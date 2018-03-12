Новости по теме виноград

Абхазское вино – один из самых древних напитков в истории человечества. В Абхазии найдены кувшины с остатками виноградных косточек III—II тысячелетия до нашей эры.
В быту современных абхазов есть множество предметов обихода, которыми издревле пользовались наши предки. Один из них – конусообразная плетеная корзина для сбора винограда. Мы проследили за интереснейшим процессом ее создания вместе с мастером из села Аацы.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.