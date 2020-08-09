Sputnik недели: начало турсезона, пенсии по графику и абхазские вина

Сбербанк Абхазии определил график выплат российских пенсий, абхазские вина попали в рейтинг самых популярных у россиян, в Сухуме состоялись соревнования "Swim Sukhum", в республику приехали первые туристы. Подробнее о самых важных событиях недели в обзоре Sputnik.

На этой неделе в Абхазии закрылась выставка картин "Сухум. Праздник, который всегда с тобой", открывшаяся ко Дню Сухума 3 июля, Русский театр драмы имени Искандера приостановил показ спектаклей на неделю из-за открытия абхазо-российской границы, громкие уголовные дела были переданы в суд.

Sputnik

О коронавирусе

Коронавирус за эту неделю никуда не делся, практически каждый день появляются новые сообщения оперштаба о заболевших. По последним данным, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 134 человека. Из них 38 выздоровели и трое пациентов умерли.

Начальник лечебного управления Министерства здравоохранения Абхазии Саида Делба на пресс-конференции в Sputnik Абхазия 7 августа рассказала о том, что вспышка коронавируса в республике не связана с открытием границы с Россией.

"Вопрос в том, что у нас произошла вспышка, она не связана с пересечением границы туристами из России, это произошло на нашей территории из-за несоблюдения санитарных норм в городской клинической больнице города Сухум", - сказала специалист.

Также она сообщила о том, что пять тысяч тест-систем на определение коронавирусной инфекции будет завезено в Абхазию в ближайшее время.

4 августа группа экспертов российского Минздрава посетила основной госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Гудауте, специалисты ознакомились с маршрутизацией пациентов, провели обход в "красной" зоне, оценили запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Кроме того, представители Минздрава России проинспектировали работу станции скорой помощи в Сухуме, автомобили которой предназначены для эвакуации инфицированных коронавирусом, а также ознакомились с организацией работы детской поликлиники.

8 августа Минздрав Абхазии сообщил о том, что был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом среди отдыхающих в республике. Пациента вывезли в Россию для лечения.

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Первые туристы в Абхазии

После открытия границы с Абхазией в республике стали появляться первые туристы. В начале этой недели их количество было не столь значительным в Новом Афоне, Пицунде и Гагре, однако ближе к концу недели их стало больше.

По данным сочинской таможни от 8 августа, с момента открытия границы, ее пересекли более 160 тысяч человек. Среди транспортных средств порядка 30 тысяч - легковые автомобили, 1200 автобусов и 1300 грузовиков.

Ранее на пресс-конференции в Sputnik Абхазия замначальника Погранотряда СГБ республики Рудольф Циба сообщил, что по его данным, в Абхазию через границу с Россией с 1 августа въехало до 200 тысяч человек.

Пенсии по графику

На уходящей неделе Сберегательный банк Абхазии объявил о том, что для получателей российской пенсии установлен график выплат. Как рассказал зампредседателя правления Сбербанка Георгий Абухба, график выплат российских пенсий будут разрабатывать ежемесячно.

"Это связано с тем, что каждый месяц у нас разные выходные и праздничные дни. Сейчас мы разработали график на август, это первый раз, когда мы начинаем выдавать пенсии в кассах, посмотрим, как он пройдет в августе, как себя покажет, в дальнейшем будем учитывать плюсы и минусы и реагировать соответственно", - отметил он.

График разработан исходя из возраста пенсионеров. 17 августа пенсию выплатят людям до 1940 года рождения, 20 числа пенсию получат люди до 1947 года рождения, 24 августа - до 1953 года рождения, а потом после выходных и праздничных дней, 2 сентября, уже все остальные пенсионеры.

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Поезда вернулись

На протяжении пяти месяцев железнодорожное сообщение между Абхазией и Россией было прервано, это произошло в конце марта из-за пандемии. Многие жители республики и туристы из России с нетерпением ждали возобновления ж/д сообщения. После долгого перерыва, первый поезд Санкт-Петербург-Сухум прибыл в столицу республики 9 августа.

В этот же день в Абхазию прибыл поезд Москва-Сухум. Ранее, заместитель генерального директора РУП "Абхазская железная дорога" Игорь Маргания сообщал, что согласно распоряжению правительства Российской Федерации по снятию временных ограничений на пересечение границы, РЖД предложило восстановить международное сообщение с Абхазией.

С 15 августа в республику будет приезжать поезд Самара-Сухум.

Помимо этого, РЖД планирует запустить туристический поезд Туапсе-Гагра.

Желознодорожное сообщение между Россией и Абхазией было приостановлено в связи с пандемией коронавируса, чтобы не допустить распространение инфекции.

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Праздник спорта

В Абхазии возобновились массовые культурные и спортивные мероприятия, одно из них – соревнование по плаванию "Swim Sukhum", в этом году в нем приняло участие около 400 человек. На соревнованиях было несколько дистанций. Но, как подчеркнули организаторы, самая главная "Сухумская бухта" - заплыв на 2700 метров в рамках "Swim Sukhum" прошел впервые.

Участникам этого заплыва предстояло проплыть от причала ресторана "Апра" до пляжа "Мокко". На эту дистанцию разрешалось регистрироваться только опытным пловцам.

Первое место на 2700 метров среди мужчин занял Олег Недогаров, второе – Андрей Степанов, третье – Заур Тарба. Среди женщин первое место заняла Елена Вардимиади. Второе – Маргарита Тория и третье – Наталья Воинская. На дистанции 1000 метров среди мужчин на первом месте Егор Журавлев, на втором Артур Васильев, на третьем – Сергей Ворона. Среди женщин на первом месте Полина Слесаренко, на втором – Наталья Воинская, на третьем – Юлия Вардимиади.

На соревнованиях были представлены и детские дистанции. На 50 метров среди мальчиков первое место занял Арсений Теньков, второе – Дмитрий Раханян, третье – Александр Кравец. Среди девочек первой приплыла Даниэла Нубарян, второй – Камилла Квернадзе, третей – Ангелина Рущак.

На детской дистанции 200 метров среди мальчиков первое место занял Петр Дяченко, второе – Давид Нубарян, третье – Светогор Евдокимов. Среди девочек на первом Александра Дяченко, на втором – Роксана Гилязелидинова, на третьем – Сария Васильева. В дуатлоне – плавание и бег – первое место занял Егор Журавлев из Московской области.

Закрытие выставки

В Центральном выставочном зале завершилась выставка "Сухум. Праздник, который всегда с тобой", открывшаяся ко Дню Сухума 3 июля.

Подводя итоги куратор Эльвира Арсалия отметила, что за время проведения выставку посетило около двух с половиной тысяч человек. На закрытие пришли ученики Сухумского художественного училища, детского дома творчества "Айнар", из школ и интернатов республики.

Абхазские вина в почете

Согласно исследованию Роскачества, абхазские вина вошли в списки самых популярных импортируемых марок среди россиян.

Эксперты назвали десять самых популярных среди россиян стран-поставщиков тихого вина с защищенными географическими индикаторами, которое составляет 26% от общего объема рынка.

Наиболее популярные у россиян страны-поставщики тихих вин: Италия, Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова.

Игристые вина Абхазии также вошли в пятерку наиболее популярных, вместе с такими странами-поставщиками, как Италия, Испания, Франция, Португалия. В числе лидеров по поставкам столовых вин в Россию (вина, в производстве которых может быть использован виноматериал из иных стран и регионов) Абхазия заняла второе место.

При этом четыре столовых вина из Абхазии вошли в пятерку торговых марок-лидеров по объему ввезенного в Россию вина в 2019 году.

Дела направили в суды



4 августа следственное управление Генеральной прокуратуры передало в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении Мизана Зухба, Аслана Зухба, Айнара Зухба и Гарри Авидзба, которые обвиняются в применении насилия в отношении оперативных сотрудников милиции.

6 августа в Очамчырский районный суд для рассмотрения по существу направили уголовное дело в отношении Валериана Шанава.

Согласно данным следствия, Шанава помог Беслану Бганба, подозреваемому в тройном убийстве на набережной Сухума, укрыться в селе Гуп Очамчырского района в период с 21 апреля по 8 мая 2020 года.