Новости по теме Абхазия

Дата появления периодической печати в республике, первой абхазской газеты "Апсны" (Абхазия), отмечается как день средств массовой информации Абхазии.
В день 175-летия Василия Верещагина автор Sputnik побывал на "Холме Верещагина" и узнал, что делал в Абхазии автор "Апофеоза войны".
17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника создан Рицинский национальный реликтовый парк.
Как в мае 1963 года в доме братьев Таркил в лучших традициях абхазского гостеприимства приняли кубинского лидера Фиделя Кастро.
Абхазия всегда привлекала творческих людей, вспомним писателя Антона Чехова, поэта Евгения Евтушенко, певца Владимира Высоцкого и многих других известных личностей. Среди них был выдающийся композитор Микаэл Таривердиев. В день памяти композитора Sputnik Абхазия подготовил материал об интересных фактах из жизни Таривердиева, связанных с Абхазией.
Первый легальный миллионер СССР Артем Тарасов скончался на 67 году жизни в Москве 22 июля. Мало кто знает, что Артем Тарасов был связан с Абхазией. Отец известного предпринимателя был фотокорреспондентом газеты "Советская Абхазия", а мать, доктор наук, работала в Институте приматологии в Сухуме.
37 лет назад в жаркой олимпийской Москве ушел из жизни Владимир Высоцкий. Sputnik собрал малоизвестные факты из жизни знаменитого поэта.
Со дня смерти легендарного поэта, автора и исполнителя песен, актера Владимира Высоцкого прошло 37 лет. В день его памяти Sputnik Абхазия подготовил материал, рассказывающий о связи певца с Абхазией.
Американские журналисты заинтересовались Абхазией, об этом Sputnik рассказала представитель ТПП в США Лана Басария.
Продолжение истории переименований улиц Сухума читайте в материале председателя Центра исследований истории и культуры Сухумских греков "Диоскуры" в городе Афины Георгиоса Григориадис.
В преддверии премьеры нового сезона "Твин Пикс" колумнист Sputnik Амина Джонуа приглашает читателей порассуждать о сериале и его создателях.
Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") I степени Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 72 года – в канун знаменательной даты частичкой души, в которой живет Владислав, жители страны поделились с колумнистом Sputnik Амрой Амичба.
В Доме-музее Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба в селе Члоу накануне 100-летия со дня его рождения побывала корреспондент Sputnik, о трудном пути к дому поэта читайте в ее материале.
Пресс-конференция Торгово-промышленной палаты Абхазии и Ассоциации черкесов в Ливане, которая завершилась подписанием соглашения о сотрудничестве, прошла в Сухуме в четверг 11 мая.
Гудаутской музыкальной школе имени Ивана Кортуа вот уже около ста лет, и со дня открытия в ней не проводился капитальный ремонт. Корреспондент Sputnik Бадри Есиава, который сам когда-то был ее учеником, навестив родные стены, очень расстроился.
12 мая 1917 года родился Народный поэт, автор множества сборников стихов, исторического романа "Последний из ушедших", поэмы "Песнь о скале" и многих других произведений Баграт Шинкуба.
Радиожурналиста, директора Абхазского радио, заслуженного журналиста Абхазии Гарри Дбар в год 85-летия радио страны вспоминает его друг и коллега Отар Лакрба.
Амина Аншба стала победителем турнира STARLIGHT CUP, который проходил в Турции.
В Новом районе Сухума 6 мая произошло убийство Мадины Зантария, в котором подозревается ее родной брат.
Со дня начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и до ее победного конца женщины Абхазии наравне с мужчинами стояли с оружием в руках на защите Родины. Женщины-бойцы, медсестры, журналисты - голоса представительниц прекрасного пола часто звучали во время войны в эфире Абхазского радио.
Дата появления периодической печати в республике, первой абхазской газеты "Апсны" (Абхазия), отмечается как день средств массовой информации Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.