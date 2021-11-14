https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/sputnik-nedeli-prezidentskie-inspektsii-i-veernye-otklyucheniya-1036330251.html

Sputnik недели: президентские инспекции и веерные отключения

Sputnik недели: президентские инспекции и веерные отключения

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 8 по 14 ноября. 14.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-14T20:30+0300

2021-11-14T20:30+0300

2021-11-14T20:30+0300

в абхазии

гудаутский район

очамчырский район

аслан бжания

ткуарчальский район

парламент абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

вакцинация от covid-19 в абхазии

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На текущей неделе президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочие встречи в Гудаутском, Очамчырском и Ткуарчалском районах, а в выходной – пригласил коллег к себе на госдачу, чтобы вместе позаниматься спортом. Подробнее об этом и других событиях недели, читайте в обзоре Sputnik.Президент в Ткуарчале8 ноября президент посетил инвестобъекты в Ткуарчалском районе. Он проинспектировал здание районной больницы, которая должна быть открыта в 2021 году, а также провел совещание в администрации района.В ходе выездного совещания в Ткуарчале в понедельник Аслан Бжания заслушал доклады об итогах хозяйственной деятельности за девять месяцев, исполнении бюджета района и налоговых поступлениях.Доходы местного бюджета в 2021 году были выполнены на 114,9 процента. При плане более 14 миллионов рублей в бюджет поступило более 16 миллионов рублей. На 49 процентов выполнен налог на прибыль, на 115 процентов – подоходный налог, на 62 процента земельный налог, на 117 процентов налог на имущество.При плане в 120 тысяч рублей в местный бюджет поступило госпошлины лишь 15 тысяч рублей.Расходы местного бюджета выполнены на 92,9 процента. При плане 132 миллиона рублей было израсходовано 122 миллиона рублей. На помощь больным, инвалидам и нуждающимся было выделено 705 тысяч рублей.Начальник Ткуарчалского РОВД Арсен Биджев отчитался о криминогенной ситуации в районе. По его словам, за 2021 год было зарегистрировано 23 уголовных преступления, раскрыто 16. За аналогичный период 2020 года было зафиксировано 10 преступлений, раскрыто четыре. Биджев отметил, что в районе отмечается рост тяжких видов преступлений. Было выявлено две кражи и два разбоя. Однако, по его словам, не было выявлено ни одного противоправного действия по отношению к отдыхающим, число которых в этом году возросло.Аслан Бжания рассказал о перспективах привлечения инвестиций в Ткуарчалский район. Он сообщил, что есть потенциальные инвесторы, которые интересуются угольными активами Ткуарчала.Инспекция в Гудауте10 ноября состоялась инспекционная поездка президента Аслана Бжания в Гудаутский район.Президент на встрече с активом Гудаутского района обратился к главам сел с требованием увеличить собираемость за потребленную электроэнергию. Те главы сел, которые не справятся с поставленной задачей, будут уволены, заверил глава государства.Также глава государства рассказал о ликвидации последствий стихии в Гудаутском районе. Он отметил, что в районе от стихийных бедствий пострадали 365 человек, ущерб нанесен в объеме около 51 миллиона рублей. Президент заявил, что проблема ликвидации ущерба будет решена в ближайшие несколько месяцев.Глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа на выездном совещании президента Аслана Бжания доложил, что за десять месяцев текущего года бюджет района исполнен более чем на 121%, при плане в 370 миллионов рублей поступило 447 миллионов.Боджгуа также доложил о криминогенной обстановке в районе. За 10 месяцев 2021 года по Гудаутскому району было зарегистрировано 75 преступлений, из них раскрыто - 64, что составляет 85,3 процентов. За это время совершено 25 тяжких преступлений, раскрыто - 17, это 68 процентов. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 91 преступление, раскрыто – 69, что составляет 75,9 процентов, тяжких преступлений - 42, раскрыто – 25, 59,90 процентов.Поездка в Очамчыру12 ноября президент Абхазии Аслан Бжания посетил с рабочим визитом Очамчырский район. Он проинспектировал ход строительства опорных столбов для освещения трассы Сухум-Очамчыра, побывал в селе Мыку, где строится водозаборное сооружение, в тепличном хозяйстве Кындыга и детском саду в Очамчыре.Глава администрации района Беслан Бигвава отчитался об итогах работы в различных сферах с начала 2021 года.Доходы района за 9 месяцев 2021 года составили 56 миллионов рублей, выполнение плана - 49 процентов. В 2020 году выполнение плана составило 64 процента. Налоговых платежей в текущем году поступило 101 миллион рублей при плане в 115 миллионов рублей.Как оказалось, текущий год оказался менее урожайным по сравнению с прошлым годом. Так, посевная площадь под кукурузу в 2021 году составила 1840 гектаров, с которых собрали 5470 тонн урожая, что на 2630 тонн меньше прошлого года.Ореха-фундука собрано 1400 тонн с площади 2150 гектаров, что на 350 тонн меньшее показателей 2020 года.Ожидаемое поступление цитрусовых в Очамчырском районе - около 1000 тонн, что составляет 37% к факту прошлого рекордного года. В 2020 году здесь было собрано и реализовано 2700 тонн.О криминагенной ситуации рассказал начальник милиции Ахра Чагава. По его информации, за 2021 год в районе зафиксировано 47 преступлений, в прошлом году было учтено 41 преступление.Он подчеркнул, что увеличилось выявление и изъятие незаконного оружия и наркотических средств, снизилось количество разбоев, грабежей, аварий со смертельным исходом.Чагава рассказал, что с начала года было отключено 6177 аппаратов по добыче криптовалют. Он объяснил, что в начале года аппараты не изымались, так как не было складских помещений. С тех пор, как они появились, в склады было отправлено более 1000 аппаратов, часть майнинг-ферм была опечатана.Ситуация с COVID-19Ситуация с коронавирусом в Абхазии остается сложной, но контролируемой, заявил министр здравоохранения Эдуард Бутба.Что касается детского населения, зараженных COVID-19 стало меньше, пять-шесть человек в сутки поступает на лечение в ковид-отделение при Республиканской детской больнице. Детей лечат амбулаторно, так как инфекцию они переносят в основном в легкой форме, сказал глава Минздрава.Бутба также отметил, что в Абхазии сложная ситуация с кислородом, правительство делает все, чтобы кислородозависимые пациенты ни на секунду не оставались без кислорода.По его словам, всего по Абхазии в сутки уходит 650 баллонов кислорода. Российский военный госпиталь потребляет от 200 баллонов кислорода в сутки, Гудаутская больница - 2,5 тонны.При этом большие сложности возникают с закупкой кислорода, потому что и в России его достать сложно, так как там много кислородозависимых больных. Отказы были в Краснодаре, Новороссийске и Волгограде. Сейчас кислород завозится в Абхазию из Азова.Глава Минздрава сообщил, что ориентировочная дата прибытия партии из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" в Абхазию - 15 ноября.Инцидент у ПарламентаСогласно данным милици, 11 ноября в 17:50 на служебной стоянке, примыкающей к административному корпусу Парламента Абхазии, депутат Народного Собрания Валерий Агрба в компании с депутатами Гарри Кокая, Алмасханом Ардзынба и Гиви Кварчия, произвел три пистолетных выстрела в воздух.Прокуратура города Сухум занялась расследованием сообщения об этом преступлении, поступившем из управления внутренних дел по городу Сухум.На пресс-конференции 13 ноября Валерий Агрба заявил, что не имеет отношения к стрельбе 11 ноября в Сухуме, и никто не извещал его о том, что в отношении него ведется процессуальная проверка.Агрба рассказал, что в тот день он действительно находился у здания Парламента со своими коллегами Гарри Кокая, Алмасханом Ардзынба и Гиви Кварчия, обсуждал со спикером рабочие вопросы.Отъезжая от здания, депутат услышал выстрелы, но кто их производил, не знает.Утро с президентом13 ноября президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег на территории госдачи.В спортивной мероприятии участвовали министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Джансух Нанба, министр культуры Гудиса Агрба, министр образования Инал Габлия, министр юстиции Анри Барциц, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, министр здравоохранения Эдуард Бутба, сотрудники Администрации президента и различных ведомств.Президент рассказал, что его утро начинается в 7:00 с зарядки-ходьбы и гимнастики, а летом и с плавания. На завтрак Бжания предпочитает кашу, чай или фрукты.Президент подчеркнул, что у него нет пагубных привычек, влияющих на состояние здоровья - он не курит и не злоупотребляет спиртным.Веерные отключения"Черноморэнерго" 11 ноября сообщило, что вынужденные ограничения на ВЛ-220 "Ачгуара" будут вводиться в случае повышения нагрузок до пиковых величин.Ранее главный инженер предприятия Тимур Кация дал интервью Абхазскому телевидению, рассказав о ситуации в энергоотрасли.С 12 ноября в Абхазии ввели график веерных отключений электричества ввиду повышения нагрузок на энергосети страны и во избежание аварийных ситуаций.Уже 14 ноября "Черноморэнерго" сообщило, что к основному графику по необходимости в случае увеличения нагрузок может добавиться график отключений по ВЛ "Шешелети-1". "Нарт" - чемпионВ последнем 21-м туре чемпионата Абхазии по футболу сошлись гудаутская "Рица" и сухумский "Нарт". Победу одержала столичная команда.По итогам чемпионата, бронзовые медали завоевала "Гагра", которая набрала 41 очко в турнирной таблице.Конец ремонтуРаботы по асфальтированию улиц Джонуа, Гулиа и Абазинской в Сухуме планируют завершить в середине декабря. Идут работы по укладке ливневого коллектора. На улице Абазинская они уже завершены, на улице Джонуа осталось полтора квартала, и один квартал на улице Гулиа.

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