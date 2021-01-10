Sputnik недели: полыхающая Абхазия, неотступающий коронавирус и землетрясение

В обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия самые важные события недели, произошедшие в республике с 4 по 10 января 2021 года.

Начало нового 2021 года для Абхазии выдалось беспокойным и жарким. Десятки очагов возгорания в разных районах страны были зафиксированы спасателями, на их тушение были брошены силы МЧС. Население также взволновала новость о землетрясении вблизи Гулрыпша магнитудой 3,4 балла, но, к счастью, все обошлось без последствий. Состояние здоровья премьер-министра республики Александра Анкваб вызвало опасения со стороны медиков, и ему рекомендовали госпитализацию в одну из российских клиник. Об этих и других событиях – в еженедельном обзоре Sputnik.

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Пожары в Абхазии

В республике снова разгорелись пожары, и на этот раз они одновременно охватили почти все районы – Галский, Очамчырский, Гулрыпшский, Гудаутский и Гагрский. Общая площадь возгораний пока не уточняется.

Президент Абхазии Аслан Бжания взял под личный контроль ситуацию, связанную с тушением лесных пожаров в стране. МЧС бросило все силы на тушение возгораний, но как только они справлялись с одним очагом, возникали новые пожары в других точках. Во вторник, 5 января, в Галском районе огонь добрался до домов, и спасатели объявили об эвакуации жителей нескольких сел.

В тот же день появилась информация, что пожары в этом районе удалось потушить, но спустя несколько часов, по сообщению пресс-службы МЧС, они возобновились. К вечеру очаги были ликвидированы. Причиной такого развития событий специалисты назвали то, что местное население само поджигает траву для очистки земельных угодий.

В среду 6 января вспыхнула лесополоса в Гагрском районе, на тушение огня отправились спасатели МЧС, из-за труднодоступности местности сделать это им не удалось, но ситуация стабилизировалась. Днем позже МЧС сообщило о том, что все пожары в стране потушены, и во многом этому способствовал небольшой дождь. Жители страны вдохнули с облегчением, но радоваться пришлось недолго. В Гагре, а именно в Жоэкварском ущелье, снова начались пожары, и огонь распространился по холмам и лесным массивам. К утру пятницы пламя местами подошло к жилым домам на расстоянии до ста метров.

В администрации Гагрского района заявили, что в случае необходимости готовы эвакуировать население. Начальник штаба пожарно-спасательного отряда по охране Гагры и Гагрского района Давид Бганба в беседе с корреспондентом Sputnik сказал, что пожарные контролируют ситуацию и пока справляются своими силами. Общая площадь, охваченная огнем, не уточняется.

К утру субботы 9 января ситуация немного стабилизировалась. Пожарным удалось потушить пламя, которое спускалось с холмов к жилым домам, но возник новый очаг в районе старой Гагры. Так как место оказалось труднодоступной для проезда техники, спасатели вместе с жителями города вручную боролись со стихией. Утром воскресенья пожары в Гагре все еще были не потушены, потому что они охватили лесной массив – большую территорию, при этом отмечалось, что жилому сектору ничего не угрожает.

К вечеру воскресенья все пожары в Абхазии потушились благодаря дождю.

Землетрясение в Гулрыпше

По сообщению интернет-сайта по мониторингу сейсмологической обстановки, в четверг 7 января вблизи села Атара Гулрыпшского района было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4 балла. Эпицентр землетрясения находился на глубине 30 километров. Сообщений о пострадавших или разрушениях нет.

Последний раз землетрясение было зафиксировано в Абхазии 12 августа 2020 года. В 55 километрах от Сухума, в районе Кодорского ущелья толчки достигли магнитуды 3,7 балла. Эпицентр располагался на глубине одного километра.

Госпитализация премьер-министра

За два дня до нового года у премьер-министра Абхазии Александра Анкваба была выявлена коронавирусная инфекция. 4 января он был госпитализирован в Гудаутский ковидный госпиталь. Как уточнили в пресс-службе Правительства, состояние Анкваба оценивалось как стабильное, без отрицательной динамики, но с необходимостью наблюдения в условиях стационара.

В четверг 7 января появилась информация о том, что консилиум разнопрофильных медицинских специалистов во избежание развития осложнений течения болезни у премьер-министра, рекомендовал ему продолжить лечение в одной из российских клиник.

В пятницу 8 января пресс-служба Кабмина опубликовала сообщение о том, что Анкваб был доставлен в Москву и ему назначен курс интенсивной терапии в больнице Федерального медико-биологического агентства России.

"На данный момент Александр Анкваб получает все необходимое лечение, состояние стабильное, средней тяжести, без отрицательной динамики. Дыхательную недостаточность (ДН) специалисты классифицируют как нормальную, критерии состояния позволяют находиться на полном самостоятельном дыхании", - сообщила пресс-служба Правительства.

Рост случаев COVID-19

За уходящую неделю в Абхазии скончались 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов достигло 141. За все время пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 9782 человек в Абхазии.

Перегруз и "перегрев"

Энергетический кризис в Абхазии пошел на небольшой спад, но проблема далека от решения. Жители страны, особенно Сухума, все еще периодически испытывают неудобства, связанные с отключением электроэнергии.

В среду 6 января часть столицы осталась без подачи электричества на один час из-за отключения подстанции "Сухум-1", работу которой пришлось приостановить из-за перегруза.

Гендиректор РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа заявил на встрече в Минэкономики, где обсуждались проблемы с энергосистемой страны, о том, что нагрузки на электросеть по-прежнему остаются высокими.

В пятницу 8 января вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и генеральный директор РУП "Черноморэнерго" посетили село Ачгуара, где 12 ноября 2020 года произошла авария на воздушной линии. Поездка была организована для оценки технического состояния линии.

Михаил Логуа заявил, что реконструкция высоковольтной линии "Ачгуара" решит проблему эффективного перетока энергии от ИнгурГЭС по линии 220 киловольт. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган отметила, что сейчас самое подходящее время с технической точки зрения для проведения ремонта на ВЛ "Ачагуара". Озган поручила Черноморэнерго составить актуальную сметную документацию по реконструкции линии, подчеркнув, что все ремонтные работы должны быть завершены к 1 мая.

Утром 9 января на воздушной линии "Псоу 220" произошла авария, из-за чего была обесточена территория страны от Сухума до границы с Россией примерно на шесть часов до устранения поломки.

Спортивные достижения

Турнир по боксу "Лига Ставок. Кубок Матч! Боец" прошел 8 января в Сочи в формате командного чемпионата. В нем принимал участие боксер из Абхазии Харитон Агрба, выступавший в команде Мурата Гассиева. Он вышел в финал, где встретился с подопечным тренера Султана Ибрагимова Радмиром Абдурахмановым.

Спортсмены провели четыре раунда и со счетом 40:36 победу одержал Харитон Агрба. По итогам финальных поединков подопечные Мурата Гассиева победили команду серебряного призера Олимпийских игр Султана Ибрагимова со счетом 4:1.