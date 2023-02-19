https://sputnik-abkhazia.ru/20230219/sputnik-nedeli-prezident-abkhazii-v-moskve-snegopad-i-vzryv-avtomobilya-v-gudaute-1044221249.html

Sputnik недели: президент Абхазии в Москве, снегопад и взрыв автомобиля в Гудауте

Sputnik недели: президент Абхазии в Москве, снегопад и взрыв автомобиля в Гудауте

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 13 по 19 февраля. 19.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-19T21:54+0300

2023-02-19T21:54+0300

2023-02-19T21:54+0300

в абхазии

абхазия

политика

культура

охрана историко-культурного наследия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/11/1044184773_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_a7766c79280a67f5c0e6457dd03c1696.jpg

Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом, руководство и жители республики продолжают оказывать гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Сирии и Турции, на побережье страны выпал снег, а в Гудауте взорвался автомобиль. Об этом и многом другом читайте в материале Sputnik.Визиты в МосквуПо сообщению пресс-службы главы государства, президент Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву во вторник, 14 февраля. Уточняется, что Бжания проведет ряд встреч в Администрации президента России.В среду, 16 февраля стало известно о том, что министр иностранных дел республики Инал Ардзинба также вылетел в российскую столицу, где он намерен обсудить с представителями органов госвласти России актуальные вопросы межгосударственного взаимодействияРука помощиАбхазия продолжает оказывать гуманитарную помощь Сирии и Турции после произошедших там сильных землетрясений. На уходящей неделе Правительство республики приняло решение выделить двух пострадавшим от природных катаклизмов странам 300 тысяч долларов.Как уточнил полномочный представитель президента в Парламенте Анри Барциц на заседании комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками, 100 тысяч долларов будет направлено в Турцию и 200 тысяч долларов в Сирию.На встрече в Народном собрании также обсудили вопрос поставки гуманитарного груза в зону бедствия, который будет решен в ближайшие дни.Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба обратился к сирийскому народу и от имени всех жителей республики выразил соболезнования и слова поддержки. В частности, он заявил, что рассматривается возможность переселения пострадавших представителей абхазской диаспоры из Сирии в Абхазию. Некоторые семьи в Абхазии изъявили желание усыновить детей-сирот."Этот процесс, конечно, требует изучения и работы над соответствующей законодательной базой", – сказал глава дипведомства.В столице Абхазии прошел благотворительный концерт в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии 11 февраля. Было собрано около 150 тысяч рублей, 111 тысяч рублей из которых собрали на самом концерте в виде пожертвований и порядка 40 тысяч посредством онлайн переводов.Культурно-благотворительный фонд "Ашана" также пожертвовал сто тысяч рублей пострадавшим в Турции и Сирии.Укрепление связейОфициальный представитель российского МИД Мария Захарова на минувшей неделе заявила о намерении России развивать союзнические отношения с Абхазией и Южной Осетией."Признав 15 лет назад независимость Абхазии и Южной Осетии, Российская Федерация гарантировала их надежную защиту и поступательное развитие, становление в качестве современных и самодостаточных государств", – заявила Захарова.Она отметила, что вместе с Москвой Сухум и Цхинвал укрепляют свои внешнеполитические и экономические позиции.В понедельник, 13 февраля сотрудники посольства Абхазии в Москве провели встречу с представителями русско-китайского центра гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба посольства.На встрече обсуждалось установление культурных и образовательных связей между Абхазией и Китаем, а также организация мастер-классов и лекций в республике. Стороны обсудили возможность посещения Абхазии гражданами Китая.Глава Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Таращ Хагба встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом республики в Сирии Багратом Хутаба. Они сотрудничество в области спорта между двумя республиками и выразили готовность к сотрудничеству.Хагба отметил, что подписан меморандум между Национальными олимпийскими комитетами Абхазии и Сирии и на стадии согласования меморандум между комитетами по спорту двух стран.Баграт Хутаба подчеркнул, что посольство будет оказывать поддержку развитию физической культуры и спорта в Абхазии через Госкомитет. По его словам, уже был принят ряд решений по укреплению межгосударственных отношений в этой области.СнегопадСнегопад обрушился на Абхазию на подходящей к концу неделе. С 15 февраля на протяжении нескольких дней на побережье шел сильный снег, на трассах даже образовалась наледь.Коммунальные службы городов и районов республики занимался чисткой дорог и улиц, а также они сыпали песок на наиболее опасных участках. Сотрудники Госавтоинспекции Абхазии были переведены на усиленный режим работы. ДТП с летальными исходами из-за непогоды не было.Новый руководительВ Гулрыпшском районе появился новый исполняющий обязанности главы местной администрации. По решению президента Абхазии Аслана Бжания, на этот пост занял депутат Народного собрания-Парламента республики VI созыва Саид Харазия.13 февраля от должности главы администрации района был освобожден Аслан Барателия по причине перевода на другую работу.Оперативный сборРуководящий состав Вооруженных сил Абхазии провел оперативный сбор с 13 по 17 февраля. По словам начальника Генштаба, генерал-лейтенанта Владимира Савченко, основная цель сбора заключалась в повышении уровня профессиональной подготовки руководящего состава, командиров соединений и частей к выполнению боевых задач по предназначению в современных и будущих вооруженных конфликтахВо время сбора были рассмотрены проблемы обеспечения военной безопасности Абхазии, определены способы решения актуальных задач на современном этапе.Преступления и наказанияВ ночь с 17 на 18 февраля в районе гудаутского вокзала взорвался автомобиль. Пострадавших нет. Детали произошедшего милиция пока не уточняет. Ведутся следственные мероприятия.На сайте Сухумского городского суда 15 февраля появилась информация о заключении под домашний арест главного бухгалтера Национального онкологического центра Абхазии Антона Пархоменко.Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 157 Уголовного кодекса Абхазии (присвоение или растрата с использованием служебного положения, а равно в крупном размере и те же деяния, совершенные организованной группой, либо в особо крупном размере).Подозреваемыми по уголовному делу проходят также главврач онкоцентра Лев Аргун, заведующая дневным стационаром Нелли Лагвилава и старшая медсестра отделения химиотерапии Лариса Квеквескири. Лев Аргун также подозревается в служебном подлоге, Нелли Лагвилава – в пособничестве в преступлении.По подозрению в краже в Сухуме правоохранительными органами были задержаны двое жителей Абхазии Анрик Пачулия и Рафик Оганян.Как сообщает пресс-служба МВД Абхазии, одна из краж произошла в доме на улице Студенческой в Сухуме. Оттуда были похищены два женских кошелька с деньгами, в которых лежало 108 тысяч рублей и банковская карта.В тот же период задержанные проникли еще в дом на улице Кортуа, откуда похитили сережки, шесть банковских карт и 18 тысяч рублей. В отношении Анрика Пачулия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Рафика Оганяна - домашний арест. Расследование продолжается.Жительницу Сочи Карину Белову задержали после прохождения абхазо-российской границы по подозрению в приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества с целью сбыта ввоза в Абхазию и сбыта.При личном досмотре в ее сумке вместе с лекарственными средствами было обнаружено более 12 граммов прегабалина.В настоящее время Белова находится под стражей, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 224 и части 1 статьи 224 прим.1."Ловелас" в Абхазском театреПремьера спектакля "Ловелас" по пьесе Валерия Симановского состоялась 15 и 16 февраля в Абхазском драматическом театре.Спектакль рассказывает историю любви Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой. В постановке использовано оригинальное режиссерское решение, которое позволяет зрителям находиться в самом центре событий и смотреть спектакль не из зрительного зала, а со сцены.Роль главного героя в спектакле исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, главной героини – приглашенная актриса Амра Начкебия. Также в постановке участвуют Розита Тания и молодые актеры Аляс Колбая и Леон Кур-Оглы.Новости спортаНа прошлой неделе в Сочи прошел чемпионат Краснодарского края по смешанным боевым искусствам, в котором победу одержал выходец из Абхазии Даут Гублия.Как рассказал Sputnik президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди-оглы, успешное выступление в соревнованиях позволило спортсмену стать участником чемпионата Южного федерального округа. В случае победы в этом турнире Гублия войдет в число участников чемпионата России.В селе Тамыш завершился шахматный фестиваль "Тамыш-Village 2023", посвященный 30-летию победы в Отечественной войны народа Абхазии. В нем принимали участие мастера международного класса, именитые гроссмейстеры и начинающие шахматисты из Абхазии и многих городов России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/prishlo-vremya-deystvovat-ardzinba-obratilsya-k-narodu-sirii-1044176169.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/zakharova-rossiya-namerena-razvivat-otnosheniya-s-abkhaziey-i-yuzhnoy-osetiey-1044100220.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/sotrudnichestvo-abkhazii-i-sirii-v-oblasti-sporta-obsudili-v-sukhume-1044152241.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230219/belosnezhnyy-sukhum-chem-fevral-poradoval-zhiteley-stolitsy-1044192763.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/glavnogo-bukhgaltera-natsionalnogo-onkotsentra-abkhazii-zaklyuchili-pod-domashniy-arest-1044158825.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/istoriya-lyubvi-lovelas-v-abkhazskom-dramteatre--1044136524.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230219/shakhmatnyy-festival-tamysh-village-2023-zavershilsya-1044224768.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, политика, культура, охрана историко-культурного наследия, экономика