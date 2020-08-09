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Sputnik недели: начало турсезона, пенсии по графику и абхазские вина

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200809/1030721057/Sputnik-nedeli-nachalo-tursezona-pensii-po-grafiku-i-abkhazskie-vina---.html

Сбербанк Абхазии определил график выплат российских пенсий, абхазские вина попали в рейтинг самых популярных у россиян, в Сухуме состоялись соревнования "Swim Sukhum", в республику приехали первые туристы. Подробнее о самых важных событиях недели в обзоре Sputnik.

На этой неделе в Абхазии закрылась выставка картин "Сухум. Праздник, который всегда с тобой", открывшаяся ко Дню Сухума 3 июля, Русский театр драмы имени Искандера приостановил показ спектаклей на неделю из-за открытия абхазо-российской границы, громкие уголовные дела были переданы в суд.

Sputnik

О коронавирусе

Коронавирус за эту неделю никуда не делся, практически каждый день появляются новые сообщения оперштаба о заболевших. По последним данным, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 134 человека. Из них 38 выздоровели и трое пациентов умерли.

Начальник лечебного управления Министерства здравоохранения Абхазии Саида Делба на пресс-конференции в Sputnik Абхазия 7 августа рассказала о том, что вспышка коронавируса в республике не связана с открытием границы с Россией.

"Вопрос в том, что у нас произошла вспышка, она не связана с пересечением границы туристами из России, это произошло на нашей территории из-за несоблюдения санитарных норм в городской клинической больнице города Сухум", - сказала специалист.

Также она сообщила о том, что пять тысяч тест-систем на определение коронавирусной инфекции будет завезено в Абхазию в ближайшее время.

4 августа группа экспертов российского Минздрава посетила основной госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Гудауте, специалисты ознакомились с маршрутизацией пациентов, провели обход в "красной" зоне, оценили запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

© Sputnik / Владимир Песня
Гостил в Гагре: стали известны подробности о заболевшем COVID-19 туристе

Кроме того, представители Минздрава России проинспектировали работу станции скорой помощи в Сухуме, автомобили которой предназначены для эвакуации инфицированных коронавирусом, а также ознакомились с организацией работы детской поликлиники.

8 августа Минздрав Абхазии сообщил о том, что был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом среди отдыхающих в республике. Пациента вывезли в Россию для лечения.

Первые туристы в Абхазии

После открытия границы с Абхазией в республике стали появляться первые туристы. В начале этой недели их количество было не столь значительным в Новом Афоне, Пицунде и Гагре, однако ближе к концу недели их стало больше.

© Sputnik
Более 160 тысяч человек пересекли российско-абхазскую границу за неделю

По данным сочинской таможни от 8 августа, с момента открытия границы, ее пересекли более 160 тысяч человек. Среди транспортных средств порядка 30 тысяч - легковые автомобили, 1200 автобусов и 1300 грузовиков.

Ранее на пресс-конференции в Sputnik Абхазия замначальника Погранотряда СГБ республики Рудольф Циба сообщил, что по его данным, в Абхазию через границу с Россией с 1 августа въехало до 200 тысяч человек.

Пенсии по графику

На уходящей неделе Сберегательный банк Абхазии объявил о том, что для получателей российской пенсии установлен график выплат. Как рассказал зампредседателя правления Сбербанка Георгий Абухба, график выплат российских пенсий будут разрабатывать ежемесячно.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Сбербанк Абхазии определил график выплат российских пенсий в августе

"Это связано с тем, что каждый месяц у нас разные выходные и праздничные дни. Сейчас мы разработали график на август, это первый раз, когда мы начинаем выдавать пенсии в кассах, посмотрим, как он пройдет в августе, как себя покажет, в дальнейшем будем учитывать плюсы и минусы и реагировать соответственно", - отметил он.

График разработан исходя из возраста пенсионеров. 17 августа пенсию выплатят людям до 1940 года рождения, 20 числа пенсию получат люди до 1947 года рождения, 24 августа - до 1953 года рождения, а потом после выходных и праздничных дней, 2 сентября, уже все остальные пенсионеры.

Поезда вернулись

На протяжении пяти месяцев железнодорожное сообщение между Абхазией и Россией было прервано, это произошло в конце марта из-за пандемии. Многие жители республики и туристы из России с нетерпением ждали возобновления ж/д сообщения. После долгого перерыва, первый поезд Санкт-Петербург-Сухум прибыл в столицу республики 9 августа.

В этот же день в Абхазию прибыл поезд Москва-Сухум. Ранее, заместитель генерального директора РУП "Абхазская железная дорога" Игорь Маргания сообщал, что согласно распоряжению правительства Российской Федерации по снятию временных ограничений на пересечение границы, РЖД предложило восстановить международное сообщение с Абхазией.

С 15 августа в республику будет приезжать поезд Самара-Сухум. 
Помимо этого, РЖД планирует запустить туристический поезд Туапсе-Гагра.
Желознодорожное сообщение между Россией и Абхазией было приостановлено в связи с пандемией коронавируса, чтобы не допустить распространение инфекции.

Праздник спорта

В Абхазии возобновились массовые культурные и спортивные мероприятия, одно из них – соревнование по плаванию "Swim Sukhum", в этом году в нем приняло участие около 400 человек. На соревнованиях было несколько дистанций. Но, как подчеркнули организаторы, самая главная "Сухумская бухта" - заплыв на 2700 метров в рамках "Swim Sukhum" прошел впервые.

Участникам этого заплыва предстояло проплыть от причала ресторана "Апра" до пляжа "Мокко". На эту дистанцию разрешалось регистрироваться только опытным пловцам.

© Sputnik / Константин Грецов
Морское испытание: заплыв "Swim Sukhum"
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Первое место на 2700 метров среди мужчин занял Олег Недогаров, второе – Андрей Степанов, третье – Заур Тарба. Среди женщин первое место заняла Елена Вардимиади. Второе – Маргарита Тория и третье – Наталья Воинская. На дистанции 1000 метров среди мужчин на первом месте Егор Журавлев, на втором Артур Васильев, на третьем – Сергей Ворона. Среди женщин на первом месте Полина Слесаренко, на втором – Наталья Воинская, на третьем – Юлия Вардимиади.

На соревнованиях были представлены и детские дистанции. На 50 метров среди мальчиков первое место занял Арсений Теньков, второе – Дмитрий Раханян, третье – Александр Кравец. Среди девочек первой приплыла Даниэла Нубарян, второй – Камилла Квернадзе, третей – Ангелина Рущак.

На детской дистанции 200 метров среди мальчиков первое место занял Петр Дяченко, второе – Давид Нубарян, третье – Светогор Евдокимов. Среди девочек на первом Александра Дяченко, на втором – Роксана Гилязелидинова, на третьем – Сария Васильева. В дуатлоне – плавание и бег – первое место занял Егор Журавлев из Московской области.

Закрытие выставки

В Центральном выставочном зале завершилась выставка "Сухум. Праздник, который всегда с тобой", открывшаяся ко Дню Сухума 3 июля.

Подводя итоги куратор Эльвира Арсалия отметила, что за время проведения выставку посетило около двух с половиной тысяч человек. На закрытие пришли ученики Сухумского художественного училища, детского дома творчества "Айнар", из школ и интернатов республики.

Абхазские вина в почете

Согласно исследованию Роскачества, абхазские вина вошли в списки самых популярных импортируемых марок среди россиян.

Эксперты назвали десять самых популярных среди россиян стран-поставщиков тихого вина с защищенными географическими индикаторами, которое составляет 26% от общего объема рынка.

Винодельческий завод Массандра в Крыму
© Sputnik / Михаил Мокрушин
Вина Абхазии попали в список самых популярных у россиян

Наиболее популярные у россиян страны-поставщики тихих вин: Италия, Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова.

Игристые вина Абхазии также вошли в пятерку наиболее популярных, вместе с такими странами-поставщиками, как Италия, Испания, Франция, Португалия. В числе лидеров по поставкам столовых вин в Россию (вина, в производстве которых может быть использован виноматериал из иных стран и регионов) Абхазия заняла второе место.

При этом четыре столовых вина из Абхазии вошли в пятерку торговых марок-лидеров по объему ввезенного в Россию вина в 2019 году.

Дела направили в суды

4 августа следственное управление Генеральной прокуратуры передало в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении Мизана Зухба, Аслана Зухба, Айнара Зухба и Гарри Авидзба, которые обвиняются в применении насилия в отношении оперативных сотрудников милиции.

© CC0
Дело об укрывательстве подозреваемого в тройном убийстве в Сухуме направлено в суд

6 августа в Очамчырский районный суд для рассмотрения по существу направили уголовное дело в отношении Валериана Шанава.

Согласно данным следствия, Шанава помог Беслану Бганба, подозреваемому в тройном убийстве на набережной Сухума, укрыться в селе Гуп Очамчырского района в период с 21 апреля по 8 мая 2020 года.



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