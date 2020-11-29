Sputnik недели: продление ограничений, меньше "веера" и три рабочих дня

Уходящая неделя оказалась короткой, всего три рабочих дня. Несмотря на непродолжительность рабочей недели, в Абхазии успели продлить действие ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, РУП "Черноморэнерго" заявило о сокращении веерных отключений на два часа в сутки, республика отметила праздничным выходным День Конституции.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Новые старые ограничения
24 ноября президент Абхазии Аслан Бжания продлил ковидные ограничения. Очередные меры действуют до 12 января 2021 года.
В республике по-прежнему не работают садики и школы, театры, музеи, библиотеки, нельзя проводить свадьбы, банкеты, культурные и спортивные мероприятия. Запрещена деятельность фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов, СПА-салонов, саун, а также деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных, спортивных залов.
Гражданам рекомендовано при нахождении в общественных местах использовать средства индивидуальной защиты, ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях, воздержаться от посещения культовых объектов (территорий) религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий.
Руководителям коммерческих и некоммерческих организаций рекомендуется освободить до 12 января 2021 года работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста и школьного возраста, от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы, а также установить требование по обязательному использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты.
В связи с продлением ограничительных мер Госавтоинспекция Абхазии продолжит рейды по проверке соблюдения антиковидных санитарных правил в общественном транспорте.
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Да будет свет
В понедельник 23 ноября Парламент Абхазии принял постановление, согласно которому Кабинету министров страны рекомендовано запретить на территории республики майнинг криптовалют с использованием мощностей Единого оператора передающих и распределительных сетей до окончания ремонтных работ на ИнгурГЭС.
С 26 ноября в Абхазии сократили график веерных отключений с четырех часов до двух. Это удалось благодаря проведенным мероприятиям по ликвидации незаконных подключений, что позволило снизить нагрузку на энергосистему страны. Ранее РУП "Черноморэнерго" сообщило об отключении 85 майнинговых ферм с 16 по 23 ноября.
Так, в ходе совместного рейда МВД, СГБ и Сухумского управления энергосетей, была обнаружена одна из криптоферм в Сухуме в здании Сухумского физико-технического института. Ферма, где было найдено около 56 аппаратов для майнинга криптовалюты, была отключена сотрудниками МВД и СГБ, сообщалось в эфире Абаза ТВ.
Незаконная деятельность по добыче криптовалюты была выявлена и в здании гидроэлектростанции села Басла Сухумского района. Попасть внутрь здания сотрудникам силовых структур удалось не сразу, этому, как и видеосъемке Абхазского государственного телеканала, препятствовали хозяева фермы. Как говорится в репортаже канала, по предварительным данным, удалось обнаружить около 300 майнинговых машин, но больше половины из них были в нерабочем состоянии. Ферма была отключена, хозяева уверили, что не подключатся вновь без разрешения соответствующих структур.
Также стало известно, что с 1 декабря Россия готова обеспечить Абхазию электроэнергией.
Тем временем проблемы энергосистемы Абхазии остаются актуальными. На встрече с премьер-министром страны директор РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа заявил, что комплексное разрешение проблем энергетической отрасли Абхазии, по оценкам специалистов, может стоить как минимум около четырех миллиардов рублей.
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Единое пространство
Программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия утверждена по итогам встречи Аслана Бжания.
Программа нацелена на создание благоприятных условий для полноценного участия Абхазии в интеграционных процессах, которые реализуются по инициативе и при содействии России. Сроки реализации мероприятий в рамках программы рассчитаны на два-три года.
Документ включает в себя 45 пунктов мероприятий, которые должны быть выполнены в течение трех лет.
Программа затрагивает различные сферы жизнедеятельности - это и двойное гражданство, и правовые акты, регулирующие привлечение российских инвестиций в Абхазию, и охрана и защита прав интеллектуальной собственности, и многое другое.
В рамках программы с 2021 по 2023 годы должны быть реализованы положения Договора между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года.
До 2021 года Кабинет министров Абхазии и МИД России должны разработать и подписать соглашение между двумя странами об урегулировании вопросов двойного гражданства.
Программа предусматривает и разработку, и подписание соглашения между правительствами стран об избежании двойного налогообложения.
Документ затрагивает и актуальный вопрос энергетики. До июня 2021 года Правительство Абхазии совместно с российскими Минэнерго, Минэкономразвития и Минюстом должны разработать и принять нормативные акты, регулирующие привлечение инвестиций российских электросетевых компаний в целях развития и модернизациии электросетевой инфраструктуры и обеспечения энергобезопасности республики.
Государственный таможенный комитет совместно с Федеральной таможенной службой России до 2023 года должен подготовить и подписать двухсторонний акт в области таможенного регулирования.
Техника снова в строю
24 ноября в Гудаутском COVID-центре возобновили работу компьютерного томографа. Ремонт оборудования провели специалисты из Москвы.
Компьютерный томограф перестал функционировать 9 октября. Спустя три дня в республику прибыли специалисты из Москвы, чтобы провести диагностику медицинского оборудования.
Ситуация с коронавирусом же в республике улучшается. Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в ноябре снизились на 50%, сообщил глава Минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия на совещании с премьер-министром республики.
По данным Минздрава, всего было исследовано 9,7% населения республики, это 23 878 человек, у 23,8% из них – положительные результаты. За весь период распространения пандемии инфицировано 2,3% населения – 5699 человек, повторные исследования проведены у 4920 инфицированных.
Цитрусовый рекорд
Порядка семи тысяч тонн цитрусовых ввезено в Россию из Абхазии с середины сентября. Эти цифры в два раза превышают показатели за аналогичный период прошлого года.
В среднем за сутки из Абхазии ввозится более 200 тонн цитрусовых. В связи с возросшей нагрузкой таможенный пост МАПП "Адлер" работает в усиленном режиме.
Рекорд по цитрусовым побил и Гулрыпшский район. Здесь в 2020 году ожидается более 22 тысяч тонн мандаринов. Таких показателей не было за весь послевоенный период – это почти 28 лет. Однако есть проблема с реализацией товара. Как рассказал начальник сельхозуправления района Рафик Григорян, большегрузных машин, которые массово вывозили цитрусовые, в этом году мало.
"Реализация мандаринов идет вяло. Большегрузных машин, которые массово вывозят урожай, мало заехало. Нет такого, как в предыдущие годы. Раньше просто в районе перекупщики в очередях стояли за мандаринами. К тому же многие сами на легковых машинах вывозили урожай небольшими партиями. Сейчас на легковых машинах вывозить не выгодно, к тому же сложно. Если раньше они по 500-800 килограммов могли вывезти, то сейчас по закону они без оформления декларации не могут", – пояснил он.
Главный закон
26 ноября Абхазия отметила День Конституции. президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с этим праздником.
"Основной закон, принятый Верховным Советом 26 ноября 1994 года, закрепил государственность Абхазии, во имя которой сложили головы тысячи защитников Родины. В соответствии с Конституцией Абхазия была провозглашена независимым демократическим государством, в котором единственным источником власти являются граждане", - говорится в тексте поздравления.
Конституции Абхазии 26 лет: из истории основного закона страны>>
Абхазские театры за рубежом
На период ограничительных мер в республике запрещена работа театров. Но это не помеха для актеров. С 3 по 7 декабря Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба примет участие в фестивале "Южная сцена" в Нальчике. Актеры покажут комедийный спектакль "Цилиндр" в постановке молодого актера Бенара Кове.
А вот Русский театр драмы имени Фазиля Искандера отменил поезжку на международный театральный фестиваль "Радуга" в Санкт-Петербурге, на котором должен был выступать со спектаклем "Электра".
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