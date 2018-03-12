Новости по теме Евразийский экономический союз

Спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин подчеркнул, что курс на вступление в ЕАЭС, членом которого со 2 января 2015 года является республика Армения, был выбран самими гражданами этой страны, как ранее это было и в Белоруссии, и в Казахстане, и в России.