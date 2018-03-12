Новости по теме США

Традиционный благотворительный праздник по случаю Масленицы прошел в посольстве России в Вашингтоне.
Трамп, еще будучи кандидатом в президенты, пообещал в случае своего избрания рассмотреть вопрос признания российского статуса Крыма.
Администрации избранного президента США Дональда Трампа нужны люди, которые верят в потенциал российско-американских отношений и разделяют его взгляды о необходимости восстановления связей с Москвой, заявил советник Трампа Картер Пейдж.
США не пригласили российскую делегацию в качестве наблюдателей на предстоящих президентских выборах.
Полиция проводит расследование в связи с данными о том, что неизвестные закинули бутылку с зажигательной смесью в здание штаб-квартиры Республиканской партии в округе Ориндж.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.