https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/sputnik-nedeli-prezidentskie-inspektsii-i-veernye-otklyucheniya-1036330251.html
Sputnik недели: президентские инспекции и веерные отключения
Sputnik недели: президентские инспекции и веерные отключения
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 8 по 14 ноября. 14.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-14T20:30+0300
2021-11-14T20:30+0300
2021-11-14T20:30+0300
в абхазии
гудаутский район
очамчырский район
аслан бжания
ткуарчальский район
парламент абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
мировая пандемия коронавируса covid-19
вакцинация от covid-19 в абхазии
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На текущей неделе президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочие встречи в Гудаутском, Очамчырском и Ткуарчалском районах, а в выходной – пригласил коллег к себе на госдачу, чтобы вместе позаниматься спортом. Подробнее об этом и других событиях недели, читайте в обзоре Sputnik.Президент в Ткуарчале8 ноября президент посетил инвестобъекты в Ткуарчалском районе. Он проинспектировал здание районной больницы, которая должна быть открыта в 2021 году, а также провел совещание в администрации района.В ходе выездного совещания в Ткуарчале в понедельник Аслан Бжания заслушал доклады об итогах хозяйственной деятельности за девять месяцев, исполнении бюджета района и налоговых поступлениях.Доходы местного бюджета в 2021 году были выполнены на 114,9 процента. При плане более 14 миллионов рублей в бюджет поступило более 16 миллионов рублей. На 49 процентов выполнен налог на прибыль, на 115 процентов – подоходный налог, на 62 процента земельный налог, на 117 процентов налог на имущество.При плане в 120 тысяч рублей в местный бюджет поступило госпошлины лишь 15 тысяч рублей.Расходы местного бюджета выполнены на 92,9 процента. При плане 132 миллиона рублей было израсходовано 122 миллиона рублей. На помощь больным, инвалидам и нуждающимся было выделено 705 тысяч рублей.Начальник Ткуарчалского РОВД Арсен Биджев отчитался о криминогенной ситуации в районе. По его словам, за 2021 год было зарегистрировано 23 уголовных преступления, раскрыто 16. За аналогичный период 2020 года было зафиксировано 10 преступлений, раскрыто четыре. Биджев отметил, что в районе отмечается рост тяжких видов преступлений. Было выявлено две кражи и два разбоя. Однако, по его словам, не было выявлено ни одного противоправного действия по отношению к отдыхающим, число которых в этом году возросло.Аслан Бжания рассказал о перспективах привлечения инвестиций в Ткуарчалский район. Он сообщил, что есть потенциальные инвесторы, которые интересуются угольными активами Ткуарчала.Инспекция в Гудауте10 ноября состоялась инспекционная поездка президента Аслана Бжания в Гудаутский район.Президент на встрече с активом Гудаутского района обратился к главам сел с требованием увеличить собираемость за потребленную электроэнергию. Те главы сел, которые не справятся с поставленной задачей, будут уволены, заверил глава государства.Также глава государства рассказал о ликвидации последствий стихии в Гудаутском районе. Он отметил, что в районе от стихийных бедствий пострадали 365 человек, ущерб нанесен в объеме около 51 миллиона рублей. Президент заявил, что проблема ликвидации ущерба будет решена в ближайшие несколько месяцев.Глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа на выездном совещании президента Аслана Бжания доложил, что за десять месяцев текущего года бюджет района исполнен более чем на 121%, при плане в 370 миллионов рублей поступило 447 миллионов.Боджгуа также доложил о криминогенной обстановке в районе. За 10 месяцев 2021 года по Гудаутскому району было зарегистрировано 75 преступлений, из них раскрыто - 64, что составляет 85,3 процентов. За это время совершено 25 тяжких преступлений, раскрыто - 17, это 68 процентов. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 91 преступление, раскрыто – 69, что составляет 75,9 процентов, тяжких преступлений - 42, раскрыто – 25, 59,90 процентов.Поездка в Очамчыру12 ноября президент Абхазии Аслан Бжания посетил с рабочим визитом Очамчырский район. Он проинспектировал ход строительства опорных столбов для освещения трассы Сухум-Очамчыра, побывал в селе Мыку, где строится водозаборное сооружение, в тепличном хозяйстве Кындыга и детском саду в Очамчыре.Глава администрации района Беслан Бигвава отчитался об итогах работы в различных сферах с начала 2021 года.Доходы района за 9 месяцев 2021 года составили 56 миллионов рублей, выполнение плана - 49 процентов. В 2020 году выполнение плана составило 64 процента. Налоговых платежей в текущем году поступило 101 миллион рублей при плане в 115 миллионов рублей.Как оказалось, текущий год оказался менее урожайным по сравнению с прошлым годом. Так, посевная площадь под кукурузу в 2021 году составила 1840 гектаров, с которых собрали 5470 тонн урожая, что на 2630 тонн меньше прошлого года.Ореха-фундука собрано 1400 тонн с площади 2150 гектаров, что на 350 тонн меньшее показателей 2020 года.Ожидаемое поступление цитрусовых в Очамчырском районе - около 1000 тонн, что составляет 37% к факту прошлого рекордного года. В 2020 году здесь было собрано и реализовано 2700 тонн.О криминагенной ситуации рассказал начальник милиции Ахра Чагава. По его информации, за 2021 год в районе зафиксировано 47 преступлений, в прошлом году было учтено 41 преступление.Он подчеркнул, что увеличилось выявление и изъятие незаконного оружия и наркотических средств, снизилось количество разбоев, грабежей, аварий со смертельным исходом.Чагава рассказал, что с начала года было отключено 6177 аппаратов по добыче криптовалют. Он объяснил, что в начале года аппараты не изымались, так как не было складских помещений. С тех пор, как они появились, в склады было отправлено более 1000 аппаратов, часть майнинг-ферм была опечатана.Ситуация с COVID-19Ситуация с коронавирусом в Абхазии остается сложной, но контролируемой, заявил министр здравоохранения Эдуард Бутба.Что касается детского населения, зараженных COVID-19 стало меньше, пять-шесть человек в сутки поступает на лечение в ковид-отделение при Республиканской детской больнице. Детей лечат амбулаторно, так как инфекцию они переносят в основном в легкой форме, сказал глава Минздрава.Бутба также отметил, что в Абхазии сложная ситуация с кислородом, правительство делает все, чтобы кислородозависимые пациенты ни на секунду не оставались без кислорода.По его словам, всего по Абхазии в сутки уходит 650 баллонов кислорода. Российский военный госпиталь потребляет от 200 баллонов кислорода в сутки, Гудаутская больница - 2,5 тонны.При этом большие сложности возникают с закупкой кислорода, потому что и в России его достать сложно, так как там много кислородозависимых больных. Отказы были в Краснодаре, Новороссийске и Волгограде. Сейчас кислород завозится в Абхазию из Азова.Глава Минздрава сообщил, что ориентировочная дата прибытия партии из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" в Абхазию - 15 ноября.Инцидент у ПарламентаСогласно данным милици, 11 ноября в 17:50 на служебной стоянке, примыкающей к административному корпусу Парламента Абхазии, депутат Народного Собрания Валерий Агрба в компании с депутатами Гарри Кокая, Алмасханом Ардзынба и Гиви Кварчия, произвел три пистолетных выстрела в воздух.Прокуратура города Сухум занялась расследованием сообщения об этом преступлении, поступившем из управления внутренних дел по городу Сухум.На пресс-конференции 13 ноября Валерий Агрба заявил, что не имеет отношения к стрельбе 11 ноября в Сухуме, и никто не извещал его о том, что в отношении него ведется процессуальная проверка.Агрба рассказал, что в тот день он действительно находился у здания Парламента со своими коллегами Гарри Кокая, Алмасханом Ардзынба и Гиви Кварчия, обсуждал со спикером рабочие вопросы.Отъезжая от здания, депутат услышал выстрелы, но кто их производил, не знает.Утро с президентом13 ноября президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег на территории госдачи.В спортивной мероприятии участвовали министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Джансух Нанба, министр культуры Гудиса Агрба, министр образования Инал Габлия, министр юстиции Анри Барциц, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, министр здравоохранения Эдуард Бутба, сотрудники Администрации президента и различных ведомств.Президент рассказал, что его утро начинается в 7:00 с зарядки-ходьбы и гимнастики, а летом и с плавания. На завтрак Бжания предпочитает кашу, чай или фрукты.Президент подчеркнул, что у него нет пагубных привычек, влияющих на состояние здоровья - он не курит и не злоупотребляет спиртным.Веерные отключения"Черноморэнерго" 11 ноября сообщило, что вынужденные ограничения на ВЛ-220 "Ачгуара" будут вводиться в случае повышения нагрузок до пиковых величин.Ранее главный инженер предприятия Тимур Кация дал интервью Абхазскому телевидению, рассказав о ситуации в энергоотрасли.С 12 ноября в Абхазии ввели график веерных отключений электричества ввиду повышения нагрузок на энергосети страны и во избежание аварийных ситуаций.Уже 14 ноября "Черноморэнерго" сообщило, что к основному графику по необходимости в случае увеличения нагрузок может добавиться график отключений по ВЛ "Шешелети-1". "Нарт" - чемпионВ последнем 21-м туре чемпионата Абхазии по футболу сошлись гудаутская "Рица" и сухумский "Нарт". Победу одержала столичная команда.По итогам чемпионата, бронзовые медали завоевала "Гагра", которая набрала 41 очко в турнирной таблице.Конец ремонтуРаботы по асфальтированию улиц Джонуа, Гулиа и Абазинской в Сухуме планируют завершить в середине декабря. Идут работы по укладке ливневого коллектора. На улице Абазинская они уже завершены, на улице Джонуа осталось полтора квартала, и один квартал на улице Гулиа.
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211113/deputat-agrba-oproverg-obvineniya-v-strelbe-u-parlamenta-1036322510.html
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гудаутский район, очамчырский район, аслан бжания, ткуарчальский район, парламент абхазии, проблемы энергетической отрасли в абхазии, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии
На текущей неделе президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочие встречи в Гудаутском, Очамчырском и Ткуарчалском районах, а в выходной – пригласил коллег к себе на госдачу, чтобы вместе позаниматься спортом. Подробнее об этом и других событиях недели, читайте в обзоре Sputnik.
Президент в Ткуарчале
8 ноября президент посетил инвестобъекты в Ткуарчалском районе. Он проинспектировал здание районной больницы, которая должна быть открыта в 2021 году, а также провел совещание в администрации района.
В ходе выездного совещания в Ткуарчале в понедельник Аслан Бжания заслушал доклады об итогах хозяйственной деятельности за девять месяцев, исполнении бюджета района и налоговых поступлениях.
Доходы местного бюджета в 2021 году были выполнены на 114,9 процента. При плане более 14 миллионов рублей в бюджет поступило более 16 миллионов рублей. На 49 процентов выполнен налог на прибыль, на 115 процентов – подоходный налог, на 62 процента земельный налог, на 117 процентов налог на имущество.
При плане в 120 тысяч рублей в местный бюджет поступило госпошлины лишь 15 тысяч рублей.
Расходы местного бюджета выполнены на 92,9 процента. При плане 132 миллиона рублей было израсходовано 122 миллиона рублей. На помощь больным, инвалидам и нуждающимся было выделено 705 тысяч рублей.
Начальник Ткуарчалского РОВД Арсен Биджев отчитался о криминогенной ситуации в районе. По его словам, за 2021 год было зарегистрировано 23 уголовных преступления, раскрыто 16. За аналогичный период 2020 года было зафиксировано 10 преступлений, раскрыто четыре. Биджев отметил, что в районе отмечается рост тяжких видов преступлений. Было выявлено две кражи и два разбоя. Однако, по его словам, не было выявлено ни одного противоправного действия по отношению к отдыхающим, число которых в этом году возросло.
Аслан Бжания рассказал о перспективах привлечения инвестиций в Ткуарчалский район. Он сообщил, что есть потенциальные инвесторы, которые интересуются угольными активами Ткуарчала.
"Переговоры идут, думаю, что несколько месяцев понадобится для того, чтобы понять, сумеем мы сделать эти шаги или нет", – сказал Бжания, касаясь темы возобновления добычи угля в Ткуарчале.
Инспекция в Гудауте
10 ноября состоялась инспекционная поездка президента Аслана Бжания в Гудаутский район.
Президент на встрече с активом Гудаутского района обратился к главам сел с требованием увеличить собираемость за потребленную электроэнергию. Те главы сел, которые не справятся с поставленной задачей, будут уволены, заверил глава государства.
Также глава государства рассказал о ликвидации последствий стихии в Гудаутском районе. Он отметил, что в районе от стихийных бедствий пострадали 365 человек, ущерб нанесен в объеме около 51 миллиона рублей. Президент заявил, что проблема ликвидации ущерба будет решена в ближайшие несколько месяцев.
Глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа на выездном совещании президента Аслана Бжания доложил, что за десять месяцев текущего года бюджет района исполнен более чем на 121%, при плане в 370 миллионов рублей поступило 447 миллионов.
Боджгуа также доложил о криминогенной обстановке в районе.
За 10 месяцев 2021 года по Гудаутскому району было зарегистрировано 75 преступлений, из них раскрыто - 64, что составляет 85,3 процентов. За это время совершено 25 тяжких преступлений, раскрыто - 17, это 68 процентов. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 91 преступление, раскрыто – 69, что составляет 75,9 процентов, тяжких преступлений - 42, раскрыто – 25, 59,90 процентов.
Поездка в Очамчыру
12 ноября президент Абхазии Аслан Бжания посетил с рабочим визитом Очамчырский район. Он проинспектировал ход строительства опорных столбов для освещения
трассы Сухум-Очамчыра, побывал в селе Мыку, где строится водозаборное сооружение, в тепличном хозяйстве Кындыга и детском саду в Очамчыре.
Глава администрации района Беслан Бигвава отчитался об итогах работы в различных сферах с начала 2021 года.
Доходы района за 9 месяцев 2021 года составили 56 миллионов рублей, выполнение плана - 49 процентов. В 2020 году выполнение плана составило 64 процента. Налоговых платежей в текущем году поступило 101 миллион рублей при плане в 115 миллионов рублей.
Бигвава отчитался и об эпидситуации. За все время пандемии в больницу Очамчырского района обратились 11784 человека, диагноз был подтвержден у 3654 человек. Вакциной "Спутник V" привито 430 человек, "Спутником Лайт" - 284.
Как оказалось, текущий год оказался менее урожайным по сравнению с прошлым годом. Так, посевная площадь под кукурузу в 2021 году составила 1840 гектаров, с которых собрали 5470 тонн урожая, что на 2630 тонн меньше прошлого года.
Ореха-фундука собрано 1400 тонн с площади 2150 гектаров, что на 350 тонн меньшее показателей 2020 года.
Ожидаемое поступление цитрусовых в Очамчырском районе - около 1000 тонн, что составляет 37% к факту прошлого рекордного года. В 2020 году здесь было собрано и реализовано 2700 тонн.
О криминагенной ситуации рассказал начальник милиции Ахра Чагава. По его информации, за 2021 год в районе зафиксировано 47 преступлений, в прошлом году было учтено 41 преступление.
Он подчеркнул, что увеличилось выявление и изъятие незаконного оружия и наркотических средств, снизилось количество разбоев, грабежей, аварий со смертельным исходом.
Чагава рассказал, что с начала года было отключено 6177 аппаратов по добыче криптовалют. Он объяснил, что в начале года аппараты не изымались, так как не было складских помещений. С тех пор, как они появились, в склады было отправлено более 1000 аппаратов, часть майнинг-ферм была опечатана.
Ситуация с COVID-19
Ситуация с коронавирусом в Абхазии остается сложной, но контролируемой, заявил министр здравоохранения Эдуард Бутба.
Что касается детского населения, зараженных COVID-19 стало меньше, пять-шесть человек в сутки поступает на лечение в ковид-отделение при Республиканской детской больнице. Детей лечат амбулаторно, так как инфекцию они переносят в основном в легкой форме, сказал глава Минздрава.
Бутба также отметил, что в Абхазии сложная ситуация с кислородом, правительство делает все, чтобы кислородозависимые пациенты ни на секунду не оставались без кислорода.
По его словам, всего по Абхазии в сутки уходит 650 баллонов кислорода. Российский военный госпиталь потребляет от 200 баллонов кислорода в сутки, Гудаутская больница - 2,5 тонны.
При этом большие сложности возникают с закупкой кислорода, потому что и в России его достать сложно, так как там много кислородозависимых больных. Отказы были в Краснодаре, Новороссийске и Волгограде. Сейчас кислород завозится в Абхазию из Азова.
Глава Минздрава сообщил, что ориентировочная дата прибытия партии из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" в Абхазию - 15 ноября.
Инцидент у Парламента
Согласно данным милици, 11 ноября в 17:50 на служебной стоянке, примыкающей к административному корпусу Парламента Абхазии, депутат Народного Собрания Валерий Агрба в компании с депутатами Гарри Кокая, Алмасханом Ардзынба и Гиви Кварчия, произвел три пистолетных выстрела в воздух.
Прокуратура города Сухум занялась расследованием сообщения об этом преступлении, поступившем из управления внутренних дел по городу Сухум.
На пресс-конференции 13 ноября Валерий Агрба заявил, что не имеет отношения к стрельбе 11 ноября в Сухуме, и никто не извещал его о том, что в отношении него ведется процессуальная проверка.
Агрба рассказал, что в тот день он действительно находился у здания Парламента со своими коллегами Гарри Кокая, Алмасханом Ардзынба и Гиви Кварчия, обсуждал со спикером рабочие вопросы.
Отъезжая от здания, депутат услышал выстрелы, но кто их производил, не знает.
Утро с президентом
13 ноября президент Абхазии Аслан Бжания организовал утреннюю спортивную ходьбу для коллег на территории госдачи.
В спортивной мероприятии участвовали министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Джансух Нанба, министр культуры Гудиса Агрба, министр образования Инал Габлия, министр юстиции Анри Барциц, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, министр здравоохранения Эдуард Бутба, сотрудники Администрации президента и различных ведомств.
Президент рассказал, что его утро начинается в 7:00 с зарядки-ходьбы и гимнастики, а летом и с плавания. На завтрак Бжания предпочитает кашу, чай или фрукты.
Президент подчеркнул, что у него нет пагубных привычек, влияющих на состояние здоровья - он не курит и не злоупотребляет спиртным.
Веерные отключения
"Черноморэнерго" 11 ноября сообщило, что вынужденные ограничения на ВЛ-220 "Ачгуара" будут вводиться в случае повышения нагрузок до пиковых величин.
Ранее главный инженер предприятия Тимур Кация дал интервью Абхазскому телевидению, рассказав о ситуации в энергоотрасли.
С 12 ноября в Абхазии ввели график веерных отключений электричества ввиду повышения нагрузок на энергосети страны и во избежание аварийных ситуаций.
Уже 14 ноября "Черноморэнерго" сообщило, что к основному графику по необходимости в случае увеличения нагрузок может добавиться график отключений по ВЛ "Шешелети-1".
"Нарт" - чемпион
В последнем 21-м туре чемпионата Абхазии по футболу сошлись гудаутская "Рица" и сухумский "Нарт". Победу одержала столичная команда.
По итогам чемпионата, бронзовые медали завоевала "Гагра", которая набрала 41 очко в турнирной таблице.
Конец ремонту
Работы по асфальтированию улиц Джонуа, Гулиа и Абазинской в Сухуме планируют завершить в середине декабря.
Идут работы по укладке ливневого коллектора. На улице Абазинская они уже завершены, на улице Джонуа осталось полтора квартала, и один квартал на улице Гулиа.