Новости по теме Правительство Абхазии

В Кабинете Министров Абхазии прошла презентация проекта для представителей СМИ и общественности нового образца общегражданского паспорта гражданина Абхазии.
Невостребованные российские заграничные паспорта, находящиеся в консульском отделе Посольства России в Абхазии более года, будут уничтожены 13 марта 2015 года, сообщил первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзынба
Первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзынба обсудил с министром сельского хозяйства Рафиком Отырба и председателем государственного комитета по экологии и охране природы Савелием Читанава вопросы рыболовного промысла в абхазской акватории Черного моря.
Путина прошла крайне удачно в 2015 году, объявил министр сельского хозяйства Рафик Отырба на встрече с вице-премьером Абхазии Шамилем Адзынба во вторник.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.