https://sputnik-abkhazia.ru/20230219/sputnik-nedeli-prezident-abkhazii-v-moskve-snegopad-i-vzryv-avtomobilya-v-gudaute-1044221249.html
Sputnik недели: президент Абхазии в Москве, снегопад и взрыв автомобиля в Гудауте
Sputnik недели: президент Абхазии в Москве, снегопад и взрыв автомобиля в Гудауте
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 13 по 19 февраля. 19.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-19T21:54+0300
2023-02-19T21:54+0300
2023-02-19T21:54+0300
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Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом, руководство и жители республики продолжают оказывать гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Сирии и Турции, на побережье страны выпал снег, а в Гудауте взорвался автомобиль. Об этом и многом другом читайте в материале Sputnik.Визиты в МосквуПо сообщению пресс-службы главы государства, президент Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву во вторник, 14 февраля. Уточняется, что Бжания проведет ряд встреч в Администрации президента России.В среду, 16 февраля стало известно о том, что министр иностранных дел республики Инал Ардзинба также вылетел в российскую столицу, где он намерен обсудить с представителями органов госвласти России актуальные вопросы межгосударственного взаимодействияРука помощиАбхазия продолжает оказывать гуманитарную помощь Сирии и Турции после произошедших там сильных землетрясений. На уходящей неделе Правительство республики приняло решение выделить двух пострадавшим от природных катаклизмов странам 300 тысяч долларов.Как уточнил полномочный представитель президента в Парламенте Анри Барциц на заседании комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками, 100 тысяч долларов будет направлено в Турцию и 200 тысяч долларов в Сирию.На встрече в Народном собрании также обсудили вопрос поставки гуманитарного груза в зону бедствия, который будет решен в ближайшие дни.Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба обратился к сирийскому народу и от имени всех жителей республики выразил соболезнования и слова поддержки. В частности, он заявил, что рассматривается возможность переселения пострадавших представителей абхазской диаспоры из Сирии в Абхазию. Некоторые семьи в Абхазии изъявили желание усыновить детей-сирот."Этот процесс, конечно, требует изучения и работы над соответствующей законодательной базой", – сказал глава дипведомства.В столице Абхазии прошел благотворительный концерт в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии 11 февраля. Было собрано около 150 тысяч рублей, 111 тысяч рублей из которых собрали на самом концерте в виде пожертвований и порядка 40 тысяч посредством онлайн переводов.Культурно-благотворительный фонд "Ашана" также пожертвовал сто тысяч рублей пострадавшим в Турции и Сирии.Укрепление связейОфициальный представитель российского МИД Мария Захарова на минувшей неделе заявила о намерении России развивать союзнические отношения с Абхазией и Южной Осетией."Признав 15 лет назад независимость Абхазии и Южной Осетии, Российская Федерация гарантировала их надежную защиту и поступательное развитие, становление в качестве современных и самодостаточных государств", – заявила Захарова.Она отметила, что вместе с Москвой Сухум и Цхинвал укрепляют свои внешнеполитические и экономические позиции.В понедельник, 13 февраля сотрудники посольства Абхазии в Москве провели встречу с представителями русско-китайского центра гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба посольства.На встрече обсуждалось установление культурных и образовательных связей между Абхазией и Китаем, а также организация мастер-классов и лекций в республике. Стороны обсудили возможность посещения Абхазии гражданами Китая.Глава Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Таращ Хагба встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом республики в Сирии Багратом Хутаба. Они сотрудничество в области спорта между двумя республиками и выразили готовность к сотрудничеству.Хагба отметил, что подписан меморандум между Национальными олимпийскими комитетами Абхазии и Сирии и на стадии согласования меморандум между комитетами по спорту двух стран.Баграт Хутаба подчеркнул, что посольство будет оказывать поддержку развитию физической культуры и спорта в Абхазии через Госкомитет. По его словам, уже был принят ряд решений по укреплению межгосударственных отношений в этой области.СнегопадСнегопад обрушился на Абхазию на подходящей к концу неделе. С 15 февраля на протяжении нескольких дней на побережье шел сильный снег, на трассах даже образовалась наледь.Коммунальные службы городов и районов республики занимался чисткой дорог и улиц, а также они сыпали песок на наиболее опасных участках. Сотрудники Госавтоинспекции Абхазии были переведены на усиленный режим работы. ДТП с летальными исходами из-за непогоды не было.Новый руководительВ Гулрыпшском районе появился новый исполняющий обязанности главы местной администрации. По решению президента Абхазии Аслана Бжания, на этот пост занял депутат Народного собрания-Парламента республики VI созыва Саид Харазия.13 февраля от должности главы администрации района был освобожден Аслан Барателия по причине перевода на другую работу.Оперативный сборРуководящий состав Вооруженных сил Абхазии провел оперативный сбор с 13 по 17 февраля. По словам начальника Генштаба, генерал-лейтенанта Владимира Савченко, основная цель сбора заключалась в повышении уровня профессиональной подготовки руководящего состава, командиров соединений и частей к выполнению боевых задач по предназначению в современных и будущих вооруженных конфликтахВо время сбора были рассмотрены проблемы обеспечения военной безопасности Абхазии, определены способы решения актуальных задач на современном этапе.Преступления и наказанияВ ночь с 17 на 18 февраля в районе гудаутского вокзала взорвался автомобиль. Пострадавших нет. Детали произошедшего милиция пока не уточняет. Ведутся следственные мероприятия.На сайте Сухумского городского суда 15 февраля появилась информация о заключении под домашний арест главного бухгалтера Национального онкологического центра Абхазии Антона Пархоменко.Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 157 Уголовного кодекса Абхазии (присвоение или растрата с использованием служебного положения, а равно в крупном размере и те же деяния, совершенные организованной группой, либо в особо крупном размере).Подозреваемыми по уголовному делу проходят также главврач онкоцентра Лев Аргун, заведующая дневным стационаром Нелли Лагвилава и старшая медсестра отделения химиотерапии Лариса Квеквескири. Лев Аргун также подозревается в служебном подлоге, Нелли Лагвилава – в пособничестве в преступлении.По подозрению в краже в Сухуме правоохранительными органами были задержаны двое жителей Абхазии Анрик Пачулия и Рафик Оганян.Как сообщает пресс-служба МВД Абхазии, одна из краж произошла в доме на улице Студенческой в Сухуме. Оттуда были похищены два женских кошелька с деньгами, в которых лежало 108 тысяч рублей и банковская карта.В тот же период задержанные проникли еще в дом на улице Кортуа, откуда похитили сережки, шесть банковских карт и 18 тысяч рублей. В отношении Анрика Пачулия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Рафика Оганяна - домашний арест. Расследование продолжается.Жительницу Сочи Карину Белову задержали после прохождения абхазо-российской границы по подозрению в приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества с целью сбыта ввоза в Абхазию и сбыта.При личном досмотре в ее сумке вместе с лекарственными средствами было обнаружено более 12 граммов прегабалина.В настоящее время Белова находится под стражей, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 224 и части 1 статьи 224 прим.1."Ловелас" в Абхазском театреПремьера спектакля "Ловелас" по пьесе Валерия Симановского состоялась 15 и 16 февраля в Абхазском драматическом театре.Спектакль рассказывает историю любви Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой. В постановке использовано оригинальное режиссерское решение, которое позволяет зрителям находиться в самом центре событий и смотреть спектакль не из зрительного зала, а со сцены.Роль главного героя в спектакле исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, главной героини – приглашенная актриса Амра Начкебия. Также в постановке участвуют Розита Тания и молодые актеры Аляс Колбая и Леон Кур-Оглы.Новости спортаНа прошлой неделе в Сочи прошел чемпионат Краснодарского края по смешанным боевым искусствам, в котором победу одержал выходец из Абхазии Даут Гублия.Как рассказал Sputnik президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди-оглы, успешное выступление в соревнованиях позволило спортсмену стать участником чемпионата Южного федерального округа. В случае победы в этом турнире Гублия войдет в число участников чемпионата России.В селе Тамыш завершился шахматный фестиваль "Тамыш-Village 2023", посвященный 30-летию победы в Отечественной войны народа Абхазии. В нем принимали участие мастера международного класса, именитые гроссмейстеры и начинающие шахматисты из Абхазии и многих городов России.
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https://sputnik-abkhazia.ru/20230219/shakhmatnyy-festival-tamysh-village-2023-zavershilsya-1044224768.html
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абхазия, политика, культура, охрана историко-культурного наследия, экономика
абхазия, политика, культура, охрана историко-культурного наследия, экономика
Sputnik недели: президент Абхазии в Москве, снегопад и взрыв автомобиля в Гудауте
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 13 по 19 февраля.
Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом, руководство и жители республики продолжают оказывать гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Сирии и Турции, на побережье страны выпал снег, а в Гудауте взорвался автомобиль. Об этом и многом другом читайте в материале Sputnik.
Визиты в Москву
По сообщению пресс-службы главы государства, президент Аслан Бжания отбыл
с рабочим визитом в Москву во вторник, 14 февраля. Уточняется, что Бжания проведет ряд встреч в Администрации президента России.
В среду, 16 февраля стало известно о том, что министр иностранных дел республики Инал Ардзинба также вылетел в российскую столицу
, где он намерен обсудить с представителями органов госвласти России актуальные вопросы межгосударственного взаимодействия
Рука помощи
Абхазия продолжает оказывать гуманитарную помощь Сирии и Турции после произошедших там сильных землетрясений. На уходящей неделе Правительство республики приняло решение выделить двух пострадавшим от природных катаклизмов странам 300 тысяч долларов.
Как уточнил полномочный представитель президента в Парламенте Анри Барциц на заседании комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками, 100 тысяч долларов будет направлено в Турцию и 200 тысяч долларов в Сирию.
На встрече в Народном собрании также обсудили вопрос поставки гуманитарного груза в зону бедствия, который будет решен в ближайшие дни.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба обратился к сирийскому народу и от имени всех жителей республики выразил соболезнования и слова поддержки. В частности, он заявил, что рассматривается возможность переселения пострадавших представителей абхазской диаспоры из Сирии в Абхазию. Некоторые семьи в Абхазии изъявили желание усыновить детей-сирот.
"Этот процесс, конечно, требует изучения и работы над соответствующей законодательной базой", – сказал глава дипведомства.
В столице Абхазии прошел благотворительный концерт в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии 11 февраля. Было собрано около 150 тысяч рублей, 111 тысяч рублей из которых собрали на самом концерте в виде пожертвований и порядка 40 тысяч посредством онлайн переводов.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" также пожертвовал сто тысяч рублей пострадавшим в Турции и Сирии.
Укрепление связей
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на минувшей неделе заявила о намерении России развивать союзнические отношения с Абхазией и Южной Осетией.
"Признав 15 лет назад независимость Абхазии и Южной Осетии, Российская Федерация гарантировала их надежную защиту и поступательное развитие, становление в качестве современных и самодостаточных государств", – заявила Захарова.
Она отметила, что вместе с Москвой Сухум и Цхинвал укрепляют свои внешнеполитические и экономические позиции.
В понедельник, 13 февраля сотрудники посольства Абхазии в Москве провели встречу
с представителями русско-китайского центра гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба посольства.
На встрече обсуждалось установление культурных и образовательных связей между Абхазией и Китаем, а также организация мастер-классов и лекций в республике. Стороны обсудили возможность посещения Абхазии гражданами Китая.
Глава Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Таращ Хагба встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом республики в Сирии Багратом Хутаба. Они сотрудничество в области спорта между двумя республиками и выразили готовность к сотрудничеству.
Хагба отметил, что подписан меморандум между Национальными олимпийскими комитетами Абхазии и Сирии и на стадии согласования меморандум между комитетами по спорту двух стран.
Баграт Хутаба подчеркнул, что посольство будет оказывать поддержку развитию физической культуры и спорта в Абхазии через Госкомитет. По его словам, уже был принят ряд решений по укреплению межгосударственных отношений в этой области.
Снегопад
Снегопад обрушился на Абхазию на подходящей к концу неделе. С 15 февраля на протяжении нескольких дней на побережье шел сильный снег, на трассах даже образовалась наледь.
Коммунальные службы городов и районов республики занимался чисткой дорог и улиц, а также они сыпали песок на наиболее опасных участках. Сотрудники Госавтоинспекции Абхазии были переведены на усиленный режим работы. ДТП с летальными исходами из-за непогоды не было.
Новый руководитель
В Гулрыпшском районе появился новый исполняющий обязанности главы
местной администрации. По решению президента Абхазии Аслана Бжания, на этот пост занял депутат Народного собрания-Парламента республики VI созыва Саид Харазия.
13 февраля от должности главы администрации района был освобожден Аслан Барателия по причине перевода на другую работу.
Оперативный сбор
Руководящий состав Вооруженных сил Абхазии провел оперативный сбор с 13 по 17 февраля. По словам начальника Генштаба, генерал-лейтенанта Владимира Савченко, основная цель сбора заключалась в повышении уровня профессиональной подготовки руководящего состава, командиров соединений и частей к выполнению боевых задач по предназначению в современных и будущих вооруженных конфликтах
Во время сбора были рассмотрены проблемы обеспечения военной безопасности Абхазии, определены способы решения актуальных задач на современном этапе.
Преступления и наказания
В ночь с 17 на 18 февраля в районе гудаутского вокзала взорвался автомобиль. Пострадавших нет. Детали произошедшего милиция пока не уточняет. Ведутся следственные мероприятия.
На сайте Сухумского городского суда 15 февраля появилась информация о заключении под домашний арест главного бухгалтера Национального онкологического центра Абхазии Антона Пархоменко.
Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 157 Уголовного кодекса Абхазии (присвоение или растрата с использованием служебного положения, а равно в крупном размере и те же деяния, совершенные организованной группой, либо в особо крупном размере).
Подозреваемыми по уголовному делу проходят также главврач онкоцентра Лев Аргун, заведующая дневным стационаром Нелли Лагвилава и старшая медсестра отделения химиотерапии Лариса Квеквескири. Лев Аргун также подозревается в служебном подлоге, Нелли Лагвилава – в пособничестве в преступлении.
По подозрению в краже в Сухуме правоохранительными органами были задержаны двое жителей Абхазии Анрик Пачулия и Рафик Оганян.
Как сообщает пресс-служба МВД Абхазии, одна из краж произошла в доме на улице Студенческой в Сухуме. Оттуда были похищены два женских кошелька с деньгами, в которых лежало 108 тысяч рублей и банковская карта.
В тот же период задержанные проникли еще в дом на улице Кортуа, откуда похитили сережки, шесть банковских карт и 18 тысяч рублей. В отношении Анрика Пачулия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Рафика Оганяна - домашний арест. Расследование продолжается.
Жительницу Сочи Карину Белову задержали
после прохождения абхазо-российской границы по подозрению в приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества с целью сбыта ввоза в Абхазию и сбыта.
При личном досмотре в ее сумке вместе с лекарственными средствами было обнаружено более 12 граммов прегабалина.
В настоящее время Белова находится под стражей, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 224 и части 1 статьи 224 прим.1.
"Ловелас" в Абхазском театре
Премьера спектакля "Ловелас" по пьесе Валерия Симановского состоялась 15 и 16 февраля в Абхазском драматическом театре.
Спектакль рассказывает историю любви Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой. В постановке использовано оригинальное режиссерское решение, которое позволяет зрителям находиться в самом центре событий и смотреть спектакль не из зрительного зала, а со сцены.
Роль главного героя в спектакле исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, главной героини – приглашенная актриса Амра Начкебия. Также в постановке участвуют Розита Тания и молодые актеры Аляс Колбая и Леон Кур-Оглы.
Новости спорта
На прошлой неделе в Сочи прошел чемпионат Краснодарского края по смешанным боевым искусствам, в котором победу одержал выходец из Абхазии Даут Гублия.
Как рассказал Sputnik президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди-оглы, успешное выступление в соревнованиях позволило спортсмену стать участником чемпионата Южного федерального округа. В случае победы в этом турнире Гублия войдет в число участников чемпионата России.
В селе Тамыш завершился шахматный фестиваль "Тамыш-Village 2023", посвященный 30-летию победы в Отечественной войны народа Абхазии. В нем принимали участие мастера международного класса, именитые гроссмейстеры и начинающие шахматисты из Абхазии и многих городов России.