, Союза писателей России, Ассоциации писателей Абхазии, Заслуженный деятель культуры Республики Адыгея, Народный поэт Абхазии.Смыр начал писать стихи в молодости, в 1973 году вышел его первый сборник "Пляска звезд". Всего поэт написал более 12 сборников стихотворений. Судьба его лирического героя неразрывно связана с судьбой Родины и народа. Произведения Рушбея Смыр печатались в газете "Бзып" ("Бзыбь"), с 1968 года стихи поэта регулярно печатаются в журналах "Алашара", "Акәа-Сухум", газете "Аԥсны каԥшь".Рушбей Смыр был лауреатом Государственной премии Абхазии имени Д. И. Гулиа за сборник стихов "Голос", награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени. Он ушел из жизни 29 июля 2019 года.Зураб Ачба - 75Государственный и общественный деятель Зураб Ачба родился 75 лет назад – 23 февраля 1950 года. Ачба – юрист, правозащитник, участник Национально-освободительного движения абхазского народа.Политическая жизнь Зураба Ачба началась в самый пик государственных волнений в Абхазии. Он был одним из ярких лидеров Национально-освободительного движения абхазского народа. В конце 80-х и начале 90-х годов XX века Зураб Ачба стоял у истоков создания общественно-политической организации "Айдгылара".Ачба был депутатом абхазского Парламента. В период политической конфронтации в конце 1980-х, а также во время Отечественной войны 1992–1993 годов часто выступал в СМИ, принципиально отстаивая интересы Абхазии и разоблачая грузинский оккупационный режим и его националистическую идеологию. 15 августа 2000 года он был убит в Сухуме выстрелом в спину.Нора Джинджолия – 75Народная артистка Абхазии, Заслуженный деятель искусств Республики Адыгея, художественный руководитель и главный дирижер Государственной хоровой капеллы Республики Абхазия Нора Джинджолия 75 лет назад – 10 октября 1950 года.Она окончила дирижерско-хоровое отделение Сухумского Государственного музыкального училища. Именно во многом благодаря ее принципиальности, трудолюбию, организаторским способностям и таланту дирижера коллектив смог сохраниться в самое тяжелое для Абхазии послевоенное время. Указом президента Нора Джинджолия была награждена орденом "Ахьдз-Апша" III степени.Зураб Миквабия – 7515 сентября 2025 года 75 лет исполнится ученому-биофизику, доктору медицинских наук, профессору, академику РАЕН и Академии Наук Абхазии, академику Европейской академии естественных наук, член-корреспонденту РАЕН, Заслуженному деятелю науки Зурабу Миквабия.В 1968 году он окончил Сухумскую школу № 16, поступил в волгоградский Государственный медицинский институт, проходил ординатуру и аспирантуру в Центральном институте травматологии и ортопедии ЦИТО, защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Диагностика, лечение гнойных осложнений костей после металлоостеосинтеза". Работал заведующим отделением Сухумской железнодорожной больницы.В период Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов Зураб Миквабия – главный травматолог Вооруженных сил РА и заведующий отделением Центрального военного госпиталя; по окончании войны – заведующий травматологическим отделением, которое он создал при Республиканской больнице.С 2009 года работает директором Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии. Зураб Миквабия награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени и орденом Леона.Давид Пилия – 75Государственный и общественный деятель Давид Пилия родился 75 лет назад – 27 января 1950 года. Работал на Ткуарчалской обогатительной фабрике электрослесарем, служил в группе советских войск в Германии, окончил офицерскую школу и получил звание младшего лейтенанта; по заданию командования выполнял интернациональный долг в Чехословакии и Вьетнаме, после чего был демобилизован из армии, награжден медалью "За воинскую доблесть".С отличием окончил Московский горный институт по специальности "горный инженер-физик", работал инженером по рационализации и изобретениям в шахтоуправлении имени Н. А. Лакоба.Пилия - ветеран Национально-освободительного движения, за мужество и самоотверженность, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов, награжден орденом Леона. Был депутатом I созыва Парламента Абхазии, сейчас - член Общественной палаты, предприниматель.Таисия Алания – 755 марта 1950 года родилась музеевед, завотделом природы Абхазского государственного музея Таисия Алания.Алания окончила биолого-географический факультет Сухумского государственного пединститута имени Горького, в 1972 году начала работать в Абхазском госмузее, участвовала в полевых научных исследованиях, изучала лекарственные растения и их использование в абхазской народной медицине.Кроме того, Алания работает педагогом в Сухумском доме юношества, летом руководит детским экологическим лагерем СДЮ. Таисия Алания – автор более двухсот научных статей. В 2023 году указом президента Аслана Бжания за вклад в развитие музейного дела и многолетнюю плодотворную работу ей было присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия".Закан Нанба - 7513 марта 1950 года родился генерал-майор, кавалер ордена Леона, руководитель Республиканской организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Абхазии, глава Союза граждан и организаций по сохранению историко-культурного наследия "Международный Союз "Наследники Победы" Заканбей Нанба. Ему исполнится 75 лет.С первых дней войны 1992–1993 годов Нанба был в должности командира батальона, комиссаром батареи береговой охраны, начальником штаба Гудаутской штурмовой группы, начальником штаба I МСБР. Участвовал в Мартовской, Июльской и Сентябрьской наступательных операциях.В послевоенный период занимал различные должности в структуре Минобороны и Генштаба, в том числе был первым замминистра обороны – командующим сухопутными войсками ВС РА. Кроме того, некоторое время занимал должность зампредседателя Госкомитета по репатриации. Алла Авидзба - 75Заслуженный юрист Алла Авидзба 8 августа будет отмечать 75летие.Окончив юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова Авидзба работала старшим следователем прокуратуры города Ткуарчал, судьей Сухумского городского суда, судьей Верховного суда Республики Абхазия, первым заместителем председателя Верховного суда Абхазии, председателем Верховного суда Абхазии.Алла Отаровна стояла у истоков формирования послевоенной современной судебной системы, она была первой абхазкой, ставшей судьей в Абхазии, второй женщиной-судьей и самой молодой вершительницей правосудия во всем Союзе – всего в 25 лет она начала работать в судебной системе.В 2018 году за заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан, высокий профессионализм ей было присвоено почетное звание "Заслуженный юрист Республики Абхазия". Кроме того, Алла Авидзба награждена орденом "Ахьдз-Апша" II степени.Денис Чачхалиа – 7521 августа 1950 года родился поэт, прозаик, историк и переводчик Денис Чачхалиа. Он родился в семье известного поэта Киршала Чачхалиа, после окончания школы-интерната имени К. Ф. Дзидзария поступил на переводческое отделение Литературного института имени Горького в Москве.Дипломную работу составили оригинальные стихи на русском языке, критические статьи, переводы произведений абхазских и грузинских поэтов. После института Денис Чачхалиа возвратился в Сухум, работал в редакции газеты "Советская Абхазия", в правлении Союза писателей Абхазии, преподавал в Педагогическом институте имениГорького, был директором Литературного фонда Союза писателей Абхазии.С 1984 года постоянно живет и работает в Москве. Денис Чачхалиа – активный собиратель архивных материалов по истории и культуре абхазов. Известны его переводы на абхазский произведений русских и немецких поэтов, также он переводил стихотворения абхазских поэтом на русский. Владислав Ардзинба – 80Первый президент Абхазии, историк-востоковед, доктор исторических наук, Народный депутат СССР, Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года.В 1966 году Владислав Ардзинба окончил исторический факультет Сухумского государственного педагогического института и поступил в аспирантуру Института востоковедения Академии наук СССР в Москве, в 1985 году защитил докторскую диссертацию: "Ритуалы и мифы древней Анатолии". В 1987 году назначен заведующим сектором идеологии и культуры Древнего Востока Института востоковедения АН СССР. Является автором более 40 научных трудов, многие из которых известны во всем научном мире.В годы перестройки судьба буквально вытолкнула выдающегося ученого на поприще политической деятельности. В 1988 году Владислав Ардзинба вернулся в Сухум, стал директором Абхазского научно-исследовательского института языка, литературы и истории имени Д. И. Гулиа.В 1989 году Ардзинба был избран Народным депутатом СССР и депутатом Верховного Совета СССР. В том же году избран председателем подкомиссии по государственному и правовому статусу автономных образований и членом Президиума Верховного Совета СССР. В 1990 году избран депутатом Верховного Совета Абхазии и председателем Верховного Совета Абхазии.В 1992 году Владислав Ардзинба назначен председателем Государственного комитета обороны и возглавил национально-освободительную борьбу против грузинской оккупации.26 ноября 1994 года избран первым президентом Абхазии. 3 октября 1999 года Владислав Ардзинба был избран на второй президентский срок. Он ушел из жизни 4 марта 2010 года.Нателла Акаба – 8016 марта 80-летие будет праздновать государственный и общественный деятель, председатель правления Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба.Она среднюю школу № 10 имени Нестора Лакоба, в 1962–1967 годы обучалась на историческом факультете МГУ, по специальности "Этнография".После окончания университета Акаба работала литературным сотрудником в редакции газеты "Советская Абхазия". В 1976 году закончила аспирантуру Института востоковедения АН СССР. В 1981 г. защитила диссертацию в Институте востоковедения АН СССР на тему: "Колониальная политика английского империализма в Катаре".В период войны 1992–1993 годов представляла абхазскую сторону в составе официальных делегаций. Занималась сбором информации о нарушениях прав человека на оккупированной территории, которые грузины совершали по отношению к нашим гражданам.Нателла Акаба – один из основателей движения "Айтайра", избиралась секретарем Общественной палаты. В 2015 году за вклад в развитие и укрепление абхазской государственности она была награждена орденом "Ахьдз-Апша" III степени.Гиви Смыр - 80Художник-живописец, скульптор, спелеолог Гиви Смыр родился 80 лет назад – 9 мая 1945 года. В юном возрасте он стал первооткрывателем знаменитой Новоафонской пещеры. В последующие годы Гиви Смыр продолжал заниматься спелеологией и изучением подземного мира, принимал участие во множестве археологических раскопок, проводимых на территории Абхазии.В возрасте 20 лет он начал работать с камнем и деревом, создавал скульптуры, изображающие героев древних легенд, прилагал большие усилия по охране уникальной курортной среды и памятников истории и культуры Нового Афона и его окрестностей.На своем земельном участке в Новом Афоне Смыр сделал поистине редкое открытие, обнаружил один из очагов древнейшей цивилизации – поселение Апсар. Найденные на его территории керамические кувшины и другие артефакты датировались примерно 8–7 тысячелетием до нашей эры.Гиви Смыр награжден орденом "Ахьдз Апша" II степени и орденом Леона. Он ушел из жизни 18 ноября 2016 года.Виктор Санеев – 80Советскому легкоатлету, Заслуженному мастеру спорта СССР по легкой атлетике, неоднократному чемпиону Абхазии и Грузии, трехкратному Олимпийскому чемпиону, серебряному призеру Московской Олимпиады Виктору Санеев родился 3 октября 2024 года исполнилось бы 80 лет.Он родился в Сухуме в год окончания Великой Отечественной войны: мало того, что время было тяжелым, так еще и семью постигло большое горе – отец тяжело заболел и до самой своей кончины в 1961 году уже не вставал с постели. Мать зарабатывала тем, что подстригала газоны в сухумских парках. Жила семья совсем небогато.Виктора пришлось отправить в городок Гантиади, где можно было учиться в интернате. В те годы теплое побережье Абхазии было излюбленным местом тренировочных сборов спортсменов всего Советского Союза. Виктору довелось вблизи наблюдать, как готовятся лучшие легкоатлеты, в том числе знаменитые прыгуны в высоту Валерий Брумель, Игорь Тер-Ованесян и другие. Спортом Виктор уже увлекался и сам, но занимался пока самостоятельно – бегал, прыгал, поднимал самодельную штангу.В 1968 году, в составе сборной Олимпийской команды СССР Санеев принимал участие в XIX Олимпийских играх в столице Мексики – Мехико, где он добился результата 17 метров 39 сантиметров, став чемпионом и рекордсменом Олимпийских игр. Затем одержал победу на Олимпийских играх 1972 в году Мюнхене, 1976 в году в Монреале. После игр XXII Олимпиады 1980 года принял решение оставить большой спорт.Легендарного спортсмена не стало 3 января 2022 года.Алеко Гварамия – 857 сентября 1940 года 85-летний юбилей будет отмечать абхазский ученый, академик, ректор АГУ Алеко Гварамия. Окончил Московский государственный педагогический институт, специализацию проходил в МГУ по индивидуальному плану. Защитил кандидатскую диссертацию "Исследование некоторых классов квазигрупп с тождествами", докторскую диссертацию "Аксиоматизируемые классы квазигрупп и многосортная универсальная алгебра". Алеко Гварамия – первый среди абхазов математик с ученой степенью, автор более 110 научных работ, опубликованных в СССР, России, США, Венгрии, Германии, Англии, Болгарии, Польше, Югославии, Чехии, Израиле. Он выступал с докладами на 30 Всесоюзных и 35 Международных научных форумах, в том числе на Всемирном конгрессе математиков в Москве, читал лекции по современной алгебре и логике в университетах ряда стран Европы и Азии.Кроме того, Гварамия был депутатом Верховного Совета - Парламента Абхазии в 1991-1996 годах.В 2020 году за заслуги в научной и педагогической работе, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов ректору АГУ, доктору физико-математических наук, профессору, академику Российской Академии естественных наук, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I и II степеней, Заслуженному деятелю науки Алеко Гварамия было присвоено почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия".Сергей Бебия – 85Ученый-биолог, лесовод, академик, вице-президент Академии Наук Абхазии, завкафедрой "Лесное хозяйство и ботаника" АГУ Сергей Бебия 15 сентября отметит 85-летие.Бебия - выпускник лесохозяйственного факультета Новочеркасского инженерно-мелиоративного института имени А. К. Кортунова. Работал на Абхазской лесной опытной станции в Очамчыре, пройдя путь от бригадира до заместителя директора по научной части. Он специализируется в области истории и географии горных лесов Евразии, динамики растительных сообществ, лесоведения, дендрологии, систематики и интродукции растений, экологии и охраны природы.Сергей Бебия – лауреат Государственной премии по науке имени Г. А. Дзидзария. Он награжден орденом "Ахьдз Апша" II-й степени, ему присвоены почетные звания "Заслуженный деятель науки Республики Абхазия" (2013) и "Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия" (2015).Амиран Тания – 9090 лет назад, 10 февраля 1935 года, родился Народный артист Абхазии, директор Театра сатиры и миниатюр "Чарирама" Амиран Тания. Тания окончил Тбилисский театральный институт имени Шота Руставели. Начиная работать актером Абхазского государственного драматического театра, он изначально поднял высоко планку в своем мастерстве, и с тех пор эта планка не опускалась.Талантливо исполняя маленькие и большие роли, он был разноплановым глубоким актером и любимцем зрителей. По совместительству Амиран Тания играл и в сатирическом театре миниатюр "Чарирама" при Абхазгосфилармонии, со дня основания был его директором. Амиран Тания – обладатель редкого таланта артистической индивидуальности, будучи выдающимся актером театра и кино, был еще и блестящим певцом и танцором, выделялся на сцене мужественной, уверенной манерой, широтой и силой движений. На сцене абхазского театра он сыграл более 30 ролей.Он был отличным знатоком абхазского музыкального и хореографического фольклора, внес огромный вклад в развитие профессионального абхазского театрального искусства.В последние годы своей жизни Амиран Тания преподавал актерское мастерство студентам АГУ, готовил артистов для родного театра. Он ушел из жизни 9 декабря 2001 года.Альберт Тополян – 90Герой Абхазии Альберт Тополян родился 90 лет назад – 2 апреля 1935 года. Он ветеран национально-освободительного движения, участник Отечественной войны народа Абхазии.Будучи соратником основателя современного независимого Абхазского государства Владислава Ардзинба, депутатом и заместителем председателя Верховного Совета Абхазии, в судьбоносный период борьбы против грузинской вооруженной агрессии (1992–1993 годов) Тополян стал инициатором и одним из организаторов Армянского батальона имени маршала Баграмяна.В разные годы Тополян занимал должности зампредседателя Верховного Совета Абхазии, зампредседателя Госкомитета по обороне, вице-спикера Народного Собрания, вице-премьера, министра по делам молодежи, спорта и курортам, заместителя секретаря Общественной палаты. Альберт Тополян — кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени. Ушел из жизни 4 сентября 2024 года.Владимир Агрба – 90Литературовед, фольклорист, критик и общественный деятель Владимир Агрба родился 90 лет назад - 10 июля 1935 года.В 1959 году он окончил филологический факультет Сухумского государственного педагогического института, а в 1965 году – аспирантуру при Институте мировой литературы в Москве. Год спустя защитил кандидатскую диссертацию по теме "Абхазская поэзия и устное народное творчество".Владимир Агрба — автор ряда работ, в числе которых монографии и сборники литературно-критических статей. Он – кавалер высшей государственной награды Абхазии, ордена "Ахьдз-Апша" III степени. Ученого не стало 30 марта 2020 года.Платон Бебиа – 90Народный писатель Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Платон Бебиа родился 90 лет назад – 5 октября 1935 года в селе Кутол Очамчырского района.В 1954 году поступил в Сухумский государственный педагогический институт, в 1965-1968 годах учился в Московском литературном институте имени Горького. Бебиа начал писать стихи в 15 лет, печатался с 1952 года.Платон Бебиа был членом Союза писателей СССР, Союзов писателей Абхазии и России, заслуженным работником культуры Абхазии, лауреатом Государственной премии имени Дмитрия Гулиа. Его произведения переводились на русский, украинский, армянский и другие языки. Он также известен как переводчик на абхазский язык таких известных произведений как "Медный всадник" Пушкина, стихов Бернса, Есенина, Лорки, Назима Хикмета, Леси Украинки, Сергея Михалкова, Евгения Евтушенко, Бемурзы Пачева, Кайсына Кулиева, рассказов Чингиза Айтматова.Платон Бебиа ушел из жизни 26 сентября 2021 года.Руслан Капба – 90Литературоведу, критику, публицисту, доценту кафедры абхазской литературы АГУ, кандидату педагогических наук Руслану Капба 14 сентября исполнится 90 лет.Он окончил абхазское отделение филологического факультета СГПИ имени Горького по специальности "преподаватель абхазского языка и литературы, русского языка и литературы".С 1979 года он преподает историю абхазской литературы в Абхазском госуниверситете, является доцентом АГУ с 1988 года. Научные работы Руслана Капба в основном связаны с толкованием и оценкой литературных произведений с точки зрения современности.Борис Гургулия – 90Борис Гургулия – поэт, прозаик, литературовед, публицист, кандидат филологических наук, общественный деятель, член Союза писателей Абхазии, СССР и России, Союза журналистов Абхазии, профессор АГУ. Он родился 20 июля 1935 года.Он окончил филологический факультет Тбилисского Государственного университета, продолжил учебу в аспирантуре ИМЛИ имени А. М. Горького, защитил диссертацию на тему: "Жанр поэмы в абхазской литературе". С 1968 года был доцентом кафедры русской и зарубежной литературы СГПИ (АГУ). Являлся профессором АГУ, в СОИ возглавлял кафедру гуманитарных исследований. В 1997 году был избран председателем Союза писателей Абхазии и руководил организацией до 2002 года.За большие заслуги в развитии абхазской литературы и активную общественную деятельность награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени. Борис Гургулия ушел из жизни 1 марта 2012 года.Анатолий Аджинджал – 956 июня исполнится 95 лет со дня рождения поэта, переводчика, члена Союза писателей СССР и Абхазии Анатолия Аджинджал.Он - один из ярких представителей послевоенного поколения абхазских поэтов, стихи начал писать во время учебы в педагогическом училище. Анатолий Аджинджал прожил недолгую жизнь, но успел навсегда остаться в памяти абхазского народа, как теплый и искренний человек, хороший наставник и поэт. Он ушел из жизни 12 ноября 1977 года.В 2015 году по настоянию Союза писателей Абхазии в Сухуме была установлена мемориальная доска на стене дома, где проживал Анатолий Аджинджал.Алексей Джения – 95Писатель, публицист, Заслуженный работник культуры Абхазии, активный участник Национально-освободительного движения абхазского народа Алексей Джения родился 95 лет назад – 21 февраля 1930 года.Он окончил филологический факультет ТГУ, учился на Высших литературных курсах при Московском Литературном институте имени Горького. В 1977–1978 годы, выступал против ассимиляторской, националистической политики грузинских властей в Абхазии. Был в числе 130 представителей абхазской интеллигенции, подписавших "Абхазское письмо" в адрес генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева.Джения был постоянным автором журнала "Алашара", где впервые увидели свет большинство его художественных произведений. Автор рассказов: "Большая гостиная", "За тебя, кузнец Гыд!", "В доме нужна хозяйка" (сказка), "Месть", "Тёмная ночь", "Спасение", "Никого не любил и вряд ли полюблю!", "Горит дубовая роща", "Пчела" и других. Алексей Джения ушел из жизни 7 июля 1998 года.Георгий Грамматикопуло – 9595 лет назад, 7 марта 1930 года, родился мастер спорта СССР по футболу, Заслуженный тренер ГССР и РА, Заслуженный работник физкультуры и спорта Абхазии Георгий Грамматикопуло. Грамматикопуло – один из тех, кто вписывается в определение "Легенда сухумского "Динамо", по сути, он стоял у истоков развития футбола в нашей республике.Играть за сухумское "Динамо" он начал в 14 лет. Вскоре Георгия Грамматикопуло приглашают в состав ленинградского, а затем киевского "Динамо". Здесь он играет с прославленными футболистами, такими как А. Зазроев, И. Сабо, В. Лобановский, В. Серебрянников и другие, а это почти весь основной состав сборной СССР. Его заметили и взяли во вторую сборную великой страны.Всего в чемпионатах СССР Грамматикопуло сыграл 210 матчей и забил 26 голов.Затем Георгий Саввич переходит на тренерскую работу, а потом становится начальником сухумского "Динамо". Под его руководством оно начинает играть в первой лиге класса "А" всесоюзного футбола, перед Отечественной войной народа Абхазии 1992–1993 годов команда была включена в высшую лигу Чемпионата СССР. Георгий Грамматикопуло ушел из жизни 12 апреля 1992 года.Хута Джопуа – 95Народный артист Абхазии, театральный режиссер, Заслуженный деятель культуры и искусства Абхазской АССР, член Союза журналистов СССР Хута Джопуа родился 95 лет назад – 14 марта 1930 года.В 1963 году, после окончания режиссерского факультета Государственного театрального института имени Ш. Руставели, Хута Джопуа возвращается в родную Абхазию и вливается в труппу Абхазского драмтеатра, где вскоре становится главным режиссером. Хута Джопуа внес значительный вклад в становление и популяризацию жанра национальной сатиры и юмора. Вместе с такими известными и талантливыми актерами, как Амиран Тания, Мажара Зухба, Сергей Сакания, Вячеслав Аблотия, Чинчор Джения, он играл в театре сатиры и юмора "Чарирама".За большие заслуги в развитии театрального искусства в 2011 году Хута Джопуа был удостоен ордена "Ахьдз-Апша" III степени. Народный артист ушел из жизни 15 октября 2012 года.Чинчор Джения – 95Народный артист Абхазии, актер Абхазского драмтеатра Чинчор Джения родился 95 лет назад – 4 апреля 1930 года.В Абхазском государственном драматическом театре Джения проработал более 60 лет. Кроме того, он внес значительный вклад в становление жанра национальной сатиры и юмора, работая в коллективе популярного Театра сатиры и юмора "Чарирама" при Абхазгосфилармонии, также снялся в нескольких художественных фильмах.Чинчор Джения сыграл огромное количество ролей в различных спектаклях, поставленных в Абхазском драмтеатре по пьесам Уильяма Шекспира, Педро Кальдерона, Максима Горького, Шоты Чкадуа, Баграта Шинкуба, Шалоди Аджинджала, Михаила Мархолия и других.В 1982 году за выдающиеся заслуги в области искусства Верховный Совет Абхазской АССР присвоил Чинчору Джения звание Народного артиста Абхазской АССР. В 2004 году за большие заслуги в развитии театрального искусства актер был удостоен ордена "Ахьдз-Апша" III степени. Чинчор Джения ушел из жизни 14 апреля 2014 года.Лев Любченко - 9530 июля 1930 года родился поэт, член Союза писателей Абхазии Лев Любченко.Первые его стихи публиковались в периодической печати еще в 1956 году, в 1960 году вышел первый сборник стихов "Люди и море".Любченко перевел немало стихов абхазских поэтов, в том числе произведения Саиды Делба. Начавшаяся Отечественная война народа Абхазии 1992–1993 годов коренным образом изменила направление его творчества. С первых же дней войны он занял четкую позицию, воспевая мужество борющихся за свободу и независимость сынов и дочерей Апсны.Созданный им ряд ярких патриотических произведений вдохновлял защитников Абхазии на героические подвиги. Трогают душу такие стихи Льва Любченко, как "Победа", "Лицо свободы", "Не знаю я, может и статься..." и другие.На многие стихи Льва Любченко композиторы написали песни. Его стихотворение "Абхазским воинам" ("Абхазы, абхазы – вы правы"!) стало особенно известным.Льва Любченко не стало в 1995 году. В канун 10-летия Победы указом президента Владислава Ардзинба он был посмертно награжден орденом Леона. Лидия Чкадуа – 95Профессор, специалист по абхазскому и абазинскому языкам, доктор филологических наук, профессор, действительный член Академии наук Абхазии, лауреат Государственной премии имени Г. А. Дзидзария Лидия Чкадуа родилась 95 лет назад – 21 августа 1930 года.Она окончила филологический факультет Тбилисского Государственного университета и аспирантуру по специальности "кавказская филология".В научных работах Лидии Чкадуа центральное место занимают исследования, посвященные вопросам фонетики, фонологии, словообразования, морфологии абхазского языка. Лидия Чкадуа была председателем специализированного ученого совета при Абхазском институте гуманитарных исследований по защите диссертаций. Награждена двумя Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Абхазской АССР и медалями "Ветеран труда", "За поддержание мира в Абхазии", кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени. Лидии Чкадуа не стало 26 января 2021 года.Зураб Анчабадзе – 105Историк-кавказовед, доктор исторических наук, профессор, первый ректор АГУ, Заслуженный деятель науки Абхазской АССР, член-корреспондент АН ГССР, депутат ВС СССР Зураб Анчабадзе родился 105 лет назад, 22 апреля 1920 года.Считается, что впервые в абхазской историографии Зураб Вианорович осветил самые "темные" страницы истории республике периода средневековья, то есть страницы, которые были практически не изучены.В 1974 году Зураб Анчабадзе стал ректором Сухумского государственного педагогического института и приложил немало усилий для того, чтобы это учебное заведение получило статус Абхазского государственного университета, с самого начала поставив очень высокую планку для всего профессорско-преподавательского состава.И именно при нем в 1979 году Сухумский государственный пединститут был трансформировано в АГУ, который Анчабадзе возглавлял до конца жизни - до 14 января 1984 года.Алексей Джонуа – 105Алексей Джонуа – поэт, прозаик, государственный и общественный деятель, член Союза писателей Абхазии и СССР, председатель Союза писателей Абхазии родился 7 мая 1920 года. Алексей Джонуа – ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, был на Украине в окружении, попал в плен, бежал и продолжил сражаться с фашистами в партизанском отряде в Винницкой области. Где бы он ни находился, он никогда не забывал о своем писательском предназначении. Стихотворения поэта впервые увидели свет еще в 1936 году. Свыше четырех десятков лет не покладая рук, трудился он на ниве абхазской литературы.Джонуа был заведующим отделом культуры и быта газеты "Аԥсны Каԥшь", работал главным редактором журнала "Алашара", министром просвещения Абхазии, возглавлял Государственное архивное управление Абхазии.За достижения в области поэтического творчества стал лауреатом Государственной премии им. Д. И. Гулиа. Его не стало 27 февраля 1989 года.Киазым Агумаа - 110110 лет назад, 1 мая 1915 года родился писатель, поэт, драматург, участник Великой Отечественной войны Киазым Агумаа. Он окончил Сухумский педагогический техникум, Московский институт журналистики, исторический факультет Калининского педагогического института.Вернувшись в Абхазию, работал учителем Ткуарчалской СШ, затем сотрудником редакции газеты "Аҧсны ҟаҧшь". После начала Великой Отечественной войны ушел на фронт, после ее окончания вернулся в республику. Киазым Агумаа активно работал в газете "Аҧсны ҟаҧшь" до последнего дня своей короткой, но яркой творческой жизни.Киазым Караманович внес значительный и существенный вклад в развитие основных литературных жанров, воплотил в абхазской поэзии мотивы гражданственности и патриотизма; его произведения – это немеркнущая страница в истории художественной абхазской литературы.Значительное место в его произведениях занимает тема войны (стихотворение "Могила солдата", баллада "Ачырпын", повесть "Узник", рассказы "Материнская любовь", "Непролитые слезы", "Рассказы из жизни", пьеса "Большая земля"). Киазым Агумаа ушел из жизни 8 декабря 1950 года.Чичико Джонуа – 110Писатель, поэт, прозаик, переводчик, драматург, член Союза писателей Абхазии и СССР, участник Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, общественный деятель Чичико Джонуа родился 1 мая 1914 года. Он окончил Сухумскую драмстудию, а затем драмстудию Тбилисского театрального института имени Ш. Руставели, работал актером Абхазского Государственного драматического театра, был сотрудником редакции газеты "Аҧсны ҟаҧшь", ответственным секретарем детского журнала "Амцабз", а с 1966 года и до последних дней жизни работал главным редактором журнала "Алашара".В 1941 году ушел на фронт и до конца Великой Отечественной войны, с оружием в руках защищал Родину. Первые его произведения увидели свет в 1936 году, но наиболее ярко его поэтическое дарование проявилось в период войны.Стихи, посвященные самоотверженной борьбе советского народа против германского фашизма проникнуты подлинным патриотизмом, ностальгией по родной Абхазии, вносившей свой весомый вклад в дело Победы. Чичико Джонуа ушел из жизни 25 октября 1975 года.Аслан Отырба – 115Государственный и общественный деятель Аслан Отырба родился 115 лет назад – 25 января 1910 года. С первого до последнего дня он воевал на фронтах Великой Отечественной войны. После ее завершения Отырба занимал высокие партийные и государственные посты в Абхазской АССР. Аслан Отырба – один из лидеров национально-освободительного движения абхазского народа, начиная с 50-х годов оставался примером верного служения своей Родине, своему народу.Аслан Тамшугович последовательно и принципиально отстаивал национальные интересы Абхазии, содействовал созданию и развитию культуры, науки, образования, здравоохранения и курортов Абхазии, внес большой вклад в формирование национальных кадров. Был инициатором многих государственных и партийных решений, направленных на восстановление попранных прав абхазского и др. народов, населяющих Абхазию.Аслан Отырба награжден орденом Красной звезды (1944 г.), Отечественной войны II степени (1945 г.), двумя орденами "Знак Почета", многочисленными медалями. Его не стало 9 января 1990 года.Иван Кортуа – 115Музыкальный и общественный деятель, композитор, Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР и Абхазской АССР, участник Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, руководитель Сухумского музыкального техникума и Дома народного творчества Абхазии Иван Кортуа родился 115 лет назад - 4 марта 1910 года.Был директором драматической студии, а год спустя руководителем Сухумского музыкального техникума и Дома народного творчества Абхазии.Во время Великой Отечественной войны участвовал в боях в составе 307-го полка 61-й стрелковой дивизии. Стойко преодолев тяжелейшие военные испытания, композитор-мелодист напишет много песен о героях Отечественной войны, но одна из них – "Санчара", станет особенной и, можно сказать, автобиографической.Иван Кортуа внес значительный вклад в усовершенствование старинных абхазских народных инструментов, в организацию в Абхазии хоровых коллективов, был собирателем абхазского фольклора. Под его руководством был собран большой фольклорный материал, который лег в основу его книг "Абхазские народные песни и сказы", "Абхазские песни и музыкальные инструменты", "Долголетние люди Абхазии", сборник "Абхазские песни для школьников".Иван Кортуа ушел из жизни 6 ноября 1969 года. За большие заслуги в развитии культуры Абхазии имя Кортуа присвоено Дому народного творчества (ныне Республиканский Центр), также выпущена почтовая марка с его портретом. Иван Семерджиев – 135Организатор здравоохранения в Абхазии, нарком здравоохранения республики, личный врач председателя ЦИК Абхазской АССР Нестора Лакоба Иван Семерджиев родился 135 лет назад - 1 января 1890 года. После освобождения Абхазии от грузинских меньшевистских оккупационных войск и установления советской власти, 28 марта 1921 года было организовано Управление Главуполномоченного по курортам Абхазии при Ревкоме Абхазии, которое возглавил Семерджиев, ставший одновременно и руководителем здравоохранения республики.Под руководством Семерджиева в молодой Абхазской республике были восстановлены все лечебные учреждения. Он уделял большое внимание борьбе с малярией, эпидемиями инфекционных заболеваний, туберкулезом и улучшению медицинского обслуживания в селах Абхазии.По клеветническим наветам вместе с ним погибли и многие другие партийные и советские работники Абхазии, среди них талантливый организатор, замечательный пропагандист, секретарь Абхазского обкома партии Владимир Ладария, выдающийся абхазский писатель, много лет работавший председателем ЦИК Абхазской АССР С. Я. Чанба и другие выдающие деятели. Семерджиева не стало 16 ноября 1937 года.

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