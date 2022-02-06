Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/sputnik-nedeli-omikron-karantin-i-problemy-energetiki-1037450626.html
Sputnik недели: "омикрон", карантин и проблемы энергетики
Sputnik недели: "омикрон", карантин и проблемы энергетики
Информационное агентство Sputnik Абхазии собрало обзор наиболее важных событий, произошедших в Абхазии с 31 января по 6 февраля. 06.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-06T18:50+0300
2022-02-06T19:52+0300
в абхазии
общество
политика
экономика
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/07/1032171523_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_e1ba426dcf7ccb166ea3aff33d8833f1.jpg
На уходящей неделе в Абхазии из-за ухудшения эпидситуации ушли на карантин образовательные учреждения и лаборатория СЭС, продолжается регистрация инициативных групп в ЦИКе, спортсмены республики берут призовые места.SputnikСнова "каникулы", или разгулявшийся "омикрон"В конце января стало известно о закрытии школ в Сухуме до 4 февраля, позже карантин продлили до 14 февраля, до 14 февраля распустили и учеников в Гудаутском и Гагрском районах.Закрытие школ и детских садов связано с рекордным числом новых случаев коронавируса в республике из-за распространения штамма "омикрон".В связи со сложной эпидситуацией ограничили прием пациентов и сухумские поликлиники. Согласно приказу главы Управления здравоохранения администрации Ирмы Воуба, поликлиники будут принимать только пациентов с температурой.31 января ушла на карантин и администрация Сухума. В тот же день закрылась лаборатория санэпидемстанции в Сухуме из-за болезни большей части сотрудников.ПЦР-исследования будут проводить в лабораториях в Гагре и Очамчыре. При этом количество обрабатываемого материала сократилось с 1500 до 500 в сутки.Проблемы ИнгурГЭСТретьего февраля в интервью Sputnik гендиректор ИнгурГЭС Леван Мебония рассказал, что резервы воды в Джварском водохранилище практически исчерпаны.Уровень воды в Джварском водохранилище опустился до 415 с небольшим метров над уровнем моря, тогда как критической отметкой считается – 425 метров.Основной причиной сложившейся ситуации Мебония называет резкий рост уровня потребления электроэнергии. По его словам, необходимо, чтобы в ближайшее время сократилось потребление, либо изменились погодные условия и пошел дождь, иначе станция не сможет работать на протяжении всего дня. Подача света может быть прекращена на 5-8 часов в день.Как долго сохранится критическая ситуация, предсказать сложно, отметил Мебония.Критическую ситуацию подтвердили и в "Черноморэнерго".Энергетики напомнили, что помимо электричества, поступающего со стороны Ингурской ГЭС, Абхазия получает его из России. Сейчас гидроэлектростанция питает только часть восточных районов республики.При этом в "Черномрэнерго" заверили, что правительство Абхазии и предприятие принимают все меры, чтобы не допустить перебоев в системе электроснабжения страны.В воскресенье "Черномрэнерго" сообщило об ограничениях на подачу электроэнергии в восточной Абхазии из-за падения уровня воды в Джварском водохранилище. В целях экономии электроэнергии, поступающей с Перепадной ГЭС-1, с 01:00 до 05:00 будут отключены воздушные линии "Шешелети-1", "Шешелети-2" и "Ачгуара". Без света в это время останутся Очамчырский, Гулрыпшский, Галский и Ткуарчалский районы.Вопросы экономикиПервого февраля вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась с заместителем министра энергетики России Евгением Грабчаком в Москве. Они обсудили ключевые вопросы сотрудничества Абхазии и России в энергетической отрасли.В частности речь шла о поставке электроэнергии из России в Абхазию.Стороны также обсудили программу установки индивидуальных приборов коммерческого учета потребляемой электроэнергии в Сухуме, запланированную к реализации в 2022 году.Также был затронут вопрос модернизации существующей энергетической инфраструктуры, предусматривающей реконструкцию аварийных объектов, требующих безотлагательного вмешательства.Экспорт и импортВторого февраля руководители Государственного таможенного комитета республики на встрече с премьер-министром Александром Анкваб обсудили итоги 2021 года.Общий товарооборот составил 35 млрд 921 млн рублей. По сравнению c 2020 годом рост составил 9 млрд 366 млн рублей.В прошедшем году сократился экспорт товаров на 781 млн рублей. Всего в 2021 году было экспортировано продукции на сумму 6 млрд 60 млн рублей.В стране вырос импорт товаров. Общая сумма его в 2021 году составила 29 млрд 864 млн рублей. Этот показатель больше, чем в 2020 году на 10 млрд 150 млн рублей.В целом показатели по таможенным платежам были существенно перевыполнены. При запланированных на 2021 год 2 млрд 154,8 млн рублей фактическая сумма платежей составила 2 млрд 732,7 млн рублей. Она была получена за счет сборов, пошлин, акцизного налога, НДС и других платежей.Итоги путиныПутина хамсы в акватории Абхазии началась 7 декабря 2021 года и завершится 31 марта 2022 года.По словам председателя Госкомитета по экологии Савелия Читанава с начала хамсовой путины в Абхазии выловлено 29,5 тысячи тонн рыбы.Ежегодно Турция вылавливает около 300 тысяч тонн хамсы, Грузия 80-100 тысяч тонн, поэтому 29 тысяч тонн, выловленные в акватории республики, не угрожают популяции рыбы, проинформировал председатель Госкомитета по экологии.Итоги работы ГАИБрифинг начальника ГАИ Абхазии Батала Агрба по итогам деятельности инспекции за 2021 год прошел в пресс-центре Абхазского телевидения 4 февраля.Агрба рассказал, что в 2021 году в республике было выявлено 93 522 нарушения правил дорожного движения. Для сравнения, в 2020 году было выявлено 47 000 нарушений.По словам Агрба, в 2021 году в 182 ДТП погибли 42 человека, были ранены 246 человек. В 2020 году в 198 дорожных происшествиях скончались 57 человек, были ранены 282.Агрба рассказал, что в 2021 году было выписано штрафов за нарушения правил дорожного движения на сумму около 70 миллионов рублей. В 2020 году было выписано штрафов на сумму 33 миллиона 849 рублей.Наиболее распространенные нарушения – превышение скоростного режима и выезд на встречную полосу, отметил Агрба. В 2021 году было выявлено 15 фактов наезда на пешехода, 13 случаев закончились летальным исходом.Всего в Абхазии в базе данных ГАИ зарегистрировано 66 000 транспортных средств, около 19 000 из них – старые регистрационные знаки, которые хранятся в базе. В год, по словам Агрба, в Абхазии регистрируются от семи до 10 тысяч автомобилей, большая часть из них – "праворукие" машины из Японии.Регистрация инициативных групп по выборам в ПарламентРегистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания Абхазии заканчивается 10 февраля. К 5 февраля зарегистрированы 115 инициативных групп и пять политических партий.В Парламент республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта.Победы неделиВоспитанники Бзыбской школы бокса завоевали три золотые и одну серебряную медаль на открытом турнире в Ессентуках. Первые места завоевали Дамир Хеция, Алмас и Аляс Ажиба. Андрей Иобидзе стал вторым. Спортсменов тренируют Михаил Манукян и Геннадий Оксанич.Еще одному абхазскому спортсмену, каратисту Демьяну Лепсая присвоили звание "Кандидат в мастера спорта России" по кекусинкай.Норматив каратист выполнил на чемпионате Южного Федерального округа по кекусинкай. Соревнования проходили с 4 по 5 декабря 2021 года в Волгограде. По итогам турнира Лепсая занял первое место. Абхазский спортсмен попал в сборную Волгограда. В ее составе он будет участвовать в чемпионате России.Пятого февраля тяжелоатлет родом из Абхазии Элкан Гвазава стал победителем Кубка России.Гвазава одержал победу в весовой категории до 61 килограмма с результатом в сумме двоеборья 263 килограмма. В рывке юноша поднял вес 123 килограмма, показав рекорд России среди юниоров, в толчке - 140 килограммов.Соревнования проходят в Орле, по их итогам будет произведен отбор на чемпионат Европы.Утраты недели31 января умерла директор Международного фонда культуры Фазиля Искандера Шазина Агрба. Ей было 63 года.Шазина Агрба возглавляла Фонд писателя Фазиля Искандера, с 2000 года была владелицей галереи мастеров современного искусства "Шазина" в Москве. В галерее были представлены работы Варвары Бубновой, Владимира Андреенкова, Шавката Абудсаламова, Рустама Хамдамова.Агрба была одним из организаторов Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека", который проходил ежегодно в Абхазии и России.Второго февраля ушла из жизни доцент Абхазского государственного университета, заведующая отделом фольклора Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа Цира Габниа.Цира Смаиловна Габниа родилась в 1960 году в селе Джирхуа Гудаутского района. Габниа принадлежит первое монографическое исследование малых жанров абхазского фольклора, академическое издание первого сборника абхазских мифов и легенд. Она автор ряда научных работ в области абхазской мифологии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/glavvrach-gagrskoy-tsrb-rasprostranenie-omikrona-ne-uvelichilo-nagruzku-na-statsionar-1037428456.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/meboniya-ingurges-mozhet-pereyti-na-rabotu-po-grafiku-1037410507.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/v-vostochnoy-abkhazii-vvedut-ogranicheniya-na-podachu-elektrichestva-1037454542.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/ozgan-i-grabchak-obsudili-sotrudnichestvo-rossii-i-abkhazii-v-sfere-energetiki--1037383796.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/tamozhennyy-komitet-abkhazii-podvel-itogi-2021-goda-1037011764.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/grazhdanin-i-nachalnik-chitanava-o-khode-khamsovoy-putiny-v-abkhazii--1037408138.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/tsifry-problemy-i-zadachi-batal-agrba-rasskazal-o-rabote-gai-v-abkhazii-1037435979.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/tsentrizbirkom-zaregistriroval-115-initsiativnykh-grupp-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-1037444257.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/karatistu-iz-abkhazii-prisvoili-zvanie-kms-rossii-1037368627.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/elkan-gvazava-zavoeval-kubok-rossii-po-tyazheloy-atletike-ustanoviv-rekord-1037446040.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/arsaliya-o-direktore-fonda-iskandera--agrba-ne-prosto-razbiralas-v-iskusstve-a-zhila-im-1037366933.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/umerla-abkhazskiy-folklorist-tsira-gabnia--1037391954.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/07/1032171523_108:0:1812:1278_1920x0_80_0_0_2b31f6405267786beaeef454685112e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, политика, экономика, абхазия

Sputnik недели: "омикрон", карантин и проблемы энергетики

18:50 06.02.2022 (обновлено: 19:52 06.02.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукЛинии проводов ВЛ
Линии проводов ВЛ - Sputnik Абхазия, 1920, 06.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Информационное агентство Sputnik Абхазии собрало обзор наиболее важных событий, произошедших в Абхазии с 31 января по 6 февраля.
На уходящей неделе в Абхазии из-за ухудшения эпидситуации ушли на карантин образовательные учреждения и лаборатория СЭС, продолжается регистрация инициативных групп в ЦИКе, спортсмены республики берут призовые места.
Sputnik

Снова "каникулы", или разгулявшийся "омикрон"

В конце января стало известно о закрытии школ в Сухуме до 4 февраля, позже карантин продлили до 14 февраля, до 14 февраля распустили и учеников в Гудаутском и Гагрском районах.
Закрытие школ и детских садов связано с рекордным числом новых случаев коронавируса в республике из-за распространения штамма "омикрон".
В связи со сложной эпидситуацией ограничили прием пациентов и сухумские поликлиники. Согласно приказу главы Управления здравоохранения администрации Ирмы Воуба, поликлиники будут принимать только пациентов с температурой.
31 января ушла на карантин и администрация Сухума. В тот же день закрылась лаборатория санэпидемстанции в Сухуме из-за болезни большей части сотрудников.
ПЦР-исследования будут проводить в лабораториях в Гагре и Очамчыре. При этом количество обрабатываемого материала сократилось с 1500 до 500 в сутки.
Гагрская районная больница - Sputnik Абхазия, 1920, 05.02.2022
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Главврач Гагрской ЦРБ: распространение "омикрона" не увеличило нагрузку на стационар
Вчера, 18:15

Проблемы ИнгурГЭС

Третьего февраля в интервью Sputnik гендиректор ИнгурГЭС Леван Мебония рассказал, что резервы воды в Джварском водохранилище практически исчерпаны.
Уровень воды в Джварском водохранилище опустился до 415 с небольшим метров над уровнем моря, тогда как критической отметкой считается – 425 метров.
Основной причиной сложившейся ситуации Мебония называет резкий рост уровня потребления электроэнергии. По его словам, необходимо, чтобы в ближайшее время сократилось потребление, либо изменились погодные условия и пошел дождь, иначе станция не сможет работать на протяжении всего дня. Подача света может быть прекращена на 5-8 часов в день.
Как долго сохранится критическая ситуация, предсказать сложно, отметил Мебония.
Ингур ГЭС - Sputnik Абхазия, 1920, 03.02.2022
В Абхазии
Мебония: работа ИнгурГЭС может быть ограничена
3 февраля, 12:45
Критическую ситуацию подтвердили и в "Черноморэнерго".
Энергетики напомнили, что помимо электричества, поступающего со стороны Ингурской ГЭС, Абхазия получает его из России. Сейчас гидроэлектростанция питает только часть восточных районов республики.
При этом в "Черномрэнерго" заверили, что правительство Абхазии и предприятие принимают все меры, чтобы не допустить перебоев в системе электроснабжения страны.
В воскресенье "Черномрэнерго" сообщило об ограничениях на подачу электроэнергии в восточной Абхазии из-за падения уровня воды в Джварском водохранилище. В целях экономии электроэнергии, поступающей с Перепадной ГЭС-1, с 01:00 до 05:00 будут отключены воздушные линии "Шешелети-1", "Шешелети-2" и "Ачгуара". Без света в это время останутся Очамчырский, Гулрыпшский, Галский и Ткуарчалский районы.
Ингур ГЭС - Sputnik Абхазия, 1920, 06.02.2022
В Абхазии
В восточной Абхазии введут ограничения на подачу электричества
16:46

Вопросы экономики

Первого февраля вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась с заместителем министра энергетики России Евгением Грабчаком в Москве. Они обсудили ключевые вопросы сотрудничества Абхазии и России в энергетической отрасли.
В частности речь шла о поставке электроэнергии из России в Абхазию.
Стороны также обсудили программу установки индивидуальных приборов коммерческого учета потребляемой электроэнергии в Сухуме, запланированную к реализации в 2022 году.
Также был затронут вопрос модернизации существующей энергетической инфраструктуры, предусматривающей реконструкцию аварийных объектов, требующих безотлагательного вмешательства.
Кристина Озган - Sputnik Абхазия, 1920, 01.02.2022
Озган и Грабчак обсудили сотрудничество России и Абхазии в сфере энергетики
1 февраля, 17:40

Экспорт и импорт

Второго февраля руководители Государственного таможенного комитета республики на встрече с премьер-министром Александром Анкваб обсудили итоги 2021 года.
Общий товарооборот составил 35 млрд 921 млн рублей. По сравнению c 2020 годом рост составил 9 млрд 366 млн рублей.
В прошедшем году сократился экспорт товаров на 781 млн рублей. Всего в 2021 году было экспортировано продукции на сумму 6 млрд 60 млн рублей.
В стране вырос импорт товаров. Общая сумма его в 2021 году составила 29 млрд 864 млн рублей. Этот показатель больше, чем в 2020 году на 10 млрд 150 млн рублей.
В целом показатели по таможенным платежам были существенно перевыполнены. При запланированных на 2021 год 2 млрд 154,8 млн рублей фактическая сумма платежей составила 2 млрд 732,7 млн рублей. Она была получена за счет сборов, пошлин, акцизного налога, НДС и других платежей.
Заседание - Sputnik Абхазия, 1920, 03.01.2022
В Абхазии
Таможенный комитет Абхазии подвел итоги 2021 года
3 января, 10:00

Итоги путины

Путина хамсы в акватории Абхазии началась 7 декабря 2021 года и завершится 31 марта 2022 года.
По словам председателя Госкомитета по экологии Савелия Читанава с начала хамсовой путины в Абхазии выловлено 29,5 тысячи тонн рыбы.
"Как всегда, участниками путины являются восемь заводов, соответственно были зафрахтованы сейнеры из Турции. В этом году достаточно благоприятная промысловая обстановка, размерный ряд хамсы выше среднего по всем показателям, и по жирности. Рыбу вылавливают 16 кораблей", – подчеркнул Читанава.
Ежегодно Турция вылавливает около 300 тысяч тонн хамсы, Грузия 80-100 тысяч тонн, поэтому 29 тысяч тонн, выловленные в акватории республики, не угрожают популяции рыбы, проинформировал председатель Госкомитета по экологии.
Гражданин и начальник: Читанава о ходе хамсовой путины в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 03.02.2022
Радио
Гражданин и начальник: Читанава о ходе хамсовой путины в Абхазии
3 февраля, 10:55

Итоги работы ГАИ

Брифинг начальника ГАИ Абхазии Батала Агрба по итогам деятельности инспекции за 2021 год прошел в пресс-центре Абхазского телевидения 4 февраля.
Агрба рассказал, что в 2021 году в республике было выявлено 93 522 нарушения правил дорожного движения. Для сравнения, в 2020 году было выявлено 47 000 нарушений.
По словам Агрба, в 2021 году в 182 ДТП погибли 42 человека, были ранены 246 человек. В 2020 году в 198 дорожных происшествиях скончались 57 человек, были ранены 282.
Агрба рассказал, что в 2021 году было выписано штрафов за нарушения правил дорожного движения на сумму около 70 миллионов рублей. В 2020 году было выписано штрафов на сумму 33 миллиона 849 рублей.
Вечерний рейд УГАИ МВД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 04.02.2022
В Абхазии
Цифры, проблемы и задачи: Батал Агрба рассказал о работе ГАИ в Абхазии
4 февраля, 21:19
Наиболее распространенные нарушения – превышение скоростного режима и выезд на встречную полосу, отметил Агрба. В 2021 году было выявлено 15 фактов наезда на пешехода, 13 случаев закончились летальным исходом.
Всего в Абхазии в базе данных ГАИ зарегистрировано 66 000 транспортных средств, около 19 000 из них – старые регистрационные знаки, которые хранятся в базе. В год, по словам Агрба, в Абхазии регистрируются от семи до 10 тысяч автомобилей, большая часть из них – "праворукие" машины из Японии.

Регистрация инициативных групп по выборам в Парламент

Регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания Абхазии заканчивается 10 февраля. К 5 февраля зарегистрированы 115 инициативных групп и пять политических партий.
В Парламент республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта.
Все избирательные участки по выборам в Государственную Думу России начали подсчет голосов - Sputnik Абхазия, 1920, 05.02.2022
В Абхазии
Центризбирком зарегистрировал 115 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты
Вчера, 18:55

Победы недели

Воспитанники Бзыбской школы бокса завоевали три золотые и одну серебряную медаль на открытом турнире в Ессентуках. Первые места завоевали Дамир Хеция, Алмас и Аляс Ажиба. Андрей Иобидзе стал вторым. Спортсменов тренируют Михаил Манукян и Геннадий Оксанич.
Еще одному абхазскому спортсмену, каратисту Демьяну Лепсая присвоили звание "Кандидат в мастера спорта России" по кекусинкай.
Норматив каратист выполнил на чемпионате Южного Федерального округа по кекусинкай. Соревнования проходили с 4 по 5 декабря 2021 года в Волгограде. По итогам турнира Лепсая занял первое место. Абхазский спортсмен попал в сборную Волгограда. В ее составе он будет участвовать в чемпионате России.
Демьян Лепсая - Sputnik Абхазия, 1920, 31.01.2022
В Абхазии
Каратисту из Абхазии присвоили звание КМС России
31 января, 16:05
Пятого февраля тяжелоатлет родом из Абхазии Элкан Гвазава стал победителем Кубка России.
Гвазава одержал победу в весовой категории до 61 килограмма с результатом в сумме двоеборья 263 килограмма. В рывке юноша поднял вес 123 килограмма, показав рекорд России среди юниоров, в толчке - 140 килограммов.
Соревнования проходят в Орле, по их итогам будет произведен отбор на чемпионат Европы.
Элкан Гвазава завоевал Кубок России по тяжелой атлетике - Sputnik Абхазия, 1920, 06.02.2022
Элкан Гвазава завоевал Кубок России по тяжелой атлетике, обновив рекорд
08:45

Утраты недели

31 января умерла директор Международного фонда культуры Фазиля Искандера Шазина Агрба. Ей было 63 года.
Шазина Агрба возглавляла Фонд писателя Фазиля Искандера, с 2000 года была владелицей галереи мастеров современного искусства "Шазина" в Москве. В галерее были представлены работы Варвары Бубновой, Владимира Андреенкова, Шавката Абудсаламова, Рустама Хамдамова.

"Тонкая, интеллигентная и одновременно открытая, сильная и глубоко мудрая, безгранично преданная своему делу и любимой Абхазии, Шазина, как никто другой, умела увлечь своими идеями и замыслами. Шазина была открытым и честным патриотом своей родины, ее тревога о судьбе абхазского народа, его культуре была неподдельной и всегда очень искренней", – такими словами выразили соболезнования представители Московской абхазской диаспоры.

Агрба была одним из организаторов Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека", который проходил ежегодно в Абхазии и России.
Арсалия о директоре фонда Искандера Агрба: она не просто разбиралась в искусстве, а жила им - Sputnik Абхазия, 1920, 31.01.2022
Радио
Арсалия о Шазине Агрба: не просто разбиралась в искусстве, а жила им
31 января, 15:22
Второго февраля ушла из жизни доцент Абхазского государственного университета, заведующая отделом фольклора Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа Цира Габниа.
"Ее уход из жизни – большая потеря не только для университета, АбИГИ, но и для всего абхазоведения. Не стало видного ученого, обладавшего высокими моральными качествами и большими знаниями. Она была моим руководителем, когда я писал дипломную работу. Совсем недавно утвердили тему ее докторской диссертации. В течение года Цира Смаиловна собиралась ее защитить", – сказал директор АБИГИ Арда Ашуба.
Цира Смаиловна Габниа родилась в 1960 году в селе Джирхуа Гудаутского района. Габниа принадлежит первое монографическое исследование малых жанров абхазского фольклора, академическое издание первого сборника абхазских мифов и легенд. Она автор ряда научных работ в области абхазской мифологии.
Цира Габния - Sputnik Абхазия, 1920, 02.02.2022
В Абхазии
Умерла абхазский фольклорист Цира Габниа
2 февраля, 11:30
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский