Новости по теме законопроекты

За законопроект "О здравоохранении" проголосовали 26 депутатов, двое проголосовали против и двое воздержались.
За принятие закона "О количественном составе Народного Собрания" в первом чтении проголосовали 29 депутатов.
Правительство Великобритании планирует внести изменения в законопроект о референдуме о членстве в ЕС согласно рекомендациям избирательной комиссии, заявил официальный представитель Даунинг-стрит.
Законопроект "О телевидении и радиовещании" поддержали 14 депутатов, 6 проголосовали "против", 1 воздержался.
Депутаты Народного Собрания приняли во втором чтении Закон "Об особо охраняемых природных территориях".
Комитет по правовой политике, государственному строительству и правам человека Парламента Абхазии подготовил к рассмотрению законопроект "О государственной службе".
Абхазские парламентарии приняли ряд законопроектов, направленных на совершенствование судебной системы республики.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.