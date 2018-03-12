Новости по теме День Победы

В этом году в ряды "Бессмертного полка" встанут жители Сербии, Болгарии, Казахстана, Киргизии и многих других стран. Для общей памяти нет политической конъюнктуры и границ, уверен сопредседатель патриотического общественного движения "Бессмертный полк – Россия" Николай Земцов.
В честь 70-ой годовщины Победы ветерану Великой Отечественной войны Арсену Чакряну вручен государственный регистрационный автомобильный номер 070.
Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина приняла участие в параде Победы в Москве 9 мая вместе с другими абхазскими ветеранами ВОВ.
Ветераны Великой Отечественной войны из Абхазии приняли участие в параде Победы в Москве 9 мая.
В День Победы сотни школьников вышли на площадь Свободы в Сухуме и исполнили массовый танец.
Ежегодно 9 мая в столице Абхазии проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этом году программа торжественных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, была весьма насыщенной.
Ежегодно 9 мая в столице Абхазии проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этом году программа торжественных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, была весьма насыщенной.
На торжественном митинге в Цандрипше, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, был заложен камень, на месте которого планируется установить памятник погибшим в Великой Отечественной войне.
Вторая половина праздничного дня была насыщенна: массовые гуляния на Набережной Махаджиров, выставка детских рисунков и, конечно, военные песни.
Организаторы авиаперелета из Сухума в Москву хотят привлечь внимание к тому, что геройски погибший летчик-истребитель Кязым Агрба не получил заслуженной награды Героя Советского Союза.
Ветеран Великой Отечественной войны генерал-лейтенант Хасан Харазия награжден двумя медалями "За отвагу" и двумя орденами Красной Звезды.
Руководство администрации Гагрского района и жители города возложили цветы и венки к памятнику Неизвестному Солдату.
Василий Мукба был призван на военную службу в Балтийском флоте в 1943 году. За проявленную в Великой Отечественной войне храбрость был награжден медалью "За отвагу".
На торжества в Москву прибыли главы более 30 иностранных государств.
Участников торжественных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, угостили солдатской кашей в Сухуме.
Сводные расчеты военнослужащих Министерства обороны Абхазии, 7-ой Российской военной базы и российских пограничников прошли торжественным маршем на Набережной Диоскуров в Сухуме по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Для ветеранов и гостей мероприятия были организованы импровизированные палатки, в которых угощали солдатской кашей и фронтовыми "сто граммами". Над памятником Неизвестному Солдату взлетел вертолет, который приветствовал участников митинга.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял участие в параде Победы, проходившем на Красной площади в Москве.
Впервые над Красной площадью пролетели новейшие истребители поколения "4++" Су-35 и Су-30, модернизированные ударные вертолеты Ми-35М и учебно-тренировочный вертолет "Ансат-У".
Десятки любителей активного образа жизни принимают участие в велопробеге, стартовавшем в Гулрыпшском районе Абхазии. Акция посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.