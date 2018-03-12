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Новости по теме Абхазия

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    • Газета Апсны
      11:50 27.02.2018
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      "Апсны": истоки абхазской журналистики

      Дата появления периодической печати в республике, первой абхазской газеты "Апсны" (Абхазия), отмечается как день средств массовой информации Абхазии.

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