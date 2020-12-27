Sputnik недели: коронавирус у Бжания, "обезвоженный" Сухум и инцидент в Адзюбже

Интервью президента Абхазии Аслана Бжания телеканалу Russia Today, "страсти" по концепции внешней политики страны, перебои с подачей воды и электроэнергии в Сухуме, "бушующий" коронавирус, неспокойная ночь в селе Адзюбжа – эти и другие события в еженедельном обзоре Sputnik.

Sputnik

Интервью президента

21 декабря президент республики Аслан Бжания дал интервью телеканалу Russia Today, в котором он ответил на ряд вопросов ведущего, в частности, о перспективах запусках сухумского аэропорта имени Владислава Ардзинба. Как рассказал глава государства, на это может потребоваться около двух лет.

Примерно столько же времени понадобится на упрощение пересечения границы с Россией и процедуры перевозки грузов через нее. Этот вопрос был поднят в интервью в связи с тем, что в цитрусовый сезон на МАПП "Адлер" образуются заторы и перевозчикам порой приходится по несколько суток простаивать на границе.

Во вторник 22 декабря Бжания проинспектировал пункты пропуска на абхазо-российской границе. Он встретился с руководителями Погрануправления России и таможенными органами соседнего государства. Они обсудили вопросы увеличения пропускной способности на МАПП "Адлер", реконструкцию автомобильного терминала, недействующего моста через реку Псоу и возможность использования его гражданами, пересекающими границу с ручной кладью.

Концепция внешней политики

Глава республики Аслан Бжания утвердил концепцию внешней политики Абхазии еще 7 декабря, но один из пунктов этого документа вызвал недовольство со стороны некоторых политических партий, общественных организаций и экспертов. Камнем преткновения стал пункт, в котором рассматривается возможность ведения многоуровневых переговоров с Грузией.

Опасения были связаны с вероятным налаживанием диалога с государством, которое отказывается подписать договор о неприменении силы в отношении Абхазии со дня окончания войны и с тем, какие последствия для республики могут быть при такой политике. Представители власти – секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба и министр иностранных дел Даур Кове не были согласны с этими опасениями.

22 декабря группа депутатов Парламента обратилась к Аслану Бжания с просьбой аннулировать свою подпись в документе и доработать его.

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"Засуха" в столице

С начала недели в Сухуме происходят перебои с подачей воды. Связаны они были с завершающим этапом прокладки коммуникационных сетей. Ремонтники рассчитывали завершить работы и восстановить подачу воды в течение суток, но сделать это не удалось, так как во время работ возникли сложности и помешали погодные условия.

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Части города воду подали на вторые сутки, кому-то пришлось ждать трое суток. Ночью 24 декабря на насосной станции в районе Учхоза произошла авария, и большая часть Сухума снова осталась без воды. На устранение аварии специалистам понадобилось несколько часов.

Проблемы с электричеством и борьба с майнерами

В среду 23 декабря на подстанциях Сухум-1, Сухум-2, в Баслате произошел перегруз и в столице временно ввели схему отключения света.

Энергетики отключали перегруженные линии в момент фиксации превышения объема максимальной мощности, чтобы снять нагрузку с сетей. Как сообщила пресс-служба "Черноморэнерго", перегрузки связаны как с увеличением естественных нагрузок в этот период, так и с большим количеством незаконных подключений.

25 декабря генеральный директор РУП "Черноморэнерго" издал распоряжение о незамедлительном отключении всех действующих ферм по добыче криптовалют на территории Абхазии.

Согласно документу, районным филиалам "Черноморэнерго" и филиалу "Энергосбыт" приказано отключить все незаконно действующие фермы по добыче криптовалют в срок до 29 декабря 2020 года;

Борьба с вирусом

Коронавирус продолжает свирепствовать в Абхазии. Вирус добрался даже до самых отдаленных уголков республики. В понедельник 21 декабря МЧС Абхазии сообщил, что в одном из сел Кодорского ущелья возник очаг COVID-19.

Экстренно выехавшая на место бригада сотрудников медицинского управления МЧС провела тестирование, в результате которого у пятерых жителей Кодорского ущелья был выявлен коронавирус. Состояние заболевших медиками оценивается как средней тяжести. В общей сложности тест-пробы были взяты у 23 человек.Трое зараженных коронавирусом были доставлены спасателями в Сухум, двое остались на домашнем лечении и самоизолировались.

Минздрав Абхазии сообщил о повторном случае заражения коронавирусом. Вторичный случай был выявлен у 16-летней жительницы страны.

На минувшей недели появилась информация о том, что Роспотребнадзор передал Санэпидемстанции Абхазии 45 тысяч тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции. Как отметила главный санитарный врач страны Людмила Скорик, в таких объемах Абхазия еще не получала и не приобретала тест-системы.

В сентябре 2020 года Абхазия запросила у России около двадцати тысяч доз вакцин от коронавируса "Спутник-V". В интервью Russia Today президент Аслан Бжания сказал, что поставку этой вакцины республика ожидает в конце января – начале февраля следующего года.

В воскресенье 27 августа стало известно о подтверждении коронавируса у президента республики Аслана Бжания. Заболевание проходит в легкой форме. Президент ушел на самоизоляцию, но продолжит исполнять свои обязанности дистанционно в своей официальной резиденции в Сухуме.

Гости в масках

Конец недели оказался неспокойным и суетливым для села Адзюбжа Очамчырского района. Ранним утром 26 декабря в дом семьи Чанба вошли люди в масках и разбили входные двери, мебель, напугали жильцов. Жители села не оставили без внимания этот инцидент и обратились к руководству района и МВД, местным депутатам.

27 декабря на место происшествия прибыл министр внутренних дел Дмитрий Дбар, который пролил свет на инцидент. По его словам, люди, которые зашли в дом семьи Чанба были сотрудниками правоохранительных органов, разрабатывавшие оперативную информацию о разыскиваемом преступнике.

"Произошло то, что искали преступника, который находится в розыске. В МВД была информация о том, что он скрывается по данному адресу и сюда пришли сотрудники милиции. Управление собственной безопасности будет разбираться, превысили сотрудники милиции свои полномочия или нет", - подчеркнул Дбар и добавил, что прокуратура также назначила собственную проверку, и это происшествие никто так не оставит.

Нанесенный дому семьи Чанба ущерб МВД компенсировало. В воскресенье милиционеры привезли им новую дверь, два спальных комплекта и телевизор. Хозяйка дома Нина Атясова приняла извинения и сказала, что претензий к ведомству у нее нет.

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Открытие реабилитационного центра

В течение уходящей недели были и приятные новости. В поселке Цандрипш впервые открылся реабилитационный центр для инвалидов детства. По словам руководителя этого центра Миланы Аджба, это стало возможным благодаря тому, что она выиграла грант ПРООН и с помощью руководства Цандрипша, которое выделило на это дело помещение в местной поликлинике.

В реабилитационном центре на начальном этапе будут работать три специалиста - по лечебной физкультуре, массажу и психологической помощи. Возрастных ограничений нет.

Реабилитационный центр в Цандрипше открылся, но приступить к работе специалисты не могут из-за пандемии. Скорее всего, приступить к работе удастся в январе или феврале следующего года, предположила Аджба.