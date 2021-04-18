Sputnik недели: энергокризис, проверка инвестобъектов, правила Роспотребнадзора

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор самых важных событий недели, произошедших в стране с 12 по 18 апреля.

На уходящей неделе были подведены итоги выборов депутатов в органы местного самоуправления, с рабочим визитом в Абхазию прибыла делегации Минэкономразвития, а Роспотребнадзор ввел новые правила для россиян, возвращающихся на родину. Подробнее об этих и других событиях читайте в обзоре Sputnik.

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Выборы в органы местного самоуправления

На минувшей неделе районные избирательные комиссии подвели итоги седьмых по счету выборов депутатов в местное самоуправление, которые состоялись в Абхазии 11 апреля. Кандидатов на 161 депутатское кресло было 257 человек.

Выборы не состоялись в некоторых округах Гагрского, Галского районов и в Сухуме. Голосования там пройдет повторно в течение двух недель.

Как показывает статистика, большая часть избранных депутатов – это мужчины, но попасть в районные Собрания удалось также 16 женщинам. Самая высокая явка была зафиксирована в Галском районе, где проголосовало 58% избирателей из 859. Самая низкая в столице республики – 30% общего количества избирателей - около сорока тысяч. Всего по стране проголосовало 62777 человек.

Выборы в органы местного самоуправления Абхазии: итоги>>

Интрига от Роспотребнадзора

На минувшей неделе сообщение Роспотребнадзора об ужесточении правил возвращения россиян на родину взволновало общественность по обе стороны российско-абхазской границы. Это решение было принято в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно новым правилам, с 15 апреля россиянам, въезжающим в страну, необходимо в течение трех дней заполнить анкету на "Госуслугах", по прибытии в Россию сдать ПЦР-анализ на COVID-19 и до получения результатов теста находиться на самоизоляции.

В сообщении Роспотребнадзора не было уточнений по поводу Абхазии. Это вызвало беспокойство у жителей республики, особенно в преддверии курортного сезона. Пользователи социальных сетей выразили обеспокоенность тем, что потенциальные туристы из-за таких неудобств откажутся ехать в Абхазию, и их опасения оправдались.

Последствия неопределенности не заставили себя долго ждать. На следующие сутки после заявления российского ведомства турфирмы стали терять клиентов. Многие отказались от посещения Абхазии, несмотря на то, что они уже стояли на государственной границе с ней. Также турфирмы зафиксировали снижение заинтересованности среди россиян абхазским направлением на 30-35%, хотя после информации о прекращении авиасообщения с Турцией наблюдался резкий рост спроса на Абхазию.

Кабмин Абхазии обратился к Роспотребнадзору за разъяснениями и получил ответ о том, что новые правила въезда в Россию не касаются граждан РФ, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок. Они касаются граждан России, въезжающих из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики.

Жители Абхазии облегченно вздохнули, но ненадолго. Замминистра экономического развития России Сергей Назаров, который прибыл в Абхазию вместе с коллегами для ознакомления с ходом работ по Инвестпрограмме, прокомментировал решение Роспотребнадзора в студии радио Sputnik.

"Я не готов пока толковать, что какие-то исключения есть в этом нормативном документе по Абхазии. Мы обсуждаем данный вопрос – возможны ли здесь какие-то изъятия. Но на данный момент есть такой документ, есть ситуация, связанная с коронавирусом, поэтому предлагаю пока руководствоваться этим документом. Никаких исключений из этого пока нет", – сказал Назаров.

Договоренности в Москве

12 апреля в Москве состоялась встреча министров юстиции Абхазии Анри Барциц и России Константина Чуйченко. В эфире радио Sputnik Барциц поделился подробностями той встречи. По его словам, главы ведомств обсудили вопросы двустороннего межведомственного сотрудничества, внедрение электронных технологий в работу судебных исполнителей и создание совместной рабочей группы.

В числе прочих вопросов они также затронули тему судебных экспертов. Стороны договорились о предоставлении абхазским судэкспертам возможности повышения квалификации в России.

Главным итогом встречи Анри Барциц назвал договоренность о создании двусторонней рабочей группы, которая будет заниматься более плотным, эффективным и быстрым реагированием на поставленные Минюстами России и Абхазии задачи.

Анкваб приступил к работе

Пресс-служба Кабмина Абхазии 12 апреля распространила сообщение о том, что премьер-министр страны Александр Анкваб, который лечился от коронавирусной инфекции и проходил реабилитацию в Москве с 8 января, приступил к работе.

В тот же день глава государства Аслан Бжания провел рабочую встречу с Анкваб, в ходе которой они обсудили ситуацию в стране и планы работы исполнительной власти в ближайшее время.

Вокруг коронавируса

Абхазия все еще продолжает бороться с COVID-19. Президент республики Аслан Бжания 12 апреля подписал распоряжение о продлении отдельных мер по борьбе с коронавирусом до 12 мая.

Ранее Координационный штаб по защите населения от коронавируса на заседании 9 апреля рекомендовал президенту продлить ограничительные меры до начала вакцинации в Абхазии в прежнем виде.

Когда именно российскую вакцину доставят в Абхазию, пока неизвестно. Планировалось, что это произойдет в марте. Слегка пролил свет на этот вопрос замминистра экономического развития России Сергей Назаров, который сказал в эфире радио Sputnik Абхазия, что эта тема обсуждалась на минувшей неделе.

"Думаю, что сегодня мы уточним возможные сроки поставки в Абхазию, но то, что вопрос будет находить решение, у меня нет сомнений. Вопрос только в сроках", - отметил Назаров и добавил, что это может произойти в ближайшее время.

Тем временем в республике планируют усилить профилактику коронавируса. 14 апреля премьер-министр Абхазии Александр Анкваб и главный санитарный врач страны Людмила Скорик обсудили вопросы открытия дополнительных лабораторий по диагностированию инфекционных заболеваний методом полимеразной цепной реакции в городах Очамчыра и Гагра.

Лаборатория по диагностированию коронавирусной инфекции COVID-19 в восточной части Абхазии будет запущена в начале мая. Проект по запуску ПЦР-лаборатории в Гагре будет реализован к концу мая.

Визит делегации Минэкономразвития

Делегация представителей Минэкономразвития и Минэнерго России находилась с двухдневным визитом в Абхазии в рамках проверки хода ремонтных работ, финансируемых за счет Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики.

В ходе первого дня были проинспектированы объекты в Гагре:

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15 апреля делегацию принял президент Абхазии Аслан Бжания. 16 апреля в Кабинете министров прошло расширенное заседание.

Энергокризис и веерные отключения

Наряду с коронавирусом наиболее актуальным вопросом в Абхазии остается энергетический кризис и вытекающие из этого неудобства для населения.

13 апреля "Черноморэнерго" ввел новый график отключений электричества – на один час в светлое время суток и на два часа ночью вместо отключений каждые три часа, как это было с 6 апреля.

Днем позже график был изменен, но нововведения не коснулись схемы ограничений по подаче электроэнергии.

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Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров оценил состояние энергосистемы страны в студии радио Sputnik Абхазия. Он уверен, что с учетом низкой оплаты за свет населением и в нынешнем режиме энергосистема республики работать не сможет.

"Важный вопрос связан с энергоснабжением. Была подготовлена дорожная карта, и она рассматривается абхазской стороной совместно с Министерством энергетики России. Этот вопрос обсуждался и на уровне президента Абхазии, и на совещании с правительством республики. Понимание того, что необходима серьезная организация или реорганизация энергосистемы, очевидно", — подчеркнул он.

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Уголовные дела



В судах Абхазии продолжается рассмотрение нашумевших уголовных дел. Все еще остается под стражей, до 5 мая, бывший советник президента страны, герой ДНР Ахра Авидзба, который вместе с четырьмя охранниками обвиняется в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело против главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба завели 9 февраля 2021 года. Генпрокуратура обвиняет их в превышении должностных полномочий. По этому делу также проходит бывший сотрудник медучреждения, предприниматель Аслан Цкуа, которого обвиняют в соучастии в растрате государственных денег.

Цкуа и Воуба решением суда были взяты под домашний арест. Во вторник 13 апреля стало известно, что Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда отменила постановление Сухумского горсуда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Георгия Воуба. В тот же день Сухумский городской суд освободил Цкуа из-под домашнего ареста.

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"Саянский марш"

С 15 по 16 апреля в Красноярском крае на базе горной подготовки "Ергаки" прошел первый конкурс в рамках АрМИ-2021 - "Саянский марш", в котором участвовали военнослужащие Минобороны Абхазии вместе с командами из России, Китая, Южной Осетии, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана.

Участники соревнований за два дня преодолели 50 километров маршрута, выполняя специальные задачи, среди которых были спуск с вершины в связках, стрельба в составе группы, спуск со скалы на веревках, метание гранат, разведка цели, ориентирование, подъем на вершину согласно расчету времени.

Выполнение этих задач сильно усложнили суровые зимние погодные условия. По словам подполковника абхазской армии Аляса Ванача, была сильная пурга и всего за сутки выпало более 70 сантиметров снега.

По результатам, военнослужащие Минобороны Абхазии, участвовавшие в соревнованиях "Саянский марш", не заняли призового места. Но их пригласили на сборы альпинистов в Кабардино-Балкарии для восхождения на Эльбрус.

Спортивные достижения

Пятнадцатилетний Саир Качарава из Абхазии победил в первенстве России по боксу среди юношей в возрасте от 15 до 16 лет, это позволит ему выступить на первенстве Европы от сборной России.

Бой абхазского боксера Игоря Адлейба и его соперника из Украины Александра Абрамяна по прозвищу Танк на "Вечере профессионального бокса" от компании "RCC Boxing Promotions" закончился ничьей.

По сообщению Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту, абхазская спортсменка Шорена Гуния заняла первое место в первенстве Псковской области по фигурному катанию на коньках "Юные звезды", которое проходит с 17 по 18 апреля.

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Сочи и Пскова. Семилетняя Шорена представляла Академию олимпийского катания "Олимпийский лед" города Сочи. Фигурным катанием она занимается второй год под руководством тренера Ольги Найденовой.

Абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава одержал победу в первой гонке чемпионата "Lamborghini Super Trofeo-2021" в классе Pro-AM в качестве пилота итальянской команды "Target Racing".

На уходящей неделе также пришла новость из Аргентины. Абхазская теннисистка Амина Аншба в паре с венгеркой Панной Удварди победила в турнире ITF W25 в Кордобе. В финальном матче спортсменки обыграли Барбару Гатику из Чили и Ребеку Перейру из Бразилии со счетом 6:3, 6:3, отмечается в сообщении.

Ранее Амина и ее нынешняя партнерша уже выиграли один турнир этой серии в парном разряде.

Воспитанник Калдахуарской школы-интерната Элкан Гвазава стал серебряным призером первенства Республики Татарстан по тяжелой атлетике. Соревнования прошли 11 апреля в Казани. В них приняли участие около 100 сильнейших спортсменов Татарстана.

Гвазава выступал в весовой категории до 67 кг. Его итоговый результат – 120 кг в рывке и 135 кг в толчке. Он учится в Казанском училище Олимпийского резерва. Тренируется под руководством Марата Мадиярова.

Ранее спортсмен тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.

Глава государства на прошедшей неделе назначил нового и.о. главы администрации Очамчырского района. Им стал пятидесятилетний Беслан Бигвава.

13 апреля Аслан Бжания представил Бигвава активу Очамчыркского района. На встрече с населением района президент напомнил, что скоро начнется туристический сезон и к нему надо готовиться.

"Пришло время созидать. Давайте начнем с чистоты", - сказал Бжания, предлагаю жителям Очамчыры провести субботник, в особенности вдоль центральной трассы.

В среду 14 апреля члены партии «Амцахара» на съезде выбрали в качестве своего руководителя Героя Абхазии и одного из основателей партии Лесика Цугба.

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