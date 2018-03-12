Новости по теме Евразийский экономический союз

Об интеграции Абхазии в Евразийский экономический союз, о программе развития экономики Абхазии, о нарастающей геополитической напряженности в акватории Черного моря рассуждает в интервью Sputnik директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.
Необходимо создать единое образовательное и информационное пространство и единую правкомиссию, считают участники восьмого Форума европейских и азиатских медиа (ФЕАМ), проходящего во вторник в МИА "Россия сегодня".
Помимо самого документа о присоединении Киргизии к Евразийскому экономическому союзу, президент страны Нурсултан Назарбаев подписал ряд протоколов о внесении изменений в договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в связи с присоединением Киргизии к союзу.
Ранее глава республики Алмазбек Атамбаев подписал проект закона о ратификации международных договоров по присоединению республики к ЕАЭС.
Спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин подчеркнул, что курс на вступление в ЕАЭС, членом которого со 2 января 2015 года является республика Армения, был выбран самими гражданами этой страны, как ранее это было и в Белоруссии, и в Казахстане, и в России.
Вопросы, которые будут обсуждаться на встрече, в Кремле не сообщили. Президенты могут поднять тему интеграции в рамках ЕАЭС.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.