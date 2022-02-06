https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/sputnik-nedeli-omikron-karantin-i-problemy-energetiki-1037450626.html

Sputnik недели: "омикрон", карантин и проблемы энергетики

Sputnik недели: "омикрон", карантин и проблемы энергетики

Информационное агентство Sputnik Абхазии собрало обзор наиболее важных событий, произошедших в Абхазии с 31 января по 6 февраля. 06.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-06T18:50+0300

2022-02-06T18:50+0300

2022-02-06T19:52+0300

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На уходящей неделе в Абхазии из-за ухудшения эпидситуации ушли на карантин образовательные учреждения и лаборатория СЭС, продолжается регистрация инициативных групп в ЦИКе, спортсмены республики берут призовые места.SputnikСнова "каникулы", или разгулявшийся "омикрон"В конце января стало известно о закрытии школ в Сухуме до 4 февраля, позже карантин продлили до 14 февраля, до 14 февраля распустили и учеников в Гудаутском и Гагрском районах.Закрытие школ и детских садов связано с рекордным числом новых случаев коронавируса в республике из-за распространения штамма "омикрон".В связи со сложной эпидситуацией ограничили прием пациентов и сухумские поликлиники. Согласно приказу главы Управления здравоохранения администрации Ирмы Воуба, поликлиники будут принимать только пациентов с температурой.31 января ушла на карантин и администрация Сухума. В тот же день закрылась лаборатория санэпидемстанции в Сухуме из-за болезни большей части сотрудников.ПЦР-исследования будут проводить в лабораториях в Гагре и Очамчыре. При этом количество обрабатываемого материала сократилось с 1500 до 500 в сутки.Проблемы ИнгурГЭСТретьего февраля в интервью Sputnik гендиректор ИнгурГЭС Леван Мебония рассказал, что резервы воды в Джварском водохранилище практически исчерпаны.Уровень воды в Джварском водохранилище опустился до 415 с небольшим метров над уровнем моря, тогда как критической отметкой считается – 425 метров.Основной причиной сложившейся ситуации Мебония называет резкий рост уровня потребления электроэнергии. По его словам, необходимо, чтобы в ближайшее время сократилось потребление, либо изменились погодные условия и пошел дождь, иначе станция не сможет работать на протяжении всего дня. Подача света может быть прекращена на 5-8 часов в день.Как долго сохранится критическая ситуация, предсказать сложно, отметил Мебония.Критическую ситуацию подтвердили и в "Черноморэнерго".Энергетики напомнили, что помимо электричества, поступающего со стороны Ингурской ГЭС, Абхазия получает его из России. Сейчас гидроэлектростанция питает только часть восточных районов республики.При этом в "Черномрэнерго" заверили, что правительство Абхазии и предприятие принимают все меры, чтобы не допустить перебоев в системе электроснабжения страны.В воскресенье "Черномрэнерго" сообщило об ограничениях на подачу электроэнергии в восточной Абхазии из-за падения уровня воды в Джварском водохранилище. В целях экономии электроэнергии, поступающей с Перепадной ГЭС-1, с 01:00 до 05:00 будут отключены воздушные линии "Шешелети-1", "Шешелети-2" и "Ачгуара". Без света в это время останутся Очамчырский, Гулрыпшский, Галский и Ткуарчалский районы.Вопросы экономикиПервого февраля вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась с заместителем министра энергетики России Евгением Грабчаком в Москве. Они обсудили ключевые вопросы сотрудничества Абхазии и России в энергетической отрасли.В частности речь шла о поставке электроэнергии из России в Абхазию.Стороны также обсудили программу установки индивидуальных приборов коммерческого учета потребляемой электроэнергии в Сухуме, запланированную к реализации в 2022 году.Также был затронут вопрос модернизации существующей энергетической инфраструктуры, предусматривающей реконструкцию аварийных объектов, требующих безотлагательного вмешательства.Экспорт и импортВторого февраля руководители Государственного таможенного комитета республики на встрече с премьер-министром Александром Анкваб обсудили итоги 2021 года.Общий товарооборот составил 35 млрд 921 млн рублей. По сравнению c 2020 годом рост составил 9 млрд 366 млн рублей.В прошедшем году сократился экспорт товаров на 781 млн рублей. Всего в 2021 году было экспортировано продукции на сумму 6 млрд 60 млн рублей.В стране вырос импорт товаров. Общая сумма его в 2021 году составила 29 млрд 864 млн рублей. Этот показатель больше, чем в 2020 году на 10 млрд 150 млн рублей.В целом показатели по таможенным платежам были существенно перевыполнены. При запланированных на 2021 год 2 млрд 154,8 млн рублей фактическая сумма платежей составила 2 млрд 732,7 млн рублей. Она была получена за счет сборов, пошлин, акцизного налога, НДС и других платежей.Итоги путиныПутина хамсы в акватории Абхазии началась 7 декабря 2021 года и завершится 31 марта 2022 года.По словам председателя Госкомитета по экологии Савелия Читанава с начала хамсовой путины в Абхазии выловлено 29,5 тысячи тонн рыбы.Ежегодно Турция вылавливает около 300 тысяч тонн хамсы, Грузия 80-100 тысяч тонн, поэтому 29 тысяч тонн, выловленные в акватории республики, не угрожают популяции рыбы, проинформировал председатель Госкомитета по экологии.Итоги работы ГАИБрифинг начальника ГАИ Абхазии Батала Агрба по итогам деятельности инспекции за 2021 год прошел в пресс-центре Абхазского телевидения 4 февраля.Агрба рассказал, что в 2021 году в республике было выявлено 93 522 нарушения правил дорожного движения. Для сравнения, в 2020 году было выявлено 47 000 нарушений.По словам Агрба, в 2021 году в 182 ДТП погибли 42 человека, были ранены 246 человек. В 2020 году в 198 дорожных происшествиях скончались 57 человек, были ранены 282.Агрба рассказал, что в 2021 году было выписано штрафов за нарушения правил дорожного движения на сумму около 70 миллионов рублей. В 2020 году было выписано штрафов на сумму 33 миллиона 849 рублей.Наиболее распространенные нарушения – превышение скоростного режима и выезд на встречную полосу, отметил Агрба. В 2021 году было выявлено 15 фактов наезда на пешехода, 13 случаев закончились летальным исходом.Всего в Абхазии в базе данных ГАИ зарегистрировано 66 000 транспортных средств, около 19 000 из них – старые регистрационные знаки, которые хранятся в базе. В год, по словам Агрба, в Абхазии регистрируются от семи до 10 тысяч автомобилей, большая часть из них – "праворукие" машины из Японии.Регистрация инициативных групп по выборам в ПарламентРегистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания Абхазии заканчивается 10 февраля. К 5 февраля зарегистрированы 115 инициативных групп и пять политических партий.В Парламент республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта.Победы неделиВоспитанники Бзыбской школы бокса завоевали три золотые и одну серебряную медаль на открытом турнире в Ессентуках. Первые места завоевали Дамир Хеция, Алмас и Аляс Ажиба. Андрей Иобидзе стал вторым. Спортсменов тренируют Михаил Манукян и Геннадий Оксанич.Еще одному абхазскому спортсмену, каратисту Демьяну Лепсая присвоили звание "Кандидат в мастера спорта России" по кекусинкай.Норматив каратист выполнил на чемпионате Южного Федерального округа по кекусинкай. Соревнования проходили с 4 по 5 декабря 2021 года в Волгограде. По итогам турнира Лепсая занял первое место. Абхазский спортсмен попал в сборную Волгограда. В ее составе он будет участвовать в чемпионате России.Пятого февраля тяжелоатлет родом из Абхазии Элкан Гвазава стал победителем Кубка России.Гвазава одержал победу в весовой категории до 61 килограмма с результатом в сумме двоеборья 263 килограмма. В рывке юноша поднял вес 123 килограмма, показав рекорд России среди юниоров, в толчке - 140 килограммов.Соревнования проходят в Орле, по их итогам будет произведен отбор на чемпионат Европы.Утраты недели31 января умерла директор Международного фонда культуры Фазиля Искандера Шазина Агрба. Ей было 63 года.Шазина Агрба возглавляла Фонд писателя Фазиля Искандера, с 2000 года была владелицей галереи мастеров современного искусства "Шазина" в Москве. В галерее были представлены работы Варвары Бубновой, Владимира Андреенкова, Шавката Абудсаламова, Рустама Хамдамова.Агрба была одним из организаторов Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека", который проходил ежегодно в Абхазии и России.Второго февраля ушла из жизни доцент Абхазского государственного университета, заведующая отделом фольклора Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа Цира Габниа.Цира Смаиловна Габниа родилась в 1960 году в селе Джирхуа Гудаутского района. Габниа принадлежит первое монографическое исследование малых жанров абхазского фольклора, академическое издание первого сборника абхазских мифов и легенд. Она автор ряда научных работ в области абхазской мифологии.

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