Новости по теме экскурсии

При Гагрском промышленно-гуманитарном техникуме имени Бориса Кехирипа открылась первая в Абхазии школа экскурсоводов.
Экскурсии по достопримечательностям республики для молодых людей из различных сел страны продолжатся и в следующем году.
Одна из уникальных достопримечательностей Сухума – Ботанический сад Института ботаники Академии Наук Абхазии. Это один из старейших ботанических садов мира.
Проект "Абхазия глазами молодежи", организованный комитетом по вопросам молодежи и спорта столичной администрации, завершился в воскресенье 28 июня. В рамках проекта были проведены семь экскурсий по республике, в которых приняли участие сотни молодых людей из различных уголков Абхазии.
Проект "Абхазия глазами молодежи", организованный Комитетом по вопросам молодежи и спорта столичной Администрации, завершился в воскресенье 28 июня. В рамках проекта было проведено семь экскурсий по республике, в которых приняли участие сотни молодых людей из различных уголков Абхазии.
Отдых в Абхазии обещает быть насыщенным, потому следует тщательно продумать план маршрутов и постараться охватить как можно больше мест и мероприятий за ограниченное время отпуска.
Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации Сухума организует бесплатные экскурсии по Западной и Восточной Абхазии.
По словам ученика девятого класса Амвросиевской школы-интерната ДНР Игоря Кукоары, каждый их день в Абхазии наполнен приятными сюрпризом.
Знакомство детей Донецкой народной республики с абхазской столицей началось в Сухумском обезьяньем питомнике (НИИЭПиТ) и продолжилось в Сухумском ботаническом саду и на городской набережной.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.