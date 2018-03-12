Новости по теме Абхазия

Гудаутской музыкальной школе имени Ивана Кортуа вот уже около ста лет, и со дня открытия в ней не проводился капитальный ремонт. Корреспондент Sputnik Бадри Есиава, который сам когда-то был ее учеником, навестив родные стены, очень расстроился.