Новости по теме Дагестан

"Рано утром спецоперация возобновилась, в ходе прочесывания лесистой местности были обнаружены и задержаны 2 боевиков, у которых было изъято большое количество боеприпасов", - сообщил источник в правоохранительных органах республики.
"На видеозаписи с места происшествия видно, что сам Шамхалаев пришел в ресторан с огнестрельным оружием", — сообщил источник в правоохранительных органах республики.
Неизвестный открыл стрельбу, в результате чего Шамхалаев получил огнестрельное ранение, во время операции из тела бойца ММА извлекли шесть пуль.
Взрыв на посту ГИБДД в Дербентском районе Дагестана организовали боевики из так называемой "южной бандгруппы", сообщил источник в правоохранительных органах республики.
Роспотребнадзор провел 5050 исследований, из которых в 70 случаях подтвердился грипп группы А(Н1N1). В стационарах республики остается 12 человек с этим диагнозом.
Россия в Сирии для того, чтобы бороться с терроризмом, подчеркнул президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что еще никому и никогда не удавалось запугать российский народ.
Спецрежим объявлен на в административных границах Хивского, Табасаранского и Сулейман-Стальского районов. Ведутся поиски боевиков.
Нападение на сотрудника полиции произошло в Махачкале утром, когда участковый следовал из дома на работу. Открывшие стрельбу неизвестные скрылись с места преступления.
Абхазия впервые приняла участие во втором Международном межрелигиозном форуме, начавшем свою работу в Дагестане 3 августа.
Бандиты укрылись в блиндаже в 200 метрах от села Гимры Унцукульского района, в ущелье скалы. Двое боевиков уничтожены, погиб один силовик.
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Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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