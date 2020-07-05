Sputnik недели: конференция Бжания, надежды на турсезон и серебро персов

Президент Абхазии дал две пресс-конференции, Абхазия готовится к турсезону, стало известно, что план по налоговым поступлениям в бюджет за полгода не выполнен, а коллекция Госмузея пополнилась ценными находками.

На уходящей неделе состоялась первая, а за ней сразу же вторая пресс-конференция Аслана Бжания. Во время общения с журналистами были затронуты практически все важнейшие темы не только недели, но и последних месяцев и даже лет.

Sputnik, Бадри Есиава

Две пресс-конференции за неделю

В четверг, 2 июля, президент Абхазии Аслан Бжания провел свою первую с момента официального вступления в должность главы государства пресс-конференцию, на которую были приглашены представители абхазских СМИ.

Примерно за два часа беседы с прессой Бжания ответил на 31 вопрос из разных областей - о пандемии и экономике, прогнозах и задачах на будущее, а также рассказал о поездке в Москву на празднование юбилея 75-летия Победы.

Особый интерес журналисты проявили к вопросам, связанным с возможным открытием границы с Россией и обеспечением защиты населения от коронавируса. Бжания подчеркнул, что в республике складывается благополучная эпидемиологическая обстановка и Абхазия в любое время готова открыть границу, но в нынешних условиях открывать границу в одностороннем порядке смысла не имеет.

Он добавил, что подписал письмо на имя главы правительства России Михаила Мишустина, в котором предложил российским коллегам рассмотреть вопрос открытия границы между государствами.

"Это тот случай, когда нужно действовать синхронно. Подождем еще немного. Картина к 10 июля прояснится, и исходя из нее будем действовать", - сказал он.

Встреча главы государства с журналистами выдалась информативной и в тоже время прошла в непринужденной обстановке. На пресс-конференции нашлось время для "президентских юмора", цитирования философов, историй под выключенные камеры.

На следующий день Аслан Бжания провел еще одну пресс-конференцию в режиме онлайн на площадке, организованной агентством "Интерфакс".

В ходе этого мероприятия он рассказал, что пригласил своего российского коллегу Владимир Путина в Сухум на открытие памятника авиаторам, погибшим во время Великой отечественной войны. Также Бжания затронул тему абхазо-грузинских отношений.

Мы не заинтересованы в развязывании каких-либо конфликтов, но наши вооруженные силы должны быть готовы к отражению вооруженной агрессии. Наша степень готовности совместно с Вооруженными силами России позволяет спокойно смотреть в будущее", - сказал он.

Навстречу турсезону

Координационный штаб по защите населения от коронавируса поручил министерствам и ведомствам проработать вопрос о возможности открытия туристического сезона с 15 июля, обсудив связанные с этим вопросы с российскими структурами. Окончательное решение по этому поводу будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки в сочинском регионе и других регионах Российской Федерации.

"Мы готовы открыть границу и сегодня, если эти решения не нанесут урон нашей стране. Легковесности в этом плане быть не может. Мы думаем только о том, чтобы ситуация не раскачалась в худшую сторону", - сказал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.

Затем эту тему обсуждали уже на пресс-конференции главы государства, однако, когда именно откроются границы до сих пор неизвестно.

Между тем на этой неделе ФСБ России отчиталась о том, что за полгода на границе с Абхазией были задержаны почти 300 нарушителей.

Голосование по поправкам в Конституцию России

Голосование по поправкам в Конституцию России в Абхазии состоялось в среду, 1 июля. Как сообщил корреспонденту Sputnik советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов, всего в Абхазии проголосовали почти три тысячи избирателей.

За поправки в Конституцию проголосовали 2722 человека, против – 171 и еще 61 бюллетень признаны недействительными. В целом по итогам голосования "за" высказалось 77,92% россиян.

Большинство "за": как в Абхазии голосовали за поправки в российскую Конституцию

Сорванные планы

В пятницу 3 июля министр по налогам и сборам Абхазии Даур Курмазия сообщил главе Правительства республики Александру Анкваб о выполнении плана налоговых поступлений в бюджет страны за полгода. За этот отрезок времени Абхазия недосчиталась более 72 миллионов рублей.

"За июнь при плане 189 миллионов поступило по уточненным данным управления казначейства 138 миллионов. Таким образом, за 6 месяцев поступило 988 миллионов Выполнение – 93,2%, отставание – 72,6 миллиона рублей", - доложил Курмазия.

Также не удалось выполнить план по товарообороту. По словам председателя Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба, в первом полугодии 2020 года товарооборот зарегистрирован на сумму 11 миллиардов 697 миллионов рублей при плане 13 миллиардов 320 миллионов рублей.

"Мертвые души"

На минувшей неделе население Абхазии взбудоражила новость о том, что двух сотрудниц дополнительного офиса Сбербанка в Сухуме заподозрили в неправомерной транзакции и обналичивания денежных средств со счетов умерших пенсионеров.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии провело проверку по факту растрат и присвоения денежных средств в особо крупном размере в отношении этих граждан.

Как выяснилось, в общей сложности с декабря 2018 года по май 2019 года со счетов умерших пенсионеров пропало почти два с половиной миллиона рублей. В руководстве Сбербанка уточнили Sputnik, что факты хищения денежных средств со счетов пятнадцати умерших клиентов выявили в рамках проведения работы по усилению контроля за финансовой дисциплиной в банке.

"Было установлено, что два операциониста Сбербанка Абхазии, работавшие в банке с 2014 года, осуществляли незаконное списание денежных средств со счетов клиентов банка, которые умерли, и по которым не поступало заявлений от наследников длительное время", - говорится в пресс-релизе Сбербанка.

По результатам проверки, материалы были переданы в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия.

Отчет омбудсмена

Омбудсмен Абхазии Асида Шакрыл выступила с докладом о проделанной работе за 2018-2019 годы перед депутатами Парламента республики в понедельник 29 июня.

Особое внимание она уделила фактам нарушения прав человека в Абхазии со стороны государственных структур, в том числе правоохранительных органов, пыткам задержанных и подозреваемых в преступлениях в стенах ИВС и СИЗО, убийству женщин близкими родственниками, нарушение гражданских и социальных прав.

Депутаты Народного собрания Абхазии единогласно приняли доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека.

В ходе пресс-конференции Аслан Бжания также сообщил, что по фактам, указанным в докладе Шакрыл, будет проведена проверка и, при необходимости, возбуждены уголовные дела.

Выездное оформление

Руководитель пункта по оформлению заграничных паспортов РФ и российского гражданства при Кабмине республики Фаина Герман рассказала Sputnik, что специалисты этой организации для удобства граждан будут осуществлять выезды в районы страны для консультирования по вопросам сбора пакета документов для обмена загранпаспортов России.

"Мы решили организовать выезды в районы страны, чтобы у населения была возможность сдать документы для обмена российских загранпаспортов по месту проживания. Решили начать с Ткуарчалского района, так как к нам с такой просьбой обратился глава администрации. Нам предоставят кабинет, где наши специалисты смогут принять граждан", - отметила Герман.

Она добавила, что рабочие выезды планируется проводить два раза в месяц. Точный график пока не составлен.

Назначения

В апреле президент Абхазии Аслан Бжания утвердил структуру Кабинета министров, количество министерств увеличилось с 12 до 14. В субботу 4 июля премьер Анкваб подписал распоряжение о назначении Алхаса Конджария на должность заместителя министра здравоохранения республики, который занимал этот пост с 2018 года.

Замминистра туризма стал Дато Конджария, который ранее работал зампредседателя РПП "Единая Абхазия". Должность заместителя начальника Госуправления лесного хозяйства занял Камо Мелкумов, работавший на этом посту с 2016 года. Заместитель начальника Государственной ветеринарной службы во второй раз стала Мзия Амичба.

Абхазскую Государственную телерадиокомпанию возглавила Ирина Агрба. ВРИО гендиректора АГТРК был Отар Лакрба.

Наследие Сасанидов

Коллекция Государственного музея Абхазии пополнилась новыми артефактами, обнаруженными в одном из сел Сухумского района местным жителем Астамуром Айба.

По мнению ученных, наибольшей ценностью из числа найденных артефактов и переданных музею, обладает Сасанидское серебряное блюдо (Сасаниды - династия персидских правителей) датируемое примерно V веком нашей эры.

Сасанидское блюдо было обнаружено в погребенье и принадлежало богатой состоятельной семье. Помимо этого были обнаружены различные женские украшения, наконечники стрел, фибулы и подвески.

Культура, образование и день города

Каждую первую субботу июля в Сухуме отмечают день города, но в связи с пандемией коронавируса в этом году торжественных церемоний и развлекательной программы не было.

Президент Абхазии Аслан Бжания обратился с поздравительной речью к сухумчанам через СМИ.

"День города – наш общий праздник – всех, кто здесь работает, учится, растет, мечтает, живет и любит свою малую Родину", - говорится в поздравлении, распространенном пресс-службой главы государства.

Ко дню города в столице Абхазии открылась выставка картин "Сухум. Праздник, который всегда с тобой", организованная Союзом художников Абхазии. На выставке были представлены работы известных и молодых абхазских художников, посвященные ежедневной жизни города, пейзажам, культурным и архитектурным памятникам довоенного и послевоенного Сухума.

Всего для открытия выставки были отобраны 50 работ и были представлены цитаты из воспоминаний Осипа Мандельштама, Константина Паустовского и Антона Чехова о поездках в Абхазию.

Учебный год в общеобразовательных школах Абхазии завершился.

В пятницу 3 июля в Министерстве просвещения прошла церемония награждения медалями выпускников. По всей стране выпускниками стали 1791 учеников, из них 64 окончили школу на "отлично".

За особые заслуги перед учебой, медалистами стали 11 выпускников.

Хорошие новости для поклонников конного спорта пришли 4 июля из Краснодара, на ипподроме которого скакун Скай Леди из Абхазии занял первое место на скачках. Всего Абхазию в скачках представляли 11 скакунов, двое из них заняли четвертое место, рассказал Sputnik президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия.

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