https://sputnik-abkhazia.ru/20220206/sputnik-nedeli-omikron-karantin-i-problemy-energetiki-1037450626.html
Sputnik недели: "омикрон", карантин и проблемы энергетики
Sputnik недели: "омикрон", карантин и проблемы энергетики
Информационное агентство Sputnik Абхазии собрало обзор наиболее важных событий, произошедших в Абхазии с 31 января по 6 февраля. 06.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-06T18:50+0300
2022-02-06T18:50+0300
2022-02-06T19:52+0300
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На уходящей неделе в Абхазии из-за ухудшения эпидситуации ушли на карантин образовательные учреждения и лаборатория СЭС, продолжается регистрация инициативных групп в ЦИКе, спортсмены республики берут призовые места.SputnikСнова "каникулы", или разгулявшийся "омикрон"В конце января стало известно о закрытии школ в Сухуме до 4 февраля, позже карантин продлили до 14 февраля, до 14 февраля распустили и учеников в Гудаутском и Гагрском районах.Закрытие школ и детских садов связано с рекордным числом новых случаев коронавируса в республике из-за распространения штамма "омикрон".В связи со сложной эпидситуацией ограничили прием пациентов и сухумские поликлиники. Согласно приказу главы Управления здравоохранения администрации Ирмы Воуба, поликлиники будут принимать только пациентов с температурой.31 января ушла на карантин и администрация Сухума. В тот же день закрылась лаборатория санэпидемстанции в Сухуме из-за болезни большей части сотрудников.ПЦР-исследования будут проводить в лабораториях в Гагре и Очамчыре. При этом количество обрабатываемого материала сократилось с 1500 до 500 в сутки.Проблемы ИнгурГЭСТретьего февраля в интервью Sputnik гендиректор ИнгурГЭС Леван Мебония рассказал, что резервы воды в Джварском водохранилище практически исчерпаны.Уровень воды в Джварском водохранилище опустился до 415 с небольшим метров над уровнем моря, тогда как критической отметкой считается – 425 метров.Основной причиной сложившейся ситуации Мебония называет резкий рост уровня потребления электроэнергии. По его словам, необходимо, чтобы в ближайшее время сократилось потребление, либо изменились погодные условия и пошел дождь, иначе станция не сможет работать на протяжении всего дня. Подача света может быть прекращена на 5-8 часов в день.Как долго сохранится критическая ситуация, предсказать сложно, отметил Мебония.Критическую ситуацию подтвердили и в "Черноморэнерго".Энергетики напомнили, что помимо электричества, поступающего со стороны Ингурской ГЭС, Абхазия получает его из России. Сейчас гидроэлектростанция питает только часть восточных районов республики.При этом в "Черномрэнерго" заверили, что правительство Абхазии и предприятие принимают все меры, чтобы не допустить перебоев в системе электроснабжения страны.В воскресенье "Черномрэнерго" сообщило об ограничениях на подачу электроэнергии в восточной Абхазии из-за падения уровня воды в Джварском водохранилище. В целях экономии электроэнергии, поступающей с Перепадной ГЭС-1, с 01:00 до 05:00 будут отключены воздушные линии "Шешелети-1", "Шешелети-2" и "Ачгуара". Без света в это время останутся Очамчырский, Гулрыпшский, Галский и Ткуарчалский районы.Вопросы экономикиПервого февраля вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась с заместителем министра энергетики России Евгением Грабчаком в Москве. Они обсудили ключевые вопросы сотрудничества Абхазии и России в энергетической отрасли.В частности речь шла о поставке электроэнергии из России в Абхазию.Стороны также обсудили программу установки индивидуальных приборов коммерческого учета потребляемой электроэнергии в Сухуме, запланированную к реализации в 2022 году.Также был затронут вопрос модернизации существующей энергетической инфраструктуры, предусматривающей реконструкцию аварийных объектов, требующих безотлагательного вмешательства.Экспорт и импортВторого февраля руководители Государственного таможенного комитета республики на встрече с премьер-министром Александром Анкваб обсудили итоги 2021 года.Общий товарооборот составил 35 млрд 921 млн рублей. По сравнению c 2020 годом рост составил 9 млрд 366 млн рублей.В прошедшем году сократился экспорт товаров на 781 млн рублей. Всего в 2021 году было экспортировано продукции на сумму 6 млрд 60 млн рублей.В стране вырос импорт товаров. Общая сумма его в 2021 году составила 29 млрд 864 млн рублей. Этот показатель больше, чем в 2020 году на 10 млрд 150 млн рублей.В целом показатели по таможенным платежам были существенно перевыполнены. При запланированных на 2021 год 2 млрд 154,8 млн рублей фактическая сумма платежей составила 2 млрд 732,7 млн рублей. Она была получена за счет сборов, пошлин, акцизного налога, НДС и других платежей.Итоги путиныПутина хамсы в акватории Абхазии началась 7 декабря 2021 года и завершится 31 марта 2022 года.По словам председателя Госкомитета по экологии Савелия Читанава с начала хамсовой путины в Абхазии выловлено 29,5 тысячи тонн рыбы.Ежегодно Турция вылавливает около 300 тысяч тонн хамсы, Грузия 80-100 тысяч тонн, поэтому 29 тысяч тонн, выловленные в акватории республики, не угрожают популяции рыбы, проинформировал председатель Госкомитета по экологии.Итоги работы ГАИБрифинг начальника ГАИ Абхазии Батала Агрба по итогам деятельности инспекции за 2021 год прошел в пресс-центре Абхазского телевидения 4 февраля.Агрба рассказал, что в 2021 году в республике было выявлено 93 522 нарушения правил дорожного движения. Для сравнения, в 2020 году было выявлено 47 000 нарушений.По словам Агрба, в 2021 году в 182 ДТП погибли 42 человека, были ранены 246 человек. В 2020 году в 198 дорожных происшествиях скончались 57 человек, были ранены 282.Агрба рассказал, что в 2021 году было выписано штрафов за нарушения правил дорожного движения на сумму около 70 миллионов рублей. В 2020 году было выписано штрафов на сумму 33 миллиона 849 рублей.Наиболее распространенные нарушения – превышение скоростного режима и выезд на встречную полосу, отметил Агрба. В 2021 году было выявлено 15 фактов наезда на пешехода, 13 случаев закончились летальным исходом.Всего в Абхазии в базе данных ГАИ зарегистрировано 66 000 транспортных средств, около 19 000 из них – старые регистрационные знаки, которые хранятся в базе. В год, по словам Агрба, в Абхазии регистрируются от семи до 10 тысяч автомобилей, большая часть из них – "праворукие" машины из Японии.Регистрация инициативных групп по выборам в ПарламентРегистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания Абхазии заканчивается 10 февраля. К 5 февраля зарегистрированы 115 инициативных групп и пять политических партий.В Парламент республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта.Победы неделиВоспитанники Бзыбской школы бокса завоевали три золотые и одну серебряную медаль на открытом турнире в Ессентуках. Первые места завоевали Дамир Хеция, Алмас и Аляс Ажиба. Андрей Иобидзе стал вторым. Спортсменов тренируют Михаил Манукян и Геннадий Оксанич.Еще одному абхазскому спортсмену, каратисту Демьяну Лепсая присвоили звание "Кандидат в мастера спорта России" по кекусинкай.Норматив каратист выполнил на чемпионате Южного Федерального округа по кекусинкай. Соревнования проходили с 4 по 5 декабря 2021 года в Волгограде. По итогам турнира Лепсая занял первое место. Абхазский спортсмен попал в сборную Волгограда. В ее составе он будет участвовать в чемпионате России.Пятого февраля тяжелоатлет родом из Абхазии Элкан Гвазава стал победителем Кубка России.Гвазава одержал победу в весовой категории до 61 килограмма с результатом в сумме двоеборья 263 килограмма. В рывке юноша поднял вес 123 килограмма, показав рекорд России среди юниоров, в толчке - 140 килограммов.Соревнования проходят в Орле, по их итогам будет произведен отбор на чемпионат Европы.Утраты недели31 января умерла директор Международного фонда культуры Фазиля Искандера Шазина Агрба. Ей было 63 года.Шазина Агрба возглавляла Фонд писателя Фазиля Искандера, с 2000 года была владелицей галереи мастеров современного искусства "Шазина" в Москве. В галерее были представлены работы Варвары Бубновой, Владимира Андреенкова, Шавката Абудсаламова, Рустама Хамдамова.Агрба была одним из организаторов Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека", который проходил ежегодно в Абхазии и России.Второго февраля ушла из жизни доцент Абхазского государственного университета, заведующая отделом фольклора Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа Цира Габниа.Цира Смаиловна Габниа родилась в 1960 году в селе Джирхуа Гудаутского района. Габниа принадлежит первое монографическое исследование малых жанров абхазского фольклора, академическое издание первого сборника абхазских мифов и легенд. Она автор ряда научных работ в области абхазской мифологии.
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общество, политика, экономика, абхазия
Sputnik недели: "омикрон", карантин и проблемы энергетики
18:50 06.02.2022 (обновлено: 19:52 06.02.2022) Подписаться на
Информационное агентство Sputnik Абхазии собрало обзор наиболее важных событий, произошедших в Абхазии с 31 января по 6 февраля.
На уходящей неделе в Абхазии из-за ухудшения эпидситуации ушли на карантин образовательные учреждения и лаборатория СЭС, продолжается регистрация инициативных групп в ЦИКе, спортсмены республики берут призовые места.
Снова "каникулы", или разгулявшийся "омикрон"
В конце января стало известно о закрытии школ в Сухуме до 4 февраля, позже карантин продлили до 14 февраля, до 14 февраля распустили и учеников в Гудаутском и Гагрском районах.
Закрытие школ и детских садов связано с рекордным числом новых случаев коронавируса в республике из-за распространения штамма "омикрон".
В связи со сложной эпидситуацией ограничили прием пациентов и сухумские поликлиники. Согласно приказу главы Управления здравоохранения администрации Ирмы Воуба, поликлиники будут принимать только пациентов с температурой.
31 января ушла на карантин и администрация Сухума. В тот же день закрылась лаборатория санэпидемстанции в Сухуме из-за болезни большей части сотрудников.
ПЦР-исследования будут проводить в лабораториях в Гагре и Очамчыре. При этом количество обрабатываемого материала сократилось с 1500 до 500 в сутки.
Проблемы ИнгурГЭС
Третьего февраля в интервью Sputnik гендиректор ИнгурГЭС Леван Мебония рассказал, что резервы воды в Джварском водохранилище практически исчерпаны.
Уровень воды в Джварском водохранилище опустился до 415 с небольшим метров над уровнем моря, тогда как критической отметкой считается – 425 метров.
Основной причиной сложившейся ситуации Мебония называет резкий рост уровня потребления электроэнергии. По его словам, необходимо, чтобы в ближайшее время сократилось потребление, либо изменились погодные условия и пошел дождь, иначе станция не сможет работать на протяжении всего дня. Подача света может быть прекращена на 5-8 часов в день.
Как долго сохранится критическая ситуация, предсказать сложно, отметил Мебония.
Критическую ситуацию подтвердили и в "Черноморэнерго".
Энергетики напомнили, что помимо электричества, поступающего со стороны Ингурской ГЭС, Абхазия получает его из России. Сейчас гидроэлектростанция питает только часть восточных районов республики.
При этом в "Черномрэнерго" заверили, что правительство Абхазии и предприятие принимают все меры, чтобы не допустить перебоев в системе электроснабжения страны.
В воскресенье "Черномрэнерго" сообщило об ограничениях на подачу электроэнергии в восточной Абхазии из-за падения уровня воды в Джварском водохранилище. В целях экономии электроэнергии, поступающей с Перепадной ГЭС-1, с 01:00 до 05:00 будут отключены воздушные линии "Шешелети-1", "Шешелети-2" и "Ачгуара". Без света в это время останутся Очамчырский, Гулрыпшский, Галский и Ткуарчалский районы.
Вопросы экономики
Первого февраля вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась с заместителем министра энергетики России Евгением Грабчаком в Москве. Они обсудили ключевые вопросы сотрудничества Абхазии и России в энергетической отрасли.
В частности речь шла о поставке электроэнергии из России в Абхазию.
Стороны также обсудили программу установки индивидуальных приборов коммерческого учета потребляемой электроэнергии в Сухуме, запланированную к реализации в 2022 году.
Также был затронут вопрос модернизации существующей энергетической инфраструктуры, предусматривающей реконструкцию аварийных объектов, требующих безотлагательного вмешательства.
Экспорт и импорт
Второго февраля руководители Государственного таможенного комитета республики на встрече с премьер-министром Александром Анкваб обсудили итоги 2021 года.
Общий товарооборот составил 35 млрд 921 млн рублей. По сравнению c 2020 годом рост составил 9 млрд 366 млн рублей.
В прошедшем году сократился экспорт товаров на 781 млн рублей. Всего в 2021 году было экспортировано продукции на сумму 6 млрд 60 млн рублей.
В стране вырос импорт товаров. Общая сумма его в 2021 году составила 29 млрд 864 млн рублей. Этот показатель больше, чем в 2020 году на 10 млрд 150 млн рублей.
В целом показатели по таможенным платежам были существенно перевыполнены. При запланированных на 2021 год 2 млрд 154,8 млн рублей фактическая сумма платежей составила 2 млрд 732,7 млн рублей. Она была получена за счет сборов, пошлин, акцизного налога, НДС и других платежей.
Итоги путины
Путина хамсы в акватории Абхазии началась 7 декабря 2021 года и завершится 31 марта 2022 года.
По словам председателя Госкомитета по экологии Савелия Читанава с начала хамсовой путины в Абхазии выловлено 29,5 тысячи тонн рыбы.
"Как всегда, участниками путины являются восемь заводов, соответственно были зафрахтованы сейнеры из Турции. В этом году достаточно благоприятная промысловая обстановка, размерный ряд хамсы выше среднего по всем показателям, и по жирности. Рыбу вылавливают 16 кораблей", – подчеркнул Читанава.
Ежегодно Турция вылавливает около 300 тысяч тонн хамсы, Грузия 80-100 тысяч тонн, поэтому 29 тысяч тонн, выловленные в акватории республики, не угрожают популяции рыбы, проинформировал председатель Госкомитета по экологии.
Итоги работы ГАИ
Брифинг начальника ГАИ Абхазии Батала Агрба по итогам деятельности инспекции за 2021 год прошел в пресс-центре Абхазского телевидения 4 февраля.
Агрба рассказал, что в 2021 году в республике было выявлено 93 522 нарушения правил дорожного движения. Для сравнения, в 2020 году было выявлено 47 000 нарушений.
По словам Агрба, в 2021 году в 182 ДТП погибли 42 человека, были ранены 246 человек. В 2020 году в 198 дорожных происшествиях скончались 57 человек, были ранены 282.
Агрба рассказал, что в 2021 году было выписано штрафов за нарушения правил дорожного движения на сумму около 70 миллионов рублей. В 2020 году было выписано штрафов на сумму 33 миллиона 849 рублей.
Наиболее распространенные нарушения – превышение скоростного режима и выезд на встречную полосу, отметил Агрба. В 2021 году было выявлено 15 фактов наезда на пешехода, 13 случаев закончились летальным исходом.
Всего в Абхазии в базе данных ГАИ зарегистрировано 66 000 транспортных средств, около 19 000 из них – старые регистрационные знаки, которые хранятся в базе. В год, по словам Агрба, в Абхазии регистрируются от семи до 10 тысяч автомобилей, большая часть из них – "праворукие" машины из Японии.
Регистрация инициативных групп по выборам в Парламент
Регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания Абхазии заканчивается 10 февраля. К 5 февраля зарегистрированы 115 инициативных групп и пять политических партий.
В Парламент республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта.
Победы недели
Воспитанники Бзыбской школы бокса завоевали три золотые и одну серебряную медаль на открытом турнире в Ессентуках. Первые места завоевали Дамир Хеция, Алмас и Аляс Ажиба. Андрей Иобидзе стал вторым. Спортсменов тренируют Михаил Манукян и Геннадий Оксанич.
Еще одному абхазскому спортсмену, каратисту Демьяну Лепсая присвоили звание "Кандидат в мастера спорта России" по кекусинкай.
Норматив каратист выполнил на чемпионате Южного Федерального округа по кекусинкай. Соревнования проходили с 4 по 5 декабря 2021 года в Волгограде. По итогам турнира Лепсая занял первое место. Абхазский спортсмен попал в сборную Волгограда. В ее составе он будет участвовать в чемпионате России.
Пятого февраля тяжелоатлет родом из Абхазии Элкан Гвазава стал победителем Кубка России.
Гвазава одержал победу в весовой категории до 61 килограмма с результатом в сумме двоеборья 263 килограмма. В рывке юноша поднял вес 123 килограмма, показав рекорд России среди юниоров, в толчке - 140 килограммов.
Соревнования проходят в Орле, по их итогам будет произведен отбор на чемпионат Европы.
Утраты недели
31 января умерла директор Международного фонда культуры Фазиля Искандера Шазина Агрба. Ей было 63 года.
Шазина Агрба возглавляла Фонд писателя Фазиля Искандера, с 2000 года была владелицей галереи мастеров современного искусства "Шазина" в Москве. В галерее были представлены работы Варвары Бубновой, Владимира Андреенкова, Шавката Абудсаламова, Рустама Хамдамова.
"Тонкая, интеллигентная и одновременно открытая, сильная и глубоко мудрая, безгранично преданная своему делу и любимой Абхазии, Шазина, как никто другой, умела увлечь своими идеями и замыслами. Шазина была открытым и честным патриотом своей родины, ее тревога о судьбе абхазского народа, его культуре была неподдельной и всегда очень искренней", – такими словами выразили соболезнования представители Московской абхазской диаспоры.
Агрба была одним из организаторов Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека", который проходил ежегодно в Абхазии и России.
Второго февраля ушла из жизни доцент Абхазского государственного университета, заведующая отделом фольклора Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа Цира Габниа.
"Ее уход из жизни – большая потеря не только для университета, АбИГИ, но и для всего абхазоведения. Не стало видного ученого, обладавшего высокими моральными качествами и большими знаниями. Она была моим руководителем, когда я писал дипломную работу. Совсем недавно утвердили тему ее докторской диссертации. В течение года Цира Смаиловна собиралась ее защитить", – сказал директор АБИГИ Арда Ашуба.
Цира Смаиловна Габниа родилась в 1960 году в селе Джирхуа Гудаутского района. Габниа принадлежит первое монографическое исследование малых жанров абхазского фольклора, академическое издание первого сборника абхазских мифов и легенд. Она автор ряда научных работ в области абхазской мифологии.