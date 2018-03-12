Новости по теме авиация

27 декабря отмечают свой профессиональный праздник и 25-летие МЧС. Всего со дня образования "чрезвычайного" ведомства российские спасатели оказали помощь более 5 миллионам человек, свыше 1,5 миллиона были спасены.
Авиация РФ нанесла второй массированный удар по позициям "Исламского государства" в Сирии. Смотрите на видео кадры боевого вылета стратегических бомбардировщиков, пусков ракет и уничтожения объектов террористов.
Российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки с территории России в Египет.
Сотрудники аэропорта рассказали журналистам о взяточничестве полицейских, неработающем оборудовании и недостаточном досмотре персонала.
Россия утверждает, что якобы сбитый беспилотник в Турции не принадлежит РФ. Премьер-министр Турции высказал предположение, что беспилотник мог принадлежать режиму Асада, курдам или другим силам.
Джон Керри сообщил, что уверен в возможности продуктивных переговоров с Россией по вопросу безопасности полетов авиации над Сирией. Министерство обороны РФ сообщило ранее, что предложения по данному вопросу уже готовы.
Минобороны РФ опубликовало видеозапись с разведывательных дронов, свидетельствующую об отведении боевиками ИГ техники и оружия к жилым массивам и мечетям в Сирии. Смотрите кадры, сделанные дроном с воздуха.
Курдский народ надеется, что участие ВВС России в борьбе с "Исламским государством" в Сирии принесет ему свободу.
Вместе с российским президентом с выставкой ознакомились наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян, вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Минпромторга Денис Мантуров.
Впервые над Красной площадью пролетели новейшие истребители поколения "4++" Су-35 и Су-30, модернизированные ударные вертолеты Ми-35М и учебно-тренировочный вертолет "Ансат-У".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.