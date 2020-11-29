Sputnik недели: продление ограничений, меньше "веера" и три рабочих дня

В обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия самые важные события недели, произошедшие в республике с 23 по 29 ноября.

Уходящая неделя оказалась короткой, всего три рабочих дня. Несмотря на непродолжительность рабочей недели, в Абхазии успели продлить действие ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, РУП "Черноморэнерго" заявило о сокращении веерных отключений на два часа в сутки, республика отметила праздничным выходным День Конституции.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Новые старые ограничения

24 ноября президент Абхазии Аслан Бжания продлил ковидные ограничения. Очередные меры действуют до 12 января 2021 года.

В республике по-прежнему не работают садики и школы, театры, музеи, библиотеки, нельзя проводить свадьбы, банкеты, культурные и спортивные мероприятия. Запрещена деятельность фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов, СПА-салонов, саун, а также деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных, спортивных залов.

Гражданам рекомендовано при нахождении в общественных местах использовать средства индивидуальной защиты, ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях, воздержаться от посещения культовых объектов (территорий) религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий.

Руководителям коммерческих и некоммерческих организаций рекомендуется освободить до 12 января 2021 года работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста и школьного возраста, от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы, а также установить требование по обязательному использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты.

В связи с продлением ограничительных мер Госавтоинспекция Абхазии продолжит рейды по проверке соблюдения антиковидных санитарных правил в общественном транспорте.

Да будет свет

В понедельник 23 ноября Парламент Абхазии принял постановление, согласно которому Кабинету министров страны рекомендовано запретить на территории республики майнинг криптовалют с использованием мощностей Единого оператора передающих и распределительных сетей до окончания ремонтных работ на ИнгурГЭС.

С 26 ноября в Абхазии сократили график веерных отключений с четырех часов до двух. Это удалось благодаря проведенным мероприятиям по ликвидации незаконных подключений, что позволило снизить нагрузку на энергосистему страны. Ранее РУП "Черноморэнерго" сообщило об отключении 85 майнинговых ферм с 16 по 23 ноября.

Так, в ходе совместного рейда МВД, СГБ и Сухумского управления энергосетей, была обнаружена одна из криптоферм в Сухуме в здании Сухумского физико-технического института. Ферма, где было найдено около 56 аппаратов для майнинга криптовалюты, была отключена сотрудниками МВД и СГБ, сообщалось в эфире Абаза ТВ.

Незаконная деятельность по добыче криптовалюты была выявлена и в здании гидроэлектростанции села Басла Сухумского района. Попасть внутрь здания сотрудникам силовых структур удалось не сразу, этому, как и видеосъемке Абхазского государственного телеканала, препятствовали хозяева фермы. Как говорится в репортаже канала, по предварительным данным, удалось обнаружить около 300 майнинговых машин, но больше половины из них были в нерабочем состоянии. Ферма была отключена, хозяева уверили, что не подключатся вновь без разрешения соответствующих структур.

Также стало известно, что с 1 декабря Россия готова обеспечить Абхазию электроэнергией.

Тем временем проблемы энергосистемы Абхазии остаются актуальными. На встрече с премьер-министром страны директор РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа заявил, что комплексное разрешение проблем энергетической отрасли Абхазии, по оценкам специалистов, может стоить как минимум около четырех миллиардов рублей.

Единое пространство

Программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия утверждена по итогам встречи Аслана Бжания.

Программа нацелена на создание благоприятных условий для полноценного участия Абхазии в интеграционных процессах, которые реализуются по инициативе и при содействии России. Сроки реализации мероприятий в рамках программы рассчитаны на два-три года.

Документ включает в себя 45 пунктов мероприятий, которые должны быть выполнены в течение трех лет.

Программа затрагивает различные сферы жизнедеятельности - это и двойное гражданство, и правовые акты, регулирующие привлечение российских инвестиций в Абхазию, и охрана и защита прав интеллектуальной собственности, и многое другое.

В рамках программы с 2021 по 2023 годы должны быть реализованы положения Договора между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года.

До 2021 года Кабинет министров Абхазии и МИД России должны разработать и подписать соглашение между двумя странами об урегулировании вопросов двойного гражданства.

Программа предусматривает и разработку, и подписание соглашения между правительствами стран об избежании двойного налогообложения.

Документ затрагивает и актуальный вопрос энергетики. До июня 2021 года Правительство Абхазии совместно с российскими Минэнерго, Минэкономразвития и Минюстом должны разработать и принять нормативные акты, регулирующие привлечение инвестиций российских электросетевых компаний в целях развития и модернизациии электросетевой инфраструктуры и обеспечения энергобезопасности республики.

Государственный таможенный комитет совместно с Федеральной таможенной службой России до 2023 года должен подготовить и подписать двухсторонний акт в области таможенного регулирования.

Техника снова в строю

24 ноября в Гудаутском COVID-центре возобновили работу компьютерного томографа. Ремонт оборудования провели специалисты из Москвы.

Компьютерный томограф перестал функционировать 9 октября. Спустя три дня в республику прибыли специалисты из Москвы, чтобы провести диагностику медицинского оборудования.

Ситуация с коронавирусом же в республике улучшается. Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в ноябре снизились на 50%, сообщил глава Минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия на совещании с премьер-министром республики.

По данным Минздрава, всего было исследовано 9,7% населения республики, это 23 878 человек, у 23,8% из них – положительные результаты. За весь период распространения пандемии инфицировано 2,3% населения – 5699 человек, повторные исследования проведены у 4920 инфицированных.

Цитрусовый рекорд

Порядка семи тысяч тонн цитрусовых ввезено в Россию из Абхазии с середины сентября. Эти цифры в два раза превышают показатели за аналогичный период прошлого года.

В среднем за сутки из Абхазии ввозится более 200 тонн цитрусовых. В связи с возросшей нагрузкой таможенный пост МАПП "Адлер" работает в усиленном режиме.

Рекорд по цитрусовым побил и Гулрыпшский район. Здесь в 2020 году ожидается более 22 тысяч тонн мандаринов. Таких показателей не было за весь послевоенный период – это почти 28 лет. Однако есть проблема с реализацией товара. Как рассказал начальник сельхозуправления района Рафик Григорян, большегрузных машин, которые массово вывозили цитрусовые, в этом году мало.

"Реализация мандаринов идет вяло. Большегрузных машин, которые массово вывозят урожай, мало заехало. Нет такого, как в предыдущие годы. Раньше просто в районе перекупщики в очередях стояли за мандаринами. К тому же многие сами на легковых машинах вывозили урожай небольшими партиями. Сейчас на легковых машинах вывозить не выгодно, к тому же сложно. Если раньше они по 500-800 килограммов могли вывезти, то сейчас по закону они без оформления декларации не могут", – пояснил он.

Главный закон

26 ноября Абхазия отметила День Конституции. президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с этим праздником.

"Основной закон, принятый Верховным Советом 26 ноября 1994 года, закрепил государственность Абхазии, во имя которой сложили головы тысячи защитников Родины. В соответствии с Конституцией Абхазия была провозглашена независимым демократическим государством, в котором единственным источником власти являются граждане", - говорится в тексте поздравления.

Конституции Абхазии 26 лет: из истории основного закона страны>>

Абхазские театры за рубежом

На период ограничительных мер в республике запрещена работа театров. Но это не помеха для актеров. С 3 по 7 декабря Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба примет участие в фестивале "Южная сцена" в Нальчике. Актеры покажут комедийный спектакль "Цилиндр" в постановке молодого актера Бенара Кове.

А вот Русский театр драмы имени Фазиля Искандера отменил поезжку на международный театральный фестиваль "Радуга" в Санкт-Петербурге, на котором должен был выступать со спектаклем "Электра".

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