Новости по теме День Победы

В этом году в ряды "Бессмертного полка" встанут жители Сербии, Болгарии, Казахстана, Киргизии и многих других стран. Для общей памяти нет политической конъюнктуры и границ, уверен сопредседатель патриотического общественного движения "Бессмертный полк – Россия" Николай Земцов.