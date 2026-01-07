https://sputnik-abkhazia.ru/20260107/kruglye-daty-chi-yubilei-otmetyat-v-abkhazii-v-2026-godu-1059653900.html

Круглые даты: чьи юбилеи отметят в Абхазии в 2026 году

Круглые даты: чьи юбилеи отметят в Абхазии в 2026 году

Sputnik Абхазия

В 2026 году в Абхазии отметят множество круглых дат со дня рождения деятелей, внесших большой вклад в изучение абхазского языка, литературу, науку, спорт. 07.01.2026, Sputnik Абхазия

2026-01-07T18:31+0300

2026-01-07T18:31+0300

2026-01-07T18:31+0300

в абхазии

абхазия

новый год

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/06/1053364452_0:0:2810:1580_1920x0_80_0_0_367c6a88d92b95d5f0f0427bb9d3b245.jpg

SputnikПетр Услар – 21020 августа 1816 года родился ученый-языковед, лингвист, этнограф, генерал-майор русской армии Петр Карлович Услар. На Кавказ впервые попал в 1837 году в составе саперного батальона. Услар формального лингвистического образования не имел, но у него была феноменальная способность к языкам и то, что исследователи позже назвали языковой интуицией.Услар внес значительный вклад в изучение абхазского языка, был автором одного из первых грамматических описаний языка и создал первую научную абхазскую азбуку на основе кириллицы.Фома Эшба – 17022 июня 1856 года родился выдающийся просветитель, педагог, лингвист Фома Христофорович Эшба.Эшба – один из самых выдающихся представителей старшего поколения абхазских просветителей конца XIX – начала XX вв. За большой вклад был наречен "Дедом абхазской национальной школы". Среди его учеников был и основоположник национальной литературы Дмитрий Гулиа.Эшба был соавтором "Абхазской азбуки" 1906 года и составителем первого задачника на абхазском языке. Принимал деятельное участие в работе комиссии по переводу на абхазский язык религиозной литературы.Также Эшьа - автор популярной песни "Шьарда аамта"Фома Эшба скончался в 1928 году после продолжительной болезни и был похоронен в родном селе Агубедиа.Самсон Чанба – 14018 июня 1886 года родился писатель, драматург, государственный и общественный деятель Самсон Яковлевич Чанба. Он писал на абхазском и русском языках. Творческие возможности Чанба особо проявились на страницах первой абхазской газеты "Апсны", в создании которой он принимал активное участие и был членом редакции.Самсон Чанба – автор романтической поэмы "Дева гор", первой абхазской драмы "Махаджиры", поставленной на театральной сцене, "Апсны Ханым", "Из прошлых дней" и других произведений.В 1937 году Чанба был репрессирован по ложному обвинению. В течение почти 20 лет его произведения были запрещены, а многие рукописи писателя исчезли. Реабилитирован посмертно в середине 50-х годов. Его имя носит Абхазский Государственный драматический театр.Варвара Бубнова – 1405 мая 1886 года родилась художник, искусствовед, Заслуженный художник Абхазии и ГССР. Варвара Дмитриевна Бубнова. Она окончила Санкт-Петербургскую Академию художеств в 1914 году, где училась у известного русского художника-пейзажиста, профессора Николая Дубовского. В 20-е годы Бубнова переехала в Японию, поступила в Токийское художественно-прикладное училище для углубленного изучения японской графики и усовершенствования своего мастерства в области литографии. Прожив более 35 лет в Стране восходящего солнца, она не только создала художественные произведения, но и преподавала в высших учебных заведениях русский язык и литературу.В 1958 году, в возрасте 72 лет, Бубнова вернулась в СССР и стала жить в Абхазии. Здесь со свойственной ей энергией она включилась в творческую среду, создала многочисленные композиции, портреты современников, пейзажи-виды Сухума и Абхазии, натюрморты, этюды. Похоронена она также в Сухуме. В 1995 году в республике вышла почтовая марка, посвященная художнице.К большому сожалению, в январе 2024 года большинство картин Варвары Бубновой, хранившихся в Государственной картинной галерее, сгорели при пожаре. Спасти удалось только две ее работы.Анатолий Генко – 1304 ноября 1896 года родился Анатолий Генко, ученый-кавказовед, лингвист, фольклорист, историк, этнограф, специалист по языкам и культуре горских народов Кавказа.Многие работы ученого были поистине новаторскими. В частности, он первым стал заниматься убыхами, абазинами и написал "Грамматику абхазского языка", составил "Абхазо-русский словарь" и собрал ценные уникальные материалы абхазского фольклора.Жизнь Анатолия Генко трагически оборвалась 2 сентября 1941 года. Он был задержан органами НКВД, якобы за антисоветскую деятельность, содержался в одиночной камере внутренней тюрьмы УНКВД, умер в больничном изоляторе. Место захоронения неизвестно.Михаил Лакрба – 12519 января 1901 года родился писатель, поэт, сценарист, драматург, член Союза писателей СССР и Союза писателей Абхазии, Заслуженный деятель искусств Михаил Александрович Лакрба.Лакрба учился в Мархеулской церковной школе (1908–1911 гг.), Сухумской горской школе (1909–1912 гг.), Сухумском реальном училище (1913–1918 гг.). Одним из его преподавателей был Дмитрий Гулиа, который вел занятия по абхазскому языку.Он вошел в историю как один из основоположников современной абхазской литературы. Творчество Лакрба удивительным образом сочетает национальный колорит с традициями русской и мировой классики. Художественные произведения он писал на абхазском языке, статьи и исследования – на русском и абхазском. Писатель известен всесоюзному и зарубежному читателю двумя книгами – "Абхазские новеллы" и "Аламыс", впервые вышедшими в издательстве "Советский писатель" в Москве в 1957 и 1961 гг.Михаил Лакрба - участник Великой Отечественной войны, на фронт он ушел добровольцем. Там он попал в немецкий плен, числился пропавшим без вести.После освобождения партизанами Лакрба вернулся в Сухум. МГБ подозревала его в сотрудничестве с немцами и абхазском национализме, писателя арестовали и осудили на 8 лет. Он отбыл срок и освободился в 1955 году, а позднее был реабилитирован.Умер Михаил Лакрба в 1965 году, похоронен в Сухуме. Омар Бейгуаа – 1251 июля 1901 года родился ученый-языковед, фольклорист, историк, этнограф, писатель, просветитель, почетный академик АНА Омар Бейгуаа. Омар Бейгуаа учился в школе Дюздже, затем поступил в один из турецких лицеев, где выучился на инженера и работал по профессии до 1964 года. Это не мешало ему одновременно активно заниматься кавказоведением, изучением абхазского языка, фольклора, истории и многих других предметов.Омар Бейгуаа был одним из ярчайших представителей абхазской диаспоры в Турции. Из-под его пера вышло большое количество работ, посвященных абхазской истории и фольклору. Добывать ценные исторические материалы ученому помогало хорошее знание арабского языка.Указом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба Омар Бейгуаа был награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени.Бейгуаа ушел из жизни в возрасте 99 лет, похоронен в Стамбуле. В 2013 году в Сухуме по инициативе Государственного комитета по репатриации был открыт Музей истории зарубежных абхазов, который носит его имя.Владимир Харазия – 11018 января 1916 года родился Герой Советского Союза Владимир Харазия. В жестоких боях весной 1942 года дивизион под командованием Харазия отразил десятки вражеских атак и вынуждал немцев отступать, оставляя на поле боя много разбитых и сгоревших машин.Старший лейтенант Владимир Xаразия проявил себя 16 мая на Барвенковском выступе в районе села Веселое. В этом бою он был смертельно ранен. Его похоронили в городе Барвенково в Харьковской области.За выдающиеся заслуги указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1942 года Владимиру Харазия посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Он также награжден орденами Ленина, Красной Звезды и медалями.В 1977 году о нем сняли художественный фильм "Повесть об абхазском парне", а на родине героя в селе Джирхуа ему установили памятник.Киазим Агрба – 110В 1916 году родился летчик, участник Великой Отечественной войны Киазим Агрба.Авиаэскадрилья под его командованием уничтожила более тысячи солдат и офицеров противника, более тысячи немецких танков, десятки вражеских военных машин, складов боеприпасов, опорных пунктов. 1 сентября 1944 года в небе над городом Турда в Румынии самолет под управлением капитана Киазима Агрба был подбит прямым попаданием зенитной артиллерии противника. Отважный летчик не стал уводить самолет из-под обстрела, а направил его на скопление противника, и погиб.Киазим Агрба был награжден орденами Красной Звезды, Александра Невского, Отечественной войны I степени, Боевого Красного Знамени, медалью "За оборону Сталинграда". Его сослуживцы неоднократно ставили вопрос перед соответствующими структурами о присвоении ему посмертно звания Героя Советского Союза.Шалва Инал-Ипа – 11020 октября 1916 года родился ученый-историк, этнограф-кавказовед, фольклорист, литературовед, литературный критик, доктор исторических наук Шалва Денисович Инал-Ипа.Инал-Ипа происходил из старинного княжеского рода. Он внес огромный вклад в изучение истории, этнографии и литературы Абхазии. Главными темами его исследований были абхазский язык, этногенез и этническая история абхазского народа, его связи с другими родственными северокавказскими народами. В 1946 году Шалва Денисович стал научным сотрудником Абхазского научно-исследовательского института, где работал до последних дней жизни. Параллельно он вел научные изыскания, работал в Абхазском государственном музее, преподавал в Педагогическом институте. Очень много трудов Шалвы Инал-Ипа сгорели после поджога грузинскими войсками здания Государственного архива Абхазии. Но это было не самым страшным ударом для ученого - во время освобождения Сухума в сентябре 1993 года погиб его сын Адгур.Шалва Инал-Ипа пережил сына всего на два года. Он ушел из жизни в 1995 году. Адиле Аббас-оглы – 10523 апреля 1921 года родилась Заслуженный работник культуры Абхазской АССР, ветеран труда, невестка супруги лидера советской Абхазии Нестора Лакоба Адиле Шахбасовна Аббас-оглы.В 1938 году она была репрессирована как член семьи Лакоба, объявленного "врагом народа". В 1953 году была освобождена и возвратилась на родину. В 1956 году Верховный суд Абхазской АССР признал ее невиновной за отсутствием состава преступления.В 2015 году вышла в свет книга воспоминаний Адиле Аббас-оглы "Не могу забыть". Это книга о тяжелой судьбе, выпавшей на долю удивительной женщины из многострадальной Абхазии. Адиле Аббас-оглы ушла из жизни 14 января 2020 года в возрасте 99 лет.Иван Тарба – 10521 марта 1921 года родился писатель, поэт, прозаик, общественный и государственный деятель, член Союза писателей СССР и Союза писателей Абхазии Иван Тарба.Он учился в Баслахуской начальной школе и Очамчырской средней школе-интернате, окончил отделение русского языка и литературы филологического факультета Сухумского государственного педагогического института имени Горького.Стихотворения Ивана Тарба начали печатать с 1937 года, а в 1947 году выходит первый сборник поэм и стихов "Горный родник". Тарба писал и прозу, его романы стали популярны и за пределами нашей страны. В своих произведениях он воспевал красоту родного края, поднимал серьезные нравственные проблемы.Некоторое время Тарба работал в редакциях газет "Апсны Капш", "Большевистский путь", "Советская Абхазия". Позднее он занимал высокие посты, в том числе был председателем Союза писателей Абхазии, министром образования Абхазской АССР, секретарем Абхазского обкома компартии Грузии, депутатом Верховного Совета. Никита Симонян – 10012 октября 1926 года родился знаменитый футболист, тренер, легенда "Спартака" Никита Симонян. Никита Павлович (при рождении - Мкртыч Погосович Симонян) закончил сухумскую среднюю школу №2. Свой спортивный путь начинал с юношеской команды сухумского "Динамо", которая не раз становилась чемпионом Абхазии.Вскоре молодого талантливого футболиста пригласили в московский "Спартак". За 10 лет в Высшей лиге сыграл 233 игры в чемпионатах Советского Союза, забил 133 гола, стал рекордсменлм чемпионата СССР по количеству голов за один сезон.В 1960 году он начал работать старшим тренером "Спартака". С небольшим перерывом он возглавлял его на протяжении 12 лет, и до конца своих дней был видным спортивным функционером. Он ушел из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет.Тамара Шакрыл – 1002 сентября 1926 года ученый-языковед, кандидат филологических наук, видный представитель абхазского национально-освободительного движения, Герой Абхазии Тамара Платоновна Шакрыл.Шакрыл – автор целого ряда научных статей и книг. Она исследовала морфологию и синтаксис абхазского языка, философские проблемы языкознания. За крупные достижения в области науки и большой вклад в защиту государственности Абхазии награждена орденом "Ахьдз-Апша" II степени. Ее имя внесено в энциклопедию "Ведущие языковеды мира".Тамара Шакрыл трагический погибла 12 ноября 2004 года, ей посмертно присвоено звание "Герой Абхазии".Ражден Гумба – 10012 сентября 1926 года родился первый абхазский композитор, Народный артист Абхазской АССР, Народный артист ГССР, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Ражден Джгуанатович Гумба.В разные годы он был художественным руководителем Государственного ансамбля песни и танца Абхазии, худруком и главным дирижером Государственной хоровой капеллы Абхазии, Абхазской государственной филармонии, ансамбля долгожителей Гудаутского района.Имя Раждена Гумба носит Государственная филармония Абхазии.Борис Адлейба – 9515 июля 1931 года родился государственный деятель Борис Адлейба.В 1965 году он был избран вторым секретарем Сухумского горкома партии. В 1969–1971 годах работал инспектором отдела организационной партийной работы ЦК КП Грузии.В 1971 году его перевели первым секретарем Очамчырского райкома партии, затем Ткуарчалского горкома партии. В 1977 году Адлейба назначен первым заместителем председателя Совмина Абхазии.В 1978 году его избирают Первым секретарем Абхазского областного комитета партии, руководил областной организацией в течение 11 лет. Он был одним из инициаторов и организаторов разработки и принятия известного Постановления ЦК КПСС и Совмина СССР по Абхазии.Находясь на посту первого секретаря обкома партии Абхазской АССР, Борис Адлейба проявил высокую принципиальность и 18 марта 1989 года, будучи партийным лидером, подписал на многотысячном митинге в селе Лыхны известное "Абхазское письмо" с требованием предоставить абхазскому народу право самому решать свою судьбу и ничем не быть связанным с Грузией.Борис Адлейба ушел из жизни в 1990 году, похоронен в родовом селе Члоу.Константин Ченгелия – 9527 марта 1931 года родился композитор, дирижер, Народный артист Абхазии, председатель Союза композиторов Абхазии Константин Ченгелия.В годы учебы Ченгелия пишет ставшую популярной в народе песню "Черноокая" на слова Бориса Зардания. После окончания училища он поступает на композиторский факультет Тбилисской государственной консерватории.Занимаясь в консерватории, Ченгелия пишет ряд сочинений, среди которых одно из лучших его произведений – "Абхазское каприччио", отличающееся яркой мелодичностью.В разное время работает преподавателем теоретических дисциплин, заместителем директора Сухумского музыкального училища, директором Гудаутской и Очамчырской музыкальных школ, Дома народного творчества, заведующим отделом народного творчества научно-методического центра Министерства культуры Абхазии.Более 30 лет Ченгелия был художественным руководителем ансамбля долгожителей "Нартаа". За блестящий успех ансамблю было присвоено звание "Народный".Константин Антонович Ченгелия – лауреат Государственной премии имени Гулиа и премии "Летопись войны", награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Он ушел из жизни в мае 2019 года.Артур Аншба – 902 января 1936 года родился ученый и литературный критик Артур Аншба. В 1960–1962 годах он работал преподавате­лем абхазской литературы на кафедре абхазского языка и литературы Сухумского госпединститута, в 1962–1965 годах был аспирантом Ин­ститута мировой литературы имени Горького Академии Наук СССР. Здесь же в 1966 году защитил кандидатскую диссертацию, посвященную вопросам поэтики абхазского нартского эпоса.Основная сфера научной деятельности Артура Аншба – исследование абхазской литературы, фольклора и литературных связей Кавказа. Он участвовал в подготовке академических изданий по абхазской словесности, внес значительный вклад в науку о фольклоре. Аншба скончался в декабре 1985 года. Шалва Гицба – 903 апреля 1936 года родился актер Абхазского драматического театра, Народный артист Абхазии, директор Государственного Молодежного театра.В 1998–2007 годах Гицба возглавлял Ткуарчалский театр комедии имени Шараха Пачалиа в качестве директора и художественного руководителя.Шалва Гицба известен как один из ведущих актеров Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба. Он играл в большом количестве спектаклей. Одна из его дочерей, Алиса Гицба, также блистает на сцене, но уже в другом амплуа. Она - оперная певица, солистка "Геликон-опера", Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России.В 2016 году указом президента Абхазии Шалва Гицба был награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени. Он скончался в декабре 2024 года в возрасте 88 лет.Юрий Воронов – 858 мая 1941 года родился ученый-историк и государственный деятель, один из лидеров национально-освободительного движения абхазского народа, Юрий Николаевич Воронов. Читал лекции студентам АГУ, Сорбонны (Франция), Кембриджа (Англия), был активистом общества "Знание", помогал институту по подготовке учителей Абхазии. Имел удостоверение профессора АГУ № 1.В тяжелые годы Отечественной войны народа Абхазии Воронов с удивительным мужеством и настойчивостью вел политическую и идеологическую борьбу за освобождение Абхазии от грузинских захватчиков, через центральные СМИ России доносил миру правду об этой войне, не раз участвовал в переговорном процессе.После окончания войны Юрий Воронов был заместителем председателя Совета министров Республики Абхазия, вице-премьером Кабинета министров Республики Абхазия.Жизнь Воронова трагически оборвалась в ночь на 12 сентября 1995 года, на пороге своей квартиры он был злодейски убит. Его именем названы школы в городах Сухум и Ткуарчал, а также одна из центральных улиц столицы Абхазии.Юрий Николаевич Воронов награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени (посмертно) и рядом других правительственных и ведомственных наград. Олег Бгажба – 851 августа 1941 года родился ученый-историк Олег Хухутович Бгажба.Олег Бгажба – ученый-историк, археолог, кавказовед, доктор исторических наук, профессор кафедры истории, этнологии и археологии АГУ, академик, профессор АГУ, действительный член АНА, почетный мастер спорта Республики Абхазия по баскетболу.Бгажба защитил кандидатскую диссертацию "Материальная культура средневековой Абхазии" и докторскую диссертацию "История железообрабатывающего производства в Западном Закавказье начала I тыс. до н. э. – середина II тыс. н. э".Проводил раскопки поселений, могильников, соборов в селах Мыку, Бедиа, храма Симона Кананита, архитектурных комплексов древней и средневековой Абхазии (Ачапара, Герзеул, Замок Баграта, памятников Цебельдинской культуры и др.). Произвел более 500 металлографических анализов железных и стальных изделий древней и средневековой Абхазии. Автор более 150 научных работ, в том числе 15 монографий.За значительный вклад в развитие абхазской науки указом президента Олегу Бгажба присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки РА", он также награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени. Олег Бгажба ушел из жизни в позапрошлом году. Анри Джергения – 85Анри Джергения – государственный и общественный деятель, Заслуженный юрист Абхазской АССР. Он родился 8 августа 1941 года.С 1991 по 2002 годы Джергения был личным представителем председателя Верховного Совета Абхазии, а впоследствии президента Республики Абхазия в процессе абхазо-грузинского урегулирования.В разные годы он занимал должности генерального прокурора, премьер-министра страны. Ушел из жизни в 2020 году.Леонид Чепелянский – 8510 августа 1941 года родился композитор, Заслуженный деятель искусств Абхазской АССР, Народный артист Республики Абхазия, Леонид Чепелянский.Широко известны такие его произведения, как "Сюита для струнного оркестра", "Концерт для фортепиано и симфонического оркестра", "Абхазская увертюра для симфонического оркестра", "Дмитрий Гулиа" – увертюра для симфонического оркестра.Леонид Чепелянский широко известен как в Абхазии, так и за ее пределами. Его музыка звучит во многих кинокартинах, в том числе и в художественном фильме по мотивам рассказов Фазиля Искандера "Время счастливых находок".Последние годы своей жизни композитор активно работал в жанре эстрадной песни, сочетая стилистические особенности абхазских народных песен с некоторыми элементами джаза.Леонид Васильевич Чепелянский за заслуги в развитии музыкального искусства Абхазии был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Он скончался в 2010 году.Виталий Амаршан – 8522 сентября 1941 года родился писатель, Народный поэт Абхазии Виталий Амаршан. Амаршан рано начал писать, первые стихи печатались с 1962 года на страницах газет и журналов. Он - автор многочисленных стихов, поэм, повестей, романов и очерков.Виталий Амаршан – писатель, который чувствует духовную связь с прошлым. Тому свидетельство – уникальные исторические романы "Апсха – царь абхазов" и "Владыка гор", ставшие популярными и любимыми у многих читателей.За большой вклад в развитие абхазской художественной литературы Виталий Джотович Амаршан был удостоен Государственной премии имени Д.И. Гулиа и награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Он скончался в 2020 году.Валерий Логуа – 8525 ноября 1941 года родился Заслуженный работник физической культуры и спорта, Почетный мастер спорта по баскетболу Валерий Логуа. В 1948 он году поступил в сухумскую среднюю школу №2, а после восстановления национальных учебных заведений учился в абхазской школе №10. С 1994 года Логуа вице-президент сухумского "Динамо". С августа 1998 года – заведующий кафедрой физической культуры и спорта АГУ.В 2000 году Валерий Логуа стал директором РДЮСШ игр Сухума. В последние годы исполнял обязанности директора общественной организации "Спортивно-оздоровительный комплекс "Динамо". Большую помощь оказывал редакции газеты "Спортивная Абхазия" в подготовке ее номеров. Заслуги Валерия Логуа отмечены орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Валерий Логуа ушел из жизни в мае 2020 года. Руфбей Эбжноу – 808 марта 1946 года родился литературный критик, переводчик Руфбей Иванович Эбжноу. Он окончил Литературный институт имени А.М. Горького в Москве. С 1973 года Эбжноу - заведующий литературной частью Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба.Некоторое время был заведующим отделом литературной критики редакции журнала "Алашара", директором Бюро пропаганды художественной литературы при Союзе писателей Абхазии.Руфбей Иванович Эбжноу писал на родном языке, статьи его посвящены абхазской поэзии.Эбжноу – участник национально-освободительного движения абхазского народа, один из инициаторов создания Народного форума Абхазии "Аидгылара". В 1991 году был и.о. председателя НФА. За вклад в Национально-освободительное движение и активное участие в общественно-политической жизни Республики Абхазия был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Ушел из жизни в 2016 году.Сергей Дбар – 802 мая 1946 года родился генерал-лейтенант, Герой Абхазии, государственный и общественный деятель Сергей Платонович Дбар.С началом Отечественной войны народа Абхазии Дбар был назначен начальником обороны Сухума. В октябре 1992 года руководил освобождением Гагры, затем был назначен командующим Гумистинским фронтом, впоследствии начальником Генерального штаба ВС Абхазии.В послевоенный период Дбар продолжил службу в Вооруженных силах Абхазии. Принимал активное участие в разработке и осуществлении операции по освобождению села Лата от грузинских оккупантов, был назначен первым заместителем министра обороны Абхазии.Сергей Дбар был не только военным и государственным деятелем. Он активно участвовал в общественно-политической жизни страны. Был одним из инициаторов создания Союза ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. "Амцахара", который впоследствии и возглавил.Он ушел из жизни в 2002 году, в мае 2005 года был награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени посмертно.Одна из центральных улиц столицы переименована в улицу Генерала Дбар. В парке Боевой Славы установлен его бюст, музей Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов в городе Гудаута назван его именем. Юрий Пкин – 8022 августа 1946 года родился поэт, общественный деятель, член Ассоциации писателей Абхазии Юрий Пкин.Окончил филологический факультет СГПИ имени Горького. Работал старшим воспитателем Мюссерской школы-интерната, директором Блабырхуской средней школы, председателем Мюссерского поселкового совета, главой администрации поселка.С 1998 года Пкин трижды избирался председателем Собрания Гудаутского района, на этой должности проработал 10 лет.Стихи начал писать в школьные годы, первое стихотворение было опубликовано в 1964 году в газете "Апсны Капш". Впоследствии произведения печатались в газете "Бзыбь", журналах "Алашара", "Амцабз".Юрий Пкин внес весомый вклад в развитие абхазской поэзии, был замечательным поэтом-лириком, издал несколько сборников произведений; у него был свой стиль, его беспокоили такие вопросы, как сохранение языка, традиций и многое другое.Стихи Пкин включены в "Антологию абхазской поэзии XX в.". Юрий Пкин награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Скончался в 2019 году.Виталий Шария – 7526 декабря 1951 года родился писатель, Заслуженный журналист Абхазии Виталий Шария.С 1975 года в разные годы он работал в редакциях газет "Советская Абхазия", "Республика Абхазия", в Союзе писателей Абхазии.В годы Отечественной войны народа Абхазии за свои публицистические выступления в "Литературной газете", журналах "Огонек", "Юность" и других, в которых он стремился донести до миллионов читателей правду о грузино-абхазской войне, стал лауреатом премии Ассоциации интеллигенции "Летопись войны".Широкую популярность получила его документальная книга "Абхазская трагедия", изданная в Сочи в конце 1993 года разошедшаяся двадцатитысячным тиражом. Лауреат премии Союза журналистов Абхазии.Шария активно занимался литературной деятельностью, он - автор многочисленных рассказов и повестей. В 2017 году Виталий Шария получил почетный диплом первого сезона Международной литературной премии имени Фазиля Искандера, учрежденной Русским ПЕН-центром, в номинации "проза" – за сборник повестей и рассказов "Букет Абхазии". В 2020 году стал лауреатом этой премии в номинации "Дерево детства" за рассказ "Машинка времени".Виталия Шария скончался в июле 2024 года.Отар Хунцария – 701 декабря 1956 года родился Народный артист Абхазии Отар Георгиевич Хунцария.Он окончил Сухумское культпросветучилище, продолжил образование в Московском государственном институте культуры. В 1982–1983 годах служил в Советской Армии, был дирижером военного оркестра Сухумского военного гарнизона.Отар Хунцария – автор первой национальной детской абхазской оперы-сказки "Нан", а также более 200 музыкальных произведений, методических пособий по абхазским народным инструментам.С 2003 года Отар Хунцария работал в Сухумском государственном училище культуры. В 2017 году в Гагре прошел Международный фестиваль исполнителей на народных инструментах, названный его именем. Отар Хунцария сделал все возможное для того, чтобы абхазские народные инструменты, такие как ачарпын, апхиарца, абыкь, амырзакан, зазвучали с новой силой. Он создал оркестр, ныне носящий его имя. Последние годы жизни Хунцария тяжело болел, несмотря на это, занимался изучением истории народных инструментов. Он ушел из жизни в 2016 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20160901/1019365225.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/bez-viny-vinovnye-stalinskie-repressii-v-abkhazii-1042324744.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240123/esche-odnu-graficheskuyu-rabotu-khudozhnitsy-varvary-bubnovoy-udalos-spasti-v-pozhare-1049928018.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250502/geroy-iz-abkhazii-o-podvige-vladimira-kharaziya-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1054575875.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250419/vo-imya-zhizni-istorik-o-geroyakh-velikoy-otechestvennoy-s-abkhazskoy-zemli--1054520628.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241130/uchenyy-i-besstrashnyy-voin-pamyati-adgura-inal-ipa-1053019314.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240423/nezabytaya-istoriya-ko-dnyu-rozhdeniya-adile-abbas-ogly-1050839049.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251124/velikiy-futbolist-kak-nikitu-simonyana-vspominayut-v-abkhazii-1059259860.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260102/yubilei-2026-goda-kakie-znachimye-daty-zhdut-abkhaziyu-1059754390.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260103/o-proektakh-muzykalnom-iskusstve-v-abkhazii-i-planakh-beseda-s-alisoy-gitsba-1059892710.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250911/uchenyy-politik-simvol-nezavisimoy-abkhazii-30-let-so-dnya-ubiystva-yuriya-voronova-1057451079.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240816/aksakal-istoricheskoy-nauki-pamyati-olega-bgazhba-1052015764.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240717/khashig-o-shariya-odin-iz-generalov-informatsionnoy-voyny--1051727473.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251003/podarok-vsemu-abkhazskomu-narodu-kak-gosorkestr-narodnykh-instrumentov-obrel-svoe-zhile-1057672053.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новый год