Sputnik недели: "долгий" коронавирус, протест майнеров и стрельба в Сухуме

Коронавирус не отступает, и в Абхазии ввели дополнительные ограничительные меры. Количество пациентов в медучреждениях страны растет ежедневно, а медики работают в авральном режиме без выходных. Борьба с майнингом тоже не останавливается, и некоторые граждане этим недовольны. В субботу в Сухуме произошла перестрелка, в которой два человека погибли и один получил ранения. Генпрокуратура возбудила уголовное дело, один подозреваемый задержан. Об этом и многом другом, читайте в материале Sputnik.

Sputnik

Снять "корону"

В период с 12 по 17 июля в Абхазии выявили 1110 случаев инфицирования коронавирусом (1035 на прошлой неделе), за это же время в медучреждениях республики скончались 12 пациентов с COVID-19 (на прошлой неделе - 14). Всего зарегистрировано 277 летальных случаев. По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции за 17 июля, общее число выявленных случаев COVID-19 в республике уже приближается к 20 тысячам и составляет 19963, более 16 тысяч человек выздоровели. В Гудаутской ЦРБ открыли еще одно допотделение для пациентов с коронавирусом и туда направили дополнительные медицинские бригады.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба обратился через СМИ к жителям Абхазии с просьбой быть осторожнее и соблюдать масочный режим, держать социальную дистанцию и ограничить присутствие в местах скопления людей. Рост заболеваемости он напрямую связывает именно с тем, что все это населением не соблюдается.

На пресс-конференции Абхазского телевидения Бутба рассказал, что в стране сложная эпидемиологическая ситуация, и медики работают в авральном режиме. Руководство страны обратилась к российскому Минздраву с просьбой прислать своих специалистов на помощь абхазским коллегам, как это было зимой и весной этого года. При этом министр выразил понимание того, что в самой России эпидобстановка не из легких, и вопрос этот сейчас на стадии обсуждения.

Тем временем первый этап вакцинации населения от коронавирусной инфекции подходит к завершению. По данным на 15 июля, прививку "Спутником V" сделали 6398 людям, более 4000 из уже провакцинировались вторым компонентом. Новую партию вакцины Абхазия ожидает в конце июля - начале августа. На ее приобретение, по решению президента Абхазии, выделят часть средств, переданных республике бывшим главой Адыгеи Хазретом Совменов, который во второй раз за пандемию передал стране 50 миллионов рублей.

На минувшей неделе в Парламенте прошло расширенное заседание комитета по социальной политике с участием министра здравоохранения Эдуарда Бутба и главного санврача Людмилой Скорик. Депутаты выразили обеспокоенность нынешней обстановкой в стране, связанной с вирусом и выразили готовность оказать всяческую необходимую помощь в решении этой проблемы. Бутба рассказал народным избранникам о том, как обстоят дела с этим в республике, какая проводится работа и с какими сложностями сталкивается абхазская медицина.

Среди наиболее острых вопросов, в том числе, был дефицит дорогостоящих препаратов, которые прописывают врачи пациентам с коронавирусной инфекцией. По словам Бутба, партию "Актемры" и "Артлегии" ведомство забронировало и оплатило. Они должны быть доставлены в Абхазию. Он также добавил, что дефицит медикаментов существует и в России. На эти препараты высокий спрос и достать их нелегко. Решать проблему приходится, в том числе по личным связям.

Некоторые депутаты на той встрече предложили перенаправить сто миллионов рублей из государственного бюджета, предназначенных на установку приборов учета электроэнергии, на борьбу с COVID-19 и поддержку медицины.

Тем временем с 12 июля в Абхазии вступили в силу дополнительные антиковидные меры. Министр культуры Гудиса Агрба подписал приказ о запрете деятельности театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов, ансамблей, образовательных учреждений. Напомним, что все эти учреждения возобновили работу после четырехмесячного карантина 15 февраля.

Милиция следит за соблюдением антиковидных мер в Абхазии>>

Майнинг и протесты

Борьба с незаконной добычей криптовалют продолжается. По информации от МВД Абхазии, за первые две недели июля силовики отключили и демонтировали около 1300 аппаратов. Рейдовые мероприятия проводятся милицией совместно со службой Госбезопасности, представителями Госстандарта республики и "Черноморэнерго". По данным СГБ республики, с 4 июля этого года более 2900 майнинг-аппартов демонтировано и помещено на ответственное хранение.

Действия правоохранительных органов в Очамчырском районе, где изъяли 560 единиц оборудования для майнинга, возмутили часть жителей этого района. 13 июля в селе Араду собралось около 200 человек и выразили протест происходящему. Как рассказал Sputnik глава местной администрации Беслан Бигвава, люди были недовольны тем, что силовики приходят к ним с обысками по ночам и некоторые из них повели себя некорректно. Что именно сделали милиционеры и где, разглашать не стали.

По рассказу Бигвава, руководство Администрации президента, района и МВД, депутаты Парламента и Очамчырского Собрания встретились с группой протестующих и побеседовали. Им пообещали, что ночных рейдов проводиться больше не будут, но противоборство майнингу продолжится в любом случае. На этом и разошлись.

В понедельник 12 июля президент Абхазии Аслан Бжания предупредил всех глав районных администраций о персональной ответственности за ситуацию с незаконной добычей криптовалют на рабочем совещании с участие членов Правительства и глав городских, районных администраций.

"Если вы не можете или не хотите принять меры воздействия в отношении виновных в этом на местах, то я вынужден буду принять решения в отношении вас самих", - сказал Бжания.

Так, от занимаемой должности был освобожден начальник Ткуарчалского филиала "Черноморэнерго" Вахтанг Харчилава. Президент Бжания потребовал от гендиректора "Черноморэнерго" уволить руководителя Ткуарчалскй РЭС, так в районе за последнее время обнаружили более 600 майнинг-аппаратов.

Между тем, Генпрокурор Абхазии оценил неэффективной работу прокуроров в сфере энергетики и противодействия коррупции, об этом он сказал на оперативном совещании с участием районных прокуроров в четверг 15 июля.

Из сообщения ведомства известно, что прокуроров подвергли дисциплинарным взысканиям. Агрба поручил коллегам усилить прокурорский надзор на данных направлениях, с определенным временем на их исполнение.

Несостоявшееся заседание

В пятницу 16 июля должно было пройти внеочередное заседание депутатов Парламента Абхазии, но дальше обсуждения повестки дня дело не пошло. Группа депутатов инициировала его после встречи с министром здравоохранения Эдуардом Бутба и главным санитарным врачом Людмилой Скорик, где обсудили эпидобстановку в стране.

Один из четырех вопросов повестки был посвящен этой теме, но часть парламентариев отказалась голосовать за документ. В итоге повестка не набрала необходимого количества голосов.

Вопросы из повестки: проект постановления "о стратегических объектах Абхазии", "об обращении Народного Собрания к президенту Абхазии об изменении структуры Кабмина", "об экстренных и неотложных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции", "обращение Парламента к президенту Абхазии в связи с кризисом в энергетической отрасли".

Инициаторы заседания провели брифинг, где они изложили свою позицию по случившемуся, дали оценку действиям коллег, подробно остановились на каждом пункте той повестки и объяснили, почему, на их взгляд, все эти вопросы так важны для страны. По мнению депутата Народного Собрания Алхаса Джинджолия, проект постановления "О стратегических объектах" был одной из причин, почему заседание сессии было сорвано.

Джинджолия и Лолуа рассказали, почему повестка заседания Парламента не набрала кворум>>

Как позже на пресс-конференции Абхазского телевидения объяснил свой протест в отношении повестки депутат Батал Табагуа, некоторые его коллеги попытались под предлогом темы здравоохранения включить в документ другие пункты, которые напрямую не связаны между собой. Что касается энергетики, подчеркнул он, в стране уже действуют законодательные акты, регулирующую эту сферу и в принятии дублирующих законов он смысла не видит.

Госдача в Гагре и ответ президенту: группа депутатов Парламента провела брифинг>>

Дела международные

Во вторник 13 июля стало известно о том, что вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и министр экономического развития России Максим Решетников подписали Меморандум о сотрудничестве в области развития программно-целевого управления.

Согласно документу, министерства будут сотрудничать в части обмена информацией и опытом в сфере разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ, а также повышения уровня профессионализма профильных специалистов.

Стороны договорились проводить регулярные рабочие встречи экспертов и делегаций и организовывать конференции, симпозиумы и семинары.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове отбыл с рабочим визитом в Республику Никарагуа в четверг 15 июля, с тем чтобы встретиться с руководством дружественного государства для обсуждения вопросов двустороннего абхазо-никарагуанского сотрудничества.

Кроме того, глава МИД Абхазии участвует в торжественных мероприятиях, посвященных 42-й годовщине Сандинистской революции.

Перестрелка и аресты

Вечером в субботу 17 июля на улице 30 сентября в Новом районе Сухума произошла перестрелка, в которой погибли два человека и один получил ранения. От полученных огнестрельных ранений скончались Руслан Гудалия и Беслан Дзыба.

В пресс-службе МВД Абхазии уточнили, что жизненно-важные органы пострадавшего Аслана Зухба не были задеты. Он получил одно сквозное ранение и одно слепое. Его прооперировали и перевели из реанимации в больничную палату.

По приказу министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар личный состав МВД был поднят по тревоге и объявлен план-перехват.

Генпрокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по факту произошедшего. В воскресенье 18 мая милиция задержала подозреваемого в совершении убийства - им оказался 42-летний уроженец села Ачандара Игорь Гудалия.

На уходящей неделе состоялось третье заседание Верховного суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в ноябре 2019 года. В этом преступлении обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, братья Демур и Дато Ахалая и Аслан Блабба.

По ходатайству СГБ и МВД заседание было перенесено в здание СГБ в связи со скоплением автомобилей у здания Верховного суда и обращением к президенту Абхазии адвокатов стороны защиты "об обеспечении им должной безопасности с учетом имеющейся у СГБ информации о возможных провокационных ситуациях заинтересованных сторон, которые могут выйти из-под контроля".

Сухумский городской суд избрал в отношении директора ООО "РемСтрой2012" Амирана Лакербая меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть ‪до 13 сентября‬. Находившийся в розыске с 23 апреля Лакербая 13 июля явился в Генпрокуратуру и дал показания по уголовному делу о хищении денежных средства из Фонда репатриации.

В марте 2021 года Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы министра репатриации республики Беслана Дбар.

Экс-министра обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере (более 25 миллионов рублей - прим.) с использованием служебного положения, совершенного в группе с директором ООО "РемСтрой2012" Амираном Лакербая и инженером по техническому надзору Фонда репатриации Денисом Кове.

В отношении Кове Сухумским горсудом была ранее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Директор ООО "РемСтрой2012" Амиран Лакербая и экс-министр репатриации Беслан Дбар были объявлены в розыск 23 апреля.

Не конечная

В железнодорожную станцию "Гума" в Сухуме вдохнули новую жизнь. Этот объект, построенный в 1940 году, пришел в упадок за послевоенный период, но группа небезразличных к столичной архитектуре людей частично его восстановили и разбили там арт-пространство для творческих людей, которые хотят рассказать о себе.

Открытие "Guma art station" прошло в пятницу 16 июля. В этот день на станции были представлены фотовыставка черно-белых и цветных фото станции в советское время, проект реновации объекта, также для посетителей играл диджей, работал фудкорт, а вечером посетителям в летнем кинотеатре под открытым небом показали фильм "Время счастливых находок".

Искусство для всех: в Сухуме открылась арт-площадка>>

Дома с историей

Журналист Саида Жиба презентовала свой альбом "Говорящие стены" в пресс-центре Sputnik Абхазия в четверг 15 июля. В нем собраны фото старинных абхазских домов, которые сохранились в том или ином виде до наших дней.

По словам Жиба, идея собрать подобный альбом пришла к ней в прошлом году, когда она была в Турции и познакомилась с абхазским старцем Ахметом Ашымхуа, который никогда не был на исторической родине, но очень интересовался ее жизнью и бытом. Спросил он в том числе и о старинных абхазских домах времен махаджирства. Так журналист и решила создать альбом и провести свое исследование.

За полгода писательница собрала фотоматериал из 70 абхазских дворов, но в альбом вошли лишь 52 объекта, о хозяевах и дате постройки которых удалось найти информацию, остальные дома остались "безымянными" – их хозяев давно нет в живых, а о потомках узнать ничего не удалось. Многим домам 100 и даже 200 лет.

Альбом представлен на абхазском, русском и турецком языках.

На коне

Госкомспорта Абхазии сообщил, что скакун из Абхазии по кличке "Вронский" стал победителем главной скачки сезона – Большого Краснодарского приза (Дерби).

Скачки прошли накануне, 17 июля на Краснодарском ипподроме. Абхазский "Вронский" первым преодолел дистанцию в 2400 метров. Хозяин лошади Ахра Ашуба, мастер-жокей - Джубей Авидзба, тренер - Минджия.

В этом же забеге призовое третье место заняла еще одна скаковая лошадь Ахры Ашуба "Сириус".

Спасение туристов

У берегов Гудауты едва не произошла трагедия. Группа туристов решила прокатиться на катамаране, но не соблюла правила. Вместо четырех человек на плавсредство забрались пятеро взрослых вместе с ребенком 6-7 лет.

Катамаран не выдержал нагрузки и его левый бок треснул. Стал уходить в воду. На крики о помощи отреагировали местные жители, одним из которых был семнадцатилетний Леон Барциц. На доске для серфинга он подплыл к терпящим бедствия туристам и вернулся на берег вместе с девушкой и ее ребенком. По словам очевидцев, гости были нетрезвые. Оставшихся на борту отдыхающих "эвакуировали" с тонущего плавсредства на лодке.

Еще одна неприятность произошла на уходящей неделе с туристами. Автомобиль столкнулся с экскурсионным автобусом по дороге на озеро Рица в пятницу 16 июля. По информации от руководителя Рицинского национального парка водитель иномарки был доставлен в медучреждение Сухума с переломом ноги, экскурсовод получил легкие ушибы, а туристы, находящиеся в автобусе, не пострадали.

Чем еще запомнилась уходящая неделя: