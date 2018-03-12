Новости по теме Башар Асад

Президент Сирии отметил, что западные лидеры заявляли, что он должен уйти с поста президента, на протяжении четырех лет. Это просто не их дело, нам все равно, что говорит об этом Обама, или США, или Европа, или другая страна, заявил Асад в интервью, опубликованном агентством SANA.