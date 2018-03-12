Новости по теме Башар Асад

Сирийский президент отметил, что в Дамаске рассматривают возможность дислокации на своей территории только для российских баз.
Президент РФ Владимир Путин приказал главе Минобороны РФ Сергею Шойгу со вторника начать вывод российской группировки из Сирии, поскольку поставленные перед ней задачи выполнены.
Саудовская Аравия не пойдет в одиночку на отправку наземных войск, сказал глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
Президент Сирии отметил, что западные лидеры заявляли, что он должен уйти с поста президента, на протяжении четырех лет. Это просто не их дело, нам все равно, что говорит об этом Обама, или США, или Европа, или другая страна, заявил Асад в интервью, опубликованном агентством SANA.
Россия готова продолжать коллективную работу в рамках Международной группы поддержки Сирии с участием всех без исключения ее членов с целью достижения консенсуса по комплексу вопросов, завили в МИД России.
Саудовская Аравия, США и другие западные страны хотят, чтобы правительство Сирии вело переговоры с террористами, а это не может принять ни одна страна, заявил президент Сирии Башар Асад.
Инцидент с российским бомбардировщиком продемонстрировал подлинные намерения президента Турции Тайипа Эрдогана, заявил президент Сирии. Он также обвинил страны Запада в попустительстве и косвенной поддержке боевиков.
В Москве никогда не говорили, что сохранение Башара Асада у власти имеет принципиальное значение для России, каким будет будущее Сирии и кто ее возглавит, должен решить сирийский народ, Мария Захарова.
США готовы вынести на обсуждение вопрос нахождения Башара Асада на посту президента Сирии на переговорах в Вене по урегулированию ситуации, сообщает WSJ со ссылкой на представителя американской администрации.
Асад готов пойти на еще одни досрочные выборы, он не боится политической конкуренции, потому что чувствует поддержку народа.
Свободная сирийская армия готова направить на переговоры делегацию высокопоставленных представителей. Встречу необходимо провести как можно скорее, сообщил один из основателей Свободной сирийской армии Фахд аль-Масри.
Представители сирийской оппозиции заявили, что не примут помощи от России и не будут обсуждать вопрос совместной борьбы с ИГ в Сирии, пока Россия не перестанет поддерживать Башара Асада.
В Минобороны России подчеркивают, что удары наносятся только по объектам, принадлежность которых к инфраструктуре "Исламского государства" достоверно подтверждена.
Разговоры об отставке Башара Асада появились еще до переговоров в Вене, отметил Сергей Лавров.
Башар Асад на переговорах в Москве заявил, что правительство Сирии готово взаимодействовать с любой оппозицией, которая намерена бороться против боевиков "Исламского государства".
Медведев заявил, что Россия намерена и дальше поддерживать в Сирии только легитимную власть.
Переговоры Асада в Москве были длительными и прошли в узком и расширенном составе с участием членов высшего руководства России. В беседе с Путиным президент Сирии выразил надежду на то, что победа над терроризмом будет одержана.
Сирийцы, проживающие в разных странах мира, пришли в воскресенье к российским посольствам со словами благодарности за помощь в борьбе с террористами "Исламского государства". Смотрите на видео, как проходили акции в Сирии, Иране и Сербии.
Финиан Каннингем считает, что США и союзники не планируют бороться с терроризмом. России необходимо создать условия, чтобы они отозвали наемников из Сирии.
Минобороны РФ опубликовало видеозапись с разведывательных дронов, свидетельствующую об отведении боевиками ИГ техники и оружия к жилым массивам и мечетям в Сирии. Смотрите кадры, сделанные дроном с воздуха.
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