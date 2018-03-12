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Новости по теме виноград

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  • Сбор винограда в Очамчыре
    16:04 29.10.2016Фото 11
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    Правила абхазских виноделов

    Абхазское вино – один из самых древних напитков в истории человечества. В Абхазии найдены кувшины с остатками виноградных косточек III—II тысячелетия до нашей эры.

  • Амҵәышәа ашшра
    14:40 31.07.2015Фото 11
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    Плетение традиционной абхазской корзины для сбора винограда

    В быту современных абхазов есть множество предметов обихода, которыми издревле пользовались наши предки. Один из них – конусообразная плетеная корзина для сбора винограда. Мы проследили за интереснейшим процессом ее создания вместе с мастером из села Аацы.

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