Новости по теме гастроли

В рамках российско-абхазского культурного сезона ведущие театры России приедут в Абхазию с гастролями в 2016 году, сообщила министр культуры Эльвира Арсалия.
Абхазский государственный драматический театр представит московской публике два спектакля - "Самоубийца" по пьесе Николая Эрдмана и "Бешеные деньги" по произведению Александра Островского.
Художественный руководитель и главный режиссер Абхазского драматического театра Валерий Кове рассказал в интервью Sputnik об особенностях театра и художественных критериях театрального мастерства.
Московским зрителям представят постановки "Самоубийца" по Николаю Эрдману, "Бешеные деньги" по Александру Островскому и спектакль "Открытие театра".
С 5 по 9 августа в Абхазии пройдут гастроли Санкт-Петербургского театра "Мастерская".
Русский государственный драматический театра Адыгеи приехал с гастролями в Абхазию.
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В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
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Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.