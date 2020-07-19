Sputnik недели: "пограничная" ситуация, новый Кабмин и военные учения

В Абхазии продлили ограничения на пересечение границы, из Гудаутской больницы выписали последних вылечившихся от COVID-19, произошел ряд назначений, а по временному коридору на КПП "Ингур" вернулись жители Абхазии, временно находившиеся в Грузии.

Эти и многие другие важные события, которые произошли в республике с 13 по 19 июля, в еженедельном обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Ограничения продолжаются

В среду 15 июля президент Абхазии Аслан Бжания продлил режим ограничений на государственной границе с Россией до 21 июля. Абхазская сторона подготовила ряд предложений по снятию ограничений на переход российско-абхазской границы.

Тем временем из Центральной районной больницы Гудауты 14 июля были выписаны два последних пациента, проходившие лечение от коронавирусной инфекции, таким образом на данный момент в Абхазии нет зафиксированных случаев COVID-19.

Назначения

На уходящей неделе в Абхазии произошел ряд назначении.

Даур Кове возглавил МИД Абхазии. Соответствующий указ в среду 15 июля подписал президент Аслан Бжания. Кове на этом посту с 2016 года. Таким образом был полностью сформирован новый Кабинет министров.

Состав правительства и биографии министров смотрите в инфографике Sputnik >>

Кроме того на этой неделе были сделаны следующие назначения:

Коридор для жителей Абхазии

В Абхазии на КПП "Ингур" был организован гуманитарный коридор для жителей Абхазии, временно находившихся в Грузии.

Гуманитарный коридор на КПП "Ингур" был открыт с 13 по 17 июля.

Более 1200 человек вернулись в Абхазию за это время. Из них с паспортом гражданина республики Абхазия - 133 человека, с видом на жительство - 813, со справкой "форма № 9" - 148 и несовершеннолетних лиц по свидетельству о рождении - 175.

На КПП "Ингур" для контроля состояния переходящих границу во время работы гуманитарного коридора дежурили сотрудники Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел и районных санитарно-эпидемиологических служб.

Выбирали, да не довыбрали

В понедельник Центральная избирательная комиссия Абхазии подвела итоги повторных парламентских выборов в понедельник 13 июля.

Согласно результатам:

в Гудаутском избирательном округе №18 депутатом был избран Алхас Хагба;

в Отхарском избирательном округе №14 - Алмасхан Барциц;

в Кындыгскому избирательном округе №31 - Гарри Кокая.

Перевыборы будут назначены в Бзыбском избирательном округе №10, где баллотировались кандидаты в депутаты Тимур Бейя и Тамази Лейба. Оба кандидата не набрали больше половины голосов избирателей.

ЦИК назначил перевыборы на 13 сентября.

Места в Парламенте действующего созыва освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.

Суд по делу о гибели задержанного

В Сухумском городском суде началось разбирательство по делу гибели задержанного по подозрению в похищении Омара Мерцхулава Анзора Тарба.

Гражданин Абхазии Анзор Тарба,1969 года рождения, содержавшийся под стражей, скончался в ночь на 11 июля 2019 года.

Фигурантами по делу о смерти задержанного проходят сотрудники МВД Абхазии Бадри Джикирба, Аслан Чедия, Адгур Аутлев и Виталий Кулов. По версии следствия, они превысили должностные полномочия. Уже состоялись два слушания. Суд уже приступил к допросу потерпевшей стороны.

Совместный мониторинг

Специалисты Роспотребнадзора приедут в Абхазию для оказания абхазской стороне консультативной и материально-технической помощи, включая поставки российских тест-систем и реагентов для диагностики новой коронавирусной инфекции.

Договоренностей об этом достигли министр иностранных дел Абхазии Даур Кове и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. На встрече рассматривались и дальнейшие совместные шаги Абхазии и России по снятию временных ограничений на границе при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.

Учения и подъем по тревоге

На уходящей неделе в Абхазии завершились совместные учения абхазских и российских военных.

Активная фаза учений прошла на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками и артиллеристами отработали оборонительные и наступательные действия. В общей сложности в учениях приняли участие более трех тысяч военнослужащих и свыше трехсот единиц военной техники.

За ходом боевых стрельб на полигоне Цабал наблюдал лично президент Абхазии Алхас Бжания, который остался доволен ходом учений.

17 июня российский президент России Владимир Путин объявил о внезапной проверке боеготовности воинских подразделений Южного и Западного военных огругов России. В Абхазии в этих мероприятиях принимают участие около трех тысяч военнослужащих ЮВО.