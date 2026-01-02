https://sputnik-abkhazia.ru/20260102/yubilei-2026-goda-kakie-znachimye-daty-zhdut-abkhaziyu-1059754390.html

Юбилеи 2026 года: какие значимые даты ждут Абхазию

Юбилеи 2026 года: какие значимые даты ждут Абхазию

Sputnik Абхазия

В 2026 году в республике будут отмечать важные юбилейные исторические даты, связанные с принятием судьбоносных для республики решений, открытием культурных... 02.01.2026, Sputnik Абхазия

2026-01-02T15:23+0300

2026-01-02T15:23+0300

2026-01-02T17:05+0300

в абхазии

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/12/1056970329_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4b294bc68b7013163624f743aed4b82f.jpg

SputnikПервая школа в Абхазии – 175В 1851 году в селе Окум была открыта первая церковно-приходская школа в Абхазии. Школьная программа состояла из чтения, письма, арифметики, начальной геометрии, рисования, географии, священной истории, диктантов, сочинений на библейские темы.В школе учились дети со всего Самурзакана, а также из других регионов Абхазии. Долгое время школа в Окуме была единственной в стране.Преподавали в школе два учителя: один из них – самурзаканец, получивший образование в Тифлисе и в России, другой – грузинский священник, который объяснял закон Божий и давал религиозное воспитание.Многие из окончивших ее впоследствии получили офицерские звания, различные должности на государственной службе и пополнили ряды первой когорты абхазской интеллигенции.Сухумский маяк – 165В 1861 году в Сухуме был установлен маяк. Сухумский маяк – одна из главных достопримечательностей нашей столицы. Он был изготовлен из стали во Франции фирмой Эрнеста Гуэна (Ernest Goüin et compagnie).В 1861 году маяк был привезен и установлен на винтовых сваях, внутри него установлена витая чугунная лестница в 137 ступеней.Это был уже второй маяк, первый был установлен в 1851 году, однако, простоял недолго. Он был уничтожен во время русско-турецкой войны 1853–1856 гг. Постройка маяка заняла 150 дней. Высота маяка – 37 метров, мощный прожектор освещает горизонт лучом длиной до 24 км.Вокруг сухумского маяка существует множество легенд и воспоминаний местных жителей. По одной из них, Владимир Маяковский взял себе псевдоним после посещения нашего маяка (Маяковский от слова "маяк"), который произвел на него большое впечатление. На самом же деле, Маяковский – это настоящая фамилия поэта.За свои 165 лет ежедневной службы маяк сильно состарился, но продолжает освещать морскую гладь, указывая путь судам. Маяк состоит в Государственном списке объектов историко-культурного наследия под № 256.Лыхненское восстание – 16026 июля 1866 года началось Лыхненское народное восстание. За два года до Лыхненского восстания, в 1864 году, победой царских войск завершилась Кавказская война 1763–1864 годов, и началась депортация в Османскую империю живших по соседству причерноморских адыгов, а также было упразднено Абхазское княжество, обладавшее в Российской империи правами автономии, и на его месте создан Сухумский отдел.После отмены крепостного права в 1861 году, по всей Российской империи проходили реформы. Но, как всегда и везде в мире, среди российского чиновничества хватало недалеких и невежественных людей.Усилившийся гнет колониальной политики царизма постоянно вызывал стихийное недовольство народа. В 1866 г. в Абхазии вспыхнуло крупное народное восстание, оно началось в селе Лыхны и вскоре охватило почти весь край.Участник тех событий, 20-летний Георгий Шервашидзе (Чачба), отец которого Михаил Чачба – последний владетельный князь Абхазии – за несколько месяцев до этого умер в глубине России как политический ссыльный, писал впоследствии:29 июля 1866 года, в самый разгар восстания, повстанцы провозгласили двадцатилетнего Георгия Шервашидзе владетельным князем Абхазии. Однако попытка реставрации княжества (государственности) не увенчалась успехом.Восстание было быстро подавлено военной силой царизма под командованием Кутаисского генерал-губернатора Святополк-Мирского, а князь Георгий выслан в "войска Оренбургского военного округа".Вслед за подавлением восстания на Абхазию обрушилась волна репрессий, произошло поголовное разоружение народа, вплоть до кинжалов. Самым печальным последствием восстания стало крупное переселение (махаджирство). Участников восстания царские власти выселяли в районы Севера и Сибири. В апреле-июне 1867 года махаджирами, вынужденными переселенцами в Турцию, стали около 20 тысяч человек.Большой снег – 115В жизни абхазского народа 1911 год стал исторически памятным тем, что в это время выпал невиданный в этих местах снег. Этот период получил название "Асду ахаан" – "В год большого снегопада".Большой снег в Абхазии начался в ночь с 3 на 4 января 1911 года. Судя по газетным статьям того времени, для которых, безусловно, тема снега была главной новостью, снег шел с небольшими перерывами двадцать дней до 23 января. А потом случилось и вовсе небывалое – закружила метель.Большой снег лежал 38 дней – с 4 января по 10 февраля. Под его тяжестью ломались деревья, крыши домов, несколько дней не работал телеграф, государственные и учебные заведения. Не было видимости, беспрерывно звонили колокола сухумских церквей. До 1911 года в Абхазии холодными и снежными были зимы 1878, 1892 гг., а после – 1925, 1950, 1964, 1967, 1981 и 1993 гг., однако такой снежной зимы больше не бывало.Установление советской власти в Абхазии – 1054 марта 1921 года – День установления советской власти в Абхазии – по праву можно считать Днем восстановления абхазской государственности.В конце февраля 1921 года абхазские повстанческие отряды "Киараз" при поддержке IX Красной Армии активизировали борьбу против грузинских меньшевистских оккупационных войск на северо-западе Абхазии.Грузинские меньшевики, несмотря на то, что с моря их поддерживали военные корабли Антанты, которые обстреливали побережье Абхазии, панически отступали. 4 марта был освобожден Сухум, а 19 марта вся территория Абхазии – от реки Псоу до реки Ингур – была очищена от войск меньшевистского правительства Грузии. Вся власть сосредоточилась в руках Революционного Комитета Абхазии.Ревком Республики во главе с Нестором Лакоба и Ефремом Эшба взял в свои руки всю полноту власти в Абхазии. 31 марта 1921 года Абхазия была провозглашена независимой Советской Социалистической Республикой.Абхазские большевики, учтя неудачный опыт 1918 года, когда они просто объявили Абхазию Сухумским округом в составе РСФСР, на сей раз уже говорили о восстановлении Абхазского государства. С этого времени 4 марта стал отмечаться как национальный праздник всего народа Абхазии.Вскоре после смерти Нестора Лакоба, ареста Николая Акиртава и Ефрема Эшба, этот день был запрещен как праздник, и многие борцы отряда "Киараз" были репрессированы. Только после смерти Сталина было восстановлено празднование 4 Марта.Национальная библиотека – 10529 марта 1921 года открылась Центральная народная библиотека в Сухуме, ставшая впоследствии Национальной библиотекой имени И.Г. Папаскир.Национальная библиотека прошла сложную историю возрождения и становления. В годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. в ходе военных действий библиотечному делу Абхазии был нанесен невосполнимый ущерб: грузинскими оккупантами уничтожена и расхищена значительная часть книжных фондов, разрушены и повреждены многие библиотечные здания.В послевоенное время Нацбиблиотека продолжила играть ключевую роль в сохранении культурного и духовного наследия народа Абхазии. Она собирает и хранит все издания, выпущенные в стране, а также материалы, связанные с ее историей, культурой и языком. Ведет библиографию, составляет и публикует списки всех изданных в стране материалов, что является важным инструментом для научных исследований.Образование ССР Абхазии – 10528 марта 1921 года в Батуме, под председательством Г.К. Орджоникидзе и при участии Ефрема Эшба состоялось совещание Кавказского бюро ЦК РКП(б). Совещание одобрило позицию абхазского руководства о будущем государственном устройстве и статусе Абхазии.31 марта 1921 года Ревком Абхазии принял Декларацию об образовании Социалистической Советской Республики Абхазия (ССР Абхазия). 21 мая 1921 года Ревком Грузии поддержал решение Ревкома Абхазии и обнародовал Декларацию "О независимости Социалистической Советской Республики Абхазия". Она была оглашена и одобрена на I съезде трудящихся в конце мая 1921 года.В Декларации, в частности, говорилось: "Революционный комитет Социалистической Советской Республики Грузия признает и приветствует образование независимой Социалистической Советской Республики Абхазия и полагает, что вопрос о взаимоотношениях между ССР Грузии и ССР Абхазии окончательно будет решен на первом съезде Советов рабочих и крестьянских депутатов как Абхазии, так и Грузии…".Но вскоре руководство Грузии, прикрываясь лозунгами "дружбы народов" и "интернационализма", продолжая шовинистическую и захватническую политику своих предшественников (меньшевистского правительства Грузии во главе Н.Н. Жордания), при поддержке И.В. Сталина и других известных грузинских политических деятелей в РКП(б), развернули жесткую кампанию по ликвидации самостоятельности Абхазии.В 1931 году по решению Сталина ССР Абхазия была преобразована в автономную республику в составе ССР Грузии.Газета "Апсны Капш" – 10520 апреля 1921 года вышел в свет первый номер газеты "Апсны Капш". Первый номер газеты "Апсны" вышел 27 февраля 1919 года. Два года она называлась "Апсны". 4 марта 1921 года в Абхазии была установлена советская власть, тогда название газеты изменили на "Апсны Капш".Это печатное издание на абхазском языке и было востребовано самим временем, выпуск газеты отвечал задачам национально-освободительного движения абхазского народа, дальнейшего развития культуры и просвещения широких масс.Газета "Апсны Капш" в первое время издавалась как приложение к газете "Голос трудовой Абхазии".Газету изначально выпускали в основном два человека: ответственный редактор Самсон Яковлевич Чанба и молодой тогда писатель-новеллист Михаил Александрович Лакербай. Михаил Лакербай фактически являлся и редактором, подписывавшим газету под псевдонимом М. Айба.В газете "Апсны Капш" печаталось много материалов о литературе, искусстве, образовании. Газета "Апсны Капш" стала для абхазских писателей почти что единственным доступным печатным органом.После развала Советского Союза печатному органу вернули первоначальное название – "Апсны". Как раньше, так и сейчас, газета "Апсны" освещает политические, экономические, социальные и культурные события в жизни республики. Здесь нередко публикуются стихи и прозаические произведения абхазских писателей.Пицундский сосновый заповедник – 1009 февраля 1926 года был учрежден Пицундский сосновый заповедник.К 1926 году вокруг знаменитой Пицундской сосновой рощи начала создаваться сложная ситуация по ее сохранности, и площадь более 200 десятин была объявлена государственным заповедником. В 1966 году к Пицундскому заповеднику был присоединен Мюссерский заповедник.Заповедник уникален, именно он сделал курорт Пицунда таким знаменитым и имеющим мировое значение.Согласно исследованиям палеоботаников, роща является последним остатком древней крымско-кавказской флоры.Произрастающая в роще пицундская сосна растет на этом месте несколько миллионов лет. Во время третичного периода мыса Пицунда не существовало и Черное море плотно прилегало к Каваклукской возвышенности, возвышающейся над морем.С течением времени река Бзыбь нанесла достаточное количество камней и почвы с гор Кавказа для формирования Пицундского мыса. Образовавшаяся почва в совокупности с близостью моря создали оптимальные условия для произрастания реликтовой сосны, и вскоре она распространилась по всему мысу.Народный сход в Дурипше – 9518–26 февраля 1931 года прошел Народный сход в селе Дурипш. После установления советской власти абхазский народ обрел возможность возрождения своей государственности, но в то же время параллельно в Москве началась активная деятельность И.В. Сталина по включению Абхазии в состав Грузии.Вопрос о преобразовании статуса Абхазии в автономию уже рассматривался на VI съезде Советов Абхазии и 11 февраля 1931 года, было принято решение о преобразовании ССР Абхазия в автономную ССР в составе Грузинской ССР.Попрание суверенных прав Абхазии привело к общенародному стихийному многотысячному сходу, волна протеста среди абхазского населения стала расти. В Дурипше, Лыхны, Ачандаре, других селах 18–26 февраля 1931 года состоялся многодневный общенациональный сход абхазского народа.Участвовали представители всех абхазских общин, включая старейшин и коммунистов. Участники схода выразили недоверие правительству и советской власти, возмущение в отношении вхождения в состав Грузии и недовольство по вопросам политики проведения коллективизации, перевода делопроизводства на грузинский язык, переселения грузин в Абхазию и др.26 февраля сход принял Резолюцию с протестом, которую направили в Москву и Тбилиси. Руководство Абхазии и представители абхазской интеллигенции понимали, что решение об автономизации ни к чему хорошему не приведет, но противостоять грузинским шовинистам, имевшим мощную поддержку в руководстве СССР, было практически невозможно.Лаврентий Берия, возглавлявший закавказских чекистов, прибыл в Гудаутский район с карательным отрядом и артиллерией. Все было готово для осуществления кровопролития, но в последний момент ситуация была урегулирована. Пока был жив председатель Центрального Исполнительного Комитета Абхазии Нестор Лакоба, который имел огромный авторитет среди абхазов и прямой доступ к Сталину, он умело отводил опасность от народа и способствовал сохранению стабильности в республике, развитию национальной культуры, литературы и науки.Тогда в Абхазии удалось избежать раскола общества, насильственной коллективизации сельского хозяйства варварскими способами, поиска "врагов народа", "кулаков" в деревне, но после смерти Нестора Лакоба в Тбилиси все активные участники Дурипшского схода были объявлены "буржуазными националистами", арестованы и репрессированы.Газета "Бзыбь" - 9515 октября 1931 года начала издаваться районная газета "Бзыбь". Основная задача газеты "Бзыбь" заключается в том, чтобы отразить на своих полосах все актуальные новости, происходящие в районе.Также ведутся рубрики, связанные с традициями и культурой абхазского народа, с жизнью на селе и почти в каждом номере публикуются очерки о ветеранах войны и погибших в ней, информацию о значимых событиях государственного масштаба.В период Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. работа газеты не прекращалась ни на один день. Стены ее редакции стали временным пристанищем для коллег из газет "Апсны Капш" и "Республика Абхазия".За 11 месяцев войны вышло более 100 номеров газеты "Бзыбь". Информационная война тогда велась непрерывно и ожесточенно. Было важно донести правду до населения и мирового сообщества в противовес дезинформации со стороны Грузии. При этом каждый выпуск абхазской газеты поддерживал моральный дух жителей страны и ее защитников.Несмотря на конкурирующие интернет-ресурсы и телевидение, газета по-прежнему востребована. Выходит она два раза в месяц тиражом по 500 экземпляров на абхазском и русском языках.Сухумский медицинский техникум – 951 января 1931 года был открыт Сухумский медицинский техникум с отделениями "фар­мацевтика" и "медтехника" на базе двухгодичного обучения.В 1935 году был преобразован в "фельдшерско-акушерскую школу" с увеличенным до четы­рех лет сроком обучения, которая через 20 лет стала Сухум­ским медицинским училищем, где готовили медсестер, фельдшеров и фельдшеров-лаборантов.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в здании училища находился грузинский штаб, в который попала авиабомба, пожаром были уничтожены медицинская библиотека и часть постройки. Но сразу после окончания войны, в ноябре 1993 года, училище возобновило набор учащихся.12 сентября 2000 года Сухумское медицинское училище было преобразовано в Сухумский медицинский колледж Министерства здравоохранения Республики Абхазия.Первый поезд – 901 января 1936 года прибыл первый поезд на станцию Кяласур. В конце 1860-х годов выдвигается предложение о строительстве магистральной железной дороги на Черноморском побережье Кавказа от Туапсе до Сухума, которая бы связала закавказские губернии с центральными регионами Российской империи.После установления советской власти в Абхазии вопрос о строительстве вновь был поднят, и в первые годы индустриализации развернулось строительство Черноморской железной дороги.2 апреля 1923 года на Междуведомственном совещании было принято решение о возобновлении строительства Черноморской железной дороги и подтверждено ее общегосударственное транзитное значение. В середине того же года работы по прокладке пути и строительству станций были продолжены, с расчетом закончить весь цикл работ к 1933 году.7 ноября 1932 года состоялось торжественное открытие железнодорожного движения, а 1 января 1936 года первый поезд прибыл на станцию Кяласур.В 1938 году открылось пассажирское движение на линии Тбилиси – Сухум, а 1 января 1946 года открылось Сухумское отделение Закавказской железной дороги.Добыча угля в Ткуарчале – 801 февраля 1946 года началась добыча угля на шахте № 2 в городе Ткуарчал. По первоначальному проекту промышленной добычи угля в Ткуарчале предусматривалась отработка шахтой № 1 всей второй и третьей угленосной площади. Однако в процессе строительства шахты и в первые годы ее эксплуатации была выявлена сильная геологическая нарушенность месторождения.Ввиду этого было принято решение заложить вторую шахту и с нее разработать основные запасы угля. Строительство шахты № 2 было начато в 1938 году.Шахта была пущена в эксплуатацию 1 февраля 1946 года, и это стало важнейшим событием для энергетики и промышленности Абхазии. Здесь появились железнодорожные ветки для транспортировки угля, были созданы тысячи рабочих мест для жителей Абхазии и переселенцев из других республик. Шахтеры стали элитой рабочего класса региона.При вводе в эксплуатацию шахта № 2 была оснащена всеми современными по тому времени забойными механизмами.Уголь из шахт транспортировался по воздушно-канатным дорогам протяженностью три-пять километров до железнодорожной станции Акармара, а затем железнодорожным путем в поселок Квезань, где располагалась Ткуарчалская центральная обогатительная фабрика мощностью 5 тысяч тонн угля в сутки.Также уголь использовался для Ткуарчалской ТЭЦ, обеспечивавшей электроэнергией всю Абхазию, угольное сырье поставлялось на предприятия Грузинской ССР и в другие регионы СССР.Шахта № 2 за короткое время стала одной из главных промышленных угледобывающих точек в регионе.Часы на здании администрации Сухума – 751 мая 1951 года были установлены часы на здании администрации города Сухум. На рубеже XIX и XX веков в Сухуме было возведено немало строений, включенных сегодня в реестр памятников архитектурного наследия Абхазии.Событием для города стало появление на здании башни с часами в 1951 году, когда Сухум получил звание самого чистого и "правопорядочного" в соревновании городов СССР, и в качестве приза Московский городской совет передал победителю башенные часы-куранты.Часы были изготовлены в учебно-производственных мастерских Московского механического института; установлены бригадой монтажников во главе с В.М. Пушкаревым.Форма часов прямоугольная. Часы имеют четыре циферблата, каждый высотой 2 метра 30 см и шириной 2 метра; длина минутных стрелок – 1,3 метра, часовых – 1 метр. Общий вес механизма – около 2 тонн. Башня с часами, увенчанная четырехметровым шпилем, как и само здание, органично вписываются в архитектурный ансамбль центра Сухума.Сегодня Сухумские часы – один из самых известных символов и достопримечательностей столицы Абхазии. "Под часами" – это выражение уже много лет обозначает главное место встреч для жителей Сухума и гостей столицы.Культпросветучилище – 7014 сентября 1956 года было открыто Сухумское государственное культурно-просветительное училище.После исторического XX съез­да КПСС, с наступлением так называемой "хрущевской оттепе­ли" начался активный процесс воз­рождения и развития абхазской куль­туры, потребовавший значительного увеличения числа квалифицирован­ных культпросветработников.Для ре­ализации этой задачи правительством Абхазии было принято решение о соз­дании в Сухуме культурно-просвети­тельного училища, открытие которого состоялось 14 сентября 1956 года. Первым директором училища стал Анатолий Капш.Первоначально при училище было открыто три отделения: хореографическое, хоро-дирижерское и библиотечное. В процессе работы в 60-х годах вместо хоро-дирижерского было создано отделение оркестра народных инструментов.В ходе военных действий во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. здание училища было полностью разрушено, сожжена вся документация. С октября 1993 года училище возобновило работу в новом здании в Сухуме по ул. Воронова, 40.Директором был назначен Алексей Николаевич Аршба. С ноября 1996 года и по сегодняшний день училищем руководит Заслуженная артистка Абхазии Сира Михайловна Авидзба. Она отмечает, что училище помогает творческой молодежи обрести себя, развить талант.В настоящее время в училище функционируют два отделения: хореографическое и отделение народных инструментов, где обучаются до 70 студентов. Кроме того, уже пять лет при училище действуют школа танцев и школа народных инструментов. Занятиями в школах охвачено до 400 детей с 5 до 11 лет.Постановлением Кабинета министров Абхазии от 20 мая 2008 года Сухумское культпросветучилище переименовано в государственное образовательное учреждение Сухумское государственное училище культуры.Гагрская колоннада – 7023 января 1956 года была открыта Гагрская колоннада. Строительство колон­нады было начато в 1949 году в рамках проекта по восстановлению курорта Гагра, сильно по­страдавшего во время Ве­ликой Отечественной войны 1941–1945 гг.Задуманная как символ Победы, колон­нада изначально должна была быть построена из мрамора с бронзовыми декоративными элементами. Однако из-за нехватки средств и материалов пришлось использовать мест­ный известняк для колонн, а гипс – вместо бронзы.Работы несколько раз приостанавливались, но к 1956 году объект был завершен. Торжественное открытие состоялось в январе 1956 года. На церемонии присутствовали ветераны войны, для которых колоннада стала важным напоминанием о восстановлении мирной жизни.Сооружение быстро превратилось в популярное место отдыха – его арки обрамляли вид на море и парковую зону, став визитной карточкой курорта.В 1980-х годах колоннада приобрела всенародную известность после выхода фильма "Зимний вечер в Гаграх". Кинокартина, где сооружение фигурировало в ключевых сценах, привлекла в Гагру множество туристов – по данным статистики, поток гостей вырос на 30%. Местные гиды до сих пор отмечают, что интерес к колоннаде остается высоким благодаря ее кинематографической славе.Гагрская колоннада – архитектурная жемчужина Абхазии, ставшая визитной карточкой курорта Гагра. Этот монументальный ансамбль, сочетающий в себе мавританский стиль и советский классицизм, притягивает туристов своей изысканностью и богатой историей.Союз композиторов Абхазии – 55Важным событием в культурной жизни Абхазии явилось образование 30 марта 1971 года Союза композиторов Абхазии. Инициатором его создания выступил первый абхазский профессиональный композитор Алексей Чантович Чичба.Союз композиторов Абхазии занимается поддержкой и развитием музыкального искусства в республике, организацией концертов, конкурсов и других музыкальных мероприятий.Союз композиторов Абхазии ставит своей целью содействие творческому росту композиторов, музыковедов и развитию их профессионального мастерства. Абхазские композиторы, требовательно относясь к своей работе, на протяжении этих лет создали множество прекрасных музыкальных произведений.Большое внимание Союз композиторов Абхазии уделяет воспитанию творческой молодежи. Членство в Союзе композиторов открывает дорогу авторам к творческим заказам, к публикации и исполнению произведений, к организации авторских концертов, профессиональных общественных дискуссий.РУСДРАМу - 45Датой рождения Государственного русского театра драмы считается 7 сентября 1981 года. Тогда он назывался Сухумский русский театр юного зрителя. В этот день состоялась премьера спектакля "Аленький цветочек" в постановке режиссера Михаила Мархолиа.Чудесная сказка, благодаря талантливому художественному, световому и музыкальному оформлению, костюмам, феерическому гриму и прекрасной игре молодых актеров, и воспринята была как чудо. Львиной долей успеха, по отзывам актеров, спектакль обязан театральному художнику Ирине Ткаченко.Она появилась в Сухумском театре юного зрителя вместе с молодой труппой, костяк которой составляли выпускники Днепропетровского театрального училища – из мастерской Нелли Михайловны Пинской. Весной 1991 года по решению коллегии Министерства культуры Абхазской АССР меняется название и статус театра. С этого момента театр называется Сухумский русский драматический театр, а вскоре его главным режиссером становится Адгур Кове.Осенью 1992 года здание, где размещался театр, было умышленно сожжено грузинскими оккупантами. Поскольку находившееся почти рядом, на той же улице, здание Грузинского театра уцелело, то после войны именно его – по личному распоряжению Владислава Григорьевича Ардзинба – и предоставили Русскому театру.22 мая 2014 года театр открылся после капитального ремонта, произведенного за счет средств российской финансовой помощи. В театре имеется большой зрительный зал на 485 мест, необходимое световое, звуковое и иное оборудование.В 2016 году генеральным директором РУСДРАМа назначается Ираклий Хинтба. Принимается новый устав театра, начинается активное реформирование. В репертуаре ежегодно появляются десятки новых спектаклей. 28 декабря 2016 года Министерство культуры Абхазии объявляет РУСДРАМ "прорывом года". В марте 2017 года театру присваивают имя известного абхазского и русского писателя Фазиля Искандера.Газета "Абхазский университет" – 4525 декабря 1981 года вышел в свет первый номер газеты "Абхазский университет".История газеты "Абхазский университет" берет свое начало с 80-х годов прошлого столетия. Читатели получили первый номер многотиражки, которая стала печатным органом парткома, ректората, профкома и комитета комсомола Абхазского государственного университета имени А.М. Горького 25 декабря 1981 года.Газета издавалась на трех языках – абхазском, грузинском и русском – еженедельно. Первым редактором был журналист Николай Джонуа. С первых же дней выхода газета "Абхазский университет" пользовалась заслуженной популярностью не только в стенах вуза, но и по всей республике. Она стала интересной, боевой, как и подобает молодежному изданию. В этом большая заслуга Николая Джонуа и всех сотрудников редакции.В 1992 году Отечественная война народа Абхазии нарушила мирную жизнь Абхазии, прервала работу университета. Не выходила и газета "Абхазский университет". Лишь спустя три года редакции удалось возобновить свою работу. Первый послевоенный номер газеты вышел в ноябре 1996 года уже в свободной и независимой Абхазии.В газете представляется яркая развернутая панорама жизни вуза, его студентов и преподавателей. В газете представлены новости и объявления о событиях факультетов и подразделений, творчество студентов, преподавателей и сотрудников, рассказы о поездках, комментарии о происходящем в университете, вызывающие улыбку наблюдения, интервью с интересными людьми.С 2013 года главным редактором газеты "Абхазский университет" является член Союза журналистов Абхазии, Почетный член Европейской ассоциации университетов и преподавателей высшей школы (HiSTES) Алхас Чхамалия.Газета "Амшен" – 3515 октября 1991 года вышел в свет первый номер издающейся в Абхазии армянской газеты "Амшен". Учредителем ее стал редактор газеты Артавазд Сарецян. Учреждение армяноязычной газеты "Амшен" было велением времени, отвечало настроениям представителей армянского населения Абхазии.Когда 14 августа 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии 1992–1993 гг., газета "Амшен" сразу же выразила свою четкую позицию в защиту абхазского народа в номере, вышедшем 11 сентября в Ереванской типографии. Часть тиража этого номера была распространена в Краснодарском крае, другую часть ее редактору с большим трудом удалось доставить в Сухум и распространить среди местного армянского населения.Сегодня газета "Амшен" выходит на армянском и русском языках.На страницах газеты печатаются произведения известных армянских, абхазских и русских писателей. Основные темы газеты – Армения, диаспора, историческая родина, общеармянские проблемы, местная политическая и культурная жизнь.Одним из основных направлений деятельности газеты "Амшен" является укрепление армяно-абхазских литературно-культурных взаимосвязей, духовное сближение двух древнейших народов.Гагрское телевидение – 2013 января 2006 года началось вещание Гагрского телевидения. Помимо новостей, на канале выходят программы, посвященные ветеранам Отечественной войны народа Абхазии и Великой Отечественной войны, цикл передач о выдающихся людях Абхазии.Также на канале "Гагра ТВ" демонстрируются детские развлекательные и познавательные передачи, футбольные матчи, концертные программы. Идут репортажи с заседаний районного Собрания, выездных заседаний правительства, "круглые столы" и актуальные интервью.Вещание телеканала "Гагра ТВ" ведется на двух языках – абхазском и русском, зона покрытия — Гагрский район.С 2012 года телеканал "Гагра ТВ" публикует свои передачи в интернете на официальном сайте администрации Гагрского района.При подготовке материала использованы данные Календаря знаменательных дат 2026 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/frantsuzskiy-gost-v-abkhazii-sukhumskomu-mayaku-160-let-1036552576.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251208/1059613972.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/1019217026.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240103/nebyvaloe-yavlenie-bolshoy-sneg-v-abkhazii-v-1911-godu-1049736195.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/nezavisimaya-avtonomnaya-dogovornaya-istoriya-sovetizatsii-abkhazii-1043053822.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/otdavshiy-zhizn-radi-abkhazii-pamyati-nestora-lakoba-1054681173.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/takie-obstoyatelstva-cholariya-o-razvitii-bibliotechnoy-sistemy-abkhazii--1053821303.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/salakaya-o-plyusakh-sovetizatsii-abkhazii-gosudarstvennost-razvitie-kultury-i-nauki--1044465457.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210331/Sovetskaya-Abkhaziya-istoriya-v-datakh-1032120586.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/Zhurnalistskiy-vek-istoriya-pervoy-gazety-na-abkhazskom-yazyke--1020493780.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240718/chetyre-desyatka-sazhentsev-pitsundskoy-sosny-vysadili-v-pitsunda-myusserskom-zapovednike-1051738465.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/avidzba-o-pervom-skhode-naroda-abkhazii-pokazal-chto-krestyane-mogut-vyrazhat-svoe-mnenie-1044371406.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/Vopreki-vole-naroda-kak-Abkhazskaya-SSR-stala-avtonomiey-v-sostave-Gruzii-1029485654.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/na-zaschite-informatsionnogo-tyla-kak-rabotala-gazeta-bzyb-v-gody-voyny-s-gruziey-1048031565.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220819/kelasurskaya-vizitka-zabroshennyy-vokzal-v-sukhume-1036245905.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230409/1045174369.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/ot-shakht-do-zaschity-natsionalnykh-interesov-istoriya-tkuarchalskikh-gornyakov-1041195046.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190612/Fakty-o-sukhumskom-dome-s-chasami-vozmozhno-vy-chto-to-ne-znali-1027615598.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20170614/speli-i-stancevali-gosuchilishhe-kultury-otprazdnovalo-svoj-yubilej-1021257472.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250719/vokrug-gorodov-abkhazii-gagra-1056189481.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250525/nastoyaschiy-abkhaz-i-odarennyy-kompozitor-pamyati-alekseya-chichba-1055058298.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20170110/teatr-i-kino-rezhissera-marxolia-1020207681.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/bolshe-tem-i-bolshiy-okhvat-novyy-direktor-gagra-tv-rasskazal-o-planakh-1043217068.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия