Sputnik недели: ситуация с COVID-19, последствия стихии и ее жертвы

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее важных и ярких событий недели с 5 по 11 июля.

На уходящей неделе в стране ввели антиковидные ограничения из-за существенного ухудшения эпидемиологической ситуации, началась работа по ликвидации последствий штормового ветра и ливня, состоялся концерт классической музыки, прошли турниры по баскетболу и шахматам и товарищеский матч между сборной Абхазии и командой "Сочи".

Sputnik

Вокруг COVID-19

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Абхазии не становится лучше, с 5 по 10 июля в стране выявили 1035 случаев COVID-19, общее число заразившихся за все время приближается к 19 тысячам. За эту неделю в медучреждениях республики скончались 14 человек с коронавирусом, в том числе пациентка 49 лет.

В понедельник 5 июля В Абхазии вступило в силу решение о введении ограничительных мер. Согласно вновь принятым мерам, в стране запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий (объектов) общественного питания.

Массовые деловые, спортивные, развлекательные и иные мероприятия в закрытых помещениях в строгом соответствии с утвержденными санитарными нормами и правилами были разрешены в республике только 13 мая. Но уже с середины июня начался подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, и в связи с этим увеличилась обращаемость в медучреждения.

В дополнении к этому решению с 12 июля будет приостановлена деятельность учреждений культуры: театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы, ансамбли и образовательные учреждения культуры.

Генеральный директор Русского театра драмы имени Искандера Ираклий Хинтба прокомментировал закрытие театров на фоне роста случаев коронавируса в Абхазии, отметив, что учреждения культуры - "единственные учреждения в стране, где строго соблюдаются антиковидные нормы".

Тем временем первая партия вакцины "Спутник V", поставленная в Абхазию в количестве 6,5 тысяч доз, уже почти вся использована. В Сухуме с 8 июля вакцинацию первым компонентом "Спутник V" уже не проводят, врачи продолжат прививать пациентов вторым компонентом.

Начальник Управления здравоохранения столицы Ирма Воуба сообщила, что Минздрав республики обратился к российским коллегам по вопросу доставки в республику второй партии "Спутник V". По ее словам, этот вопрос находится на стадии решения.

В пятницу 9 июля министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба обратился с призывом к населению соблюдать необходимые меры предосторожности.

"Наше население должно нам помочь, мы не справимся одни. Нужно относиться к этому с пониманием. Поступают уже молодые ребята с поражением легких более 75%, это очень серьезно и может привести к тяжелым последствиям. Услышьте нас, берегите свое здоровье и соблюдайте санитарные ограничения", - призвал Бутба.

Глава Минздрава подчеркнул, что коронавирус начали фиксировать у детей. Он сообщил, что в Сухуме будет открыто обсервационное отделение на базе первой поликлиники. В детской поликлинике в столице в ковидном кабинете принимают более 50 детей за день, рассказал министр. Там же проводят ПЦР-тесты, в случае необходимости направляют в амбулаторный центр в Синопе для проведения инъекций, если ребенок нуждается в дополнительной помощи, его направляют в первую поликлинику Сухума, объяснил Эдуард Бутба.

9 июля стало известно о том, что бывший президент Республики Адыгея, меценат Хазрет Совмен выделил Абхазии 50 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом и поддержку правоохранительных органов республики.

Аслан Бжания поблагодарил экс-главу Адыгеи за дружескую поддержку, доброе отношение к Абхазии и за благие дела. "В республике наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, и пожертвованные вами средства, безусловно, спасут жизни наших граждан", - сказал президент в телефонном разговоре с меценатом.

Абхазия не впервые получает помощь от Хазрета Совмена за время пандемии, в ноябре 2020 года меценат также выделил 50 миллионов рублей на борьбу с COVID-19.

На это недели ввели в эксплуатацию временно не функционировавший компьютерный томограф Гудаутского ковидного госпиталя. В первую очередь будут обследованы стационарные больные, нуждающиеся в исследованиях компьютерной томографии.

Последствия стихии

Штормовой ветер и ливень, которые прошли 4 июля, нанесли большой ущерб республике, многие жилые дома остались без кровли, упавшие деревья перекрыли движение транспорта и повредили линии электропередач.

Ликвидировать последствия стихии начали сразу, однако из-за большого объема работ, для подачи жителям электричества и воды понадобилось время, а сколько времени нужно для того, чтобы восстановить кровли домов пока неизвестно, необходимо составить дефектные акты и сметы.

На неделе президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с участием представителей районов, пострадавших от стихии. Руководители районных администраций доложили главе государства о том, какой урон нанесла непогода.

Несколько раз собирался и оперативный штаб, созданный в столице, на заседании которого говорилось о том, что мэрия окажет помощь, в том числе и тем людям, чьи автотранспортные средства пострадали во время урагана.

Смерти на воде

На уходящей неделе в Абхазии утонули несколько российских туристов, которые решили искупаться во время непогоды и после нее.

Житель Пятигорска Ростислав Петров, 2000 года рождения, утонул в Гагре во время сильного шторма в понедельник 5 июля. В тот же день в устье реки Кяласур утонул человек, чью личность не смогли установить.

Днем ранее во время шторма в море утонул турист из Саратова Павел Даньков, 1979 года рождения, люди не смогли оказать ему помощь из-за больших волн.

Во вторник 6 июля туристка из Санкт-Петербурга Тамара Молчанова с тремя детьми решила искупаться в горной реке Бзыбь у ее устья, но течение унесло всех в море. Очевидцы трагедии и спасатели МЧС Абхазии экстренно пришли на помощь и вытащили детей из воды, но жизнь младшего ребенка, 2018 года рождения, спасти не удалось. Поиски самой Молчановой не принесли результатов.

После участившихся несчастных случаев на воде Посольство России в Абхазии призвало туристов воздержаться от купания во время шторма.

По информации МЧС Абхазии, с начала лета 2021 года зафиксировано 12 несчастных случаев на воде, в их числе и случаи спасения.

В Гагре спасли тонувшего в море российского туриста

О спорте

Сборная Абхазии по футболу выиграла в товарищеском матче с командой "Сочи" со счетом 1:0. Игра прошла на стадионе "Динамо" в Сухуме 11 июля. Единственный гол матча забил нападающий сборной Абхазии Алан Квициния.

В Абхазии прошел десятый Международный турнир по баскетболу памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш. Победителем соревнований стала команда "Смена" из российского города "Кропоткин".

В юбилейном турнире приняли участие десять команд: черкесский "Эльбрус", "Славяне" из Славянска-на-Кубани, "Патриот", представлявший 7-ю российскую военную базу, "Локомотив" из города Гулькевичи, "Старко" – город Шахты, кропоткинская команда "Смена", "Родина" из Волгограда, а также сборные команды Абхазии, ЛНР и ДНР. Главным судьей турнира стал Александр Банников из России.

Соревнования были организованы Госкомспорта совместно с Федерацией баскетбола Абхазии при поддержке администрации города Сухум. Финансовую помощь в проведении турнира оказали столичная администрация и оператор мобильный связи "А-Мобайл".

В столице Абхазии прошел турнир по шахматам "Сухум Опен - 2021", ввиду эпидемиологической ситуации он прошел на открытом воздухе. Накануне были подведены итоги турнира среди юных шахматистов. Как рассказал Sputnik президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба, среди детей мальчиков первое место занял Иван Жуков из Москвы, а среди девочек первое место заняла шахматистка из Гудауты Лана Гунба.

Итоги взрослого турнира подведут вечером 11 июля.

Абхазский боксер Игорь Адлейба получил травму на тренировке, поэтому запланированный титульный бой с 28-летним боксером из Дагестана Георгием Челохсаевым перенесли. Игорь Адлейба в интервью Sputnik рассказал, что к титульному бою в Екатеринбурге готовился на протяжении трех недель.

"Все было прекрасно, позавчера соперник подтвердил свое участие в бою, это тот соперник, с кем у меня сорвалась встреча ранее, тогда он сломал руку. При тренировке с гантелей она соскочила с потной руки, и я получил рассечение головы", - рассказал боксер.

На восстановление Игорю Адлейба нужно десять дней, в течение которых он не может проводить тренировки, поэтому было решено отменить предстоящий титульный бой.

Фестиваль музыки на набережной Сухума

Международный оперный фестиваль "Opera Viva" прошел в Абхазии 9 июля.

Изначально по задумке организаторов фестиваль должен был пройти на сцене Абхазского драматического театра, но из-за введенных ограничений мероприятие перенесли под открытый воздух: на площади у театра была построена специальная сцена.

В концерте приняли участие сто абхазских и российских музыкантов из Государственного камерного оркестра Абхазии, Симфонического оркестра Государственной филармонии Адыгеи, Абхазской государственной хоровой капеллы, Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, а также оперные певцы Нана Черкезия, Алхас Ферзба, Екатерина Богачева, Нугзар Какалия, Юлия Почкалова, Юрий Ростоцкий и Владимир Казаков.

Среди зрителей фестиваля было немало гостей республики.

Чем еще запомнилась уходящая неделя: