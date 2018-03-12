Новости по теме Япония

Ранее сообщалось о 27 погибших в результате серии землетрясений на западном побережье японского острова Кюсю, которые произошли начиная с четверга.
В соседних префектурах Кумамото и Оита за последние часы произошло в общей сложности 66 землетрясений, самым крупным в префектуре Кумамото на западом побережье острова стало землетрясение магнитудой 7,3.
Глава министерства обороны Японии Гэн Накатани не исключил возможности новых провокаций со стороны Пхеньяна.
Национальный день борьбы за мир в Японии отмечается ежегодно 1 марта. Смотрите на архивных кадрах, к каким последствиям привело испытание американской водородной бомбы в этот день в 1954 году на тихоокеанском атолле Бикини.
Односторонние санкции Токио против КНДР должны быть направлены на комплексное решение ядерной проблемы, вопросов ракетной программы Пхеньяна, говорится в резолюции нижней палаты парламента страны.
Ясутаро Койдэ родился 13 марта 1903 года. Он скончался в возрасте 112 лет от хронического заболевания сердца, передав "лавры" соотечественнику Масамицу Ёсиде, проживающему в Токио.
В настоящее время ведутся переговоры, однако Москва полностью готова к такому шагу для стимулирования туризма между двумя странами, заявил во вторник российский посол в Японии Евгений Афанасьев.
Над вулканом Асо в префектуре Кумамото на юге Японии поднимается столб пепла и дыма на высоту около 2 тысяч метров. Уровень опасности повышен до третьего по пятибалльной шкале.
Режим "особой тревоги" был введен в префектурах Ибараки, Тотиги и Мияги. Такой режим вводится при стихийном бедствии, которое происходит не чаще одного раза в несколько десятилетий и может повлечь за собой жертвы.
На митинг защиту природы от загрязнения мусором с АЭС "Фукусима-1", несмотря на дождливую погоду, пришло около 2,7 тысяч человек.
Сейчас этот тайфун, получивший порядковый номер 15 в текущем сезоне, проходит к западу от префектуры Ямагути на юге острова Хонсю. К утру вторника поступили сообщения о восьми пострадавших из-за стихии.
СССР объявил войну Японии 8 августа 1945 года. Смотрите на архивных кадрах, как проходило это вооруженное столкновение, в результате которого Япония капитулировала, и завершилась Вторая мировая война.
Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия отмечается ежегодно 6 августа. Смотрите на архивных кадрах, как в этот день в 1945 году на японский город Хиросиму была сброшена американская атомная бомба.
Толчки землетрясения ощутили на себе жители 18 префектур, в том числе и в Токио. Наиболее сильные толчки - до 5 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии, ощущались в префектуре Ибараки.
Робот-женщина создан компанией "Тосиба" (Toshiba). Его назвали Айко Тихира и одели в национальное японское кимоно.
Мисао Окава, старейшая жительница планеты, скончалась в Японии в возрасте 117 лет. В день своего рождения, 5 марта, она сказала, что не считает свою жизнь длинной и заявила, что считает себя счастливой.
Две адвокатские группы подали иски в 14 региональных судов и потребовали признать выборы в нижнюю палату по 295 избирательным округам недействительными, учитывая, что соотношение голосов, необходимых для победы, на некоторых избирательных участках из-за различной плотности населения составило 1 к 2,13.
В Токио ожидают начала цветения сакуры 24 марта. "Контрольным" деревом, по которому определяется этот важный для столицы момент, является сакура в храме Ясукуни.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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