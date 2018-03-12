Новости по теме космос

Москва и Пекин действительно являются серьезными соперниками США в космосе, однако это не означает, что страны наращивают потенциал для атаки Америки во внеземном пространстве, считают эксперты.
В декабре астронавт NASA Скотт Келли сообщал, что декоративные астры-циннии, которые экипаж МКС выращивал ради наблюдений за размножением растений в космосе, завяли. Теперь экипаж МКС проверит, смогут ли астры дать потомство.
Предложенный документ, по мнению американской стороны, не дает полного определения понятия "оружие в космическом пространстве", что означает отсутствие у государств общего понимания используемой терминологии.
Следующее сближение с Землей астероида подобного размера состоится в августе 2027 года, отмечает NASA.
День начала космической эры человечества отмечается ежегодно 4 октября. Смотрите на архивных кадрах, как в этот день в 1957 году в СССР был произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли.
Российский космонавт Сергей Волков поздравил Рауля Хаджимба с Днем независимости.
Специалисты НАСА обнаружили доказательства наличия на Марсе потоков очень соленой воды. Смотрите на видео, что рассказал ученый на пресс-конференции в Вашингтоне об открытии.
Летчик-космонавт Герман Титов родился 85 лет назад, 11 сентября 1935 года. Смотрите на архивных кадрах, как он, совершив полет на корабле "Восток-2", доказал возможность человека находиться в космосе длительное время.
Головная часть в составе разгонного блока и космических аппаратов должна, согласно плану, отделиться от носителя через девять минут после старта. Galileo - навигационный проект стоимостью около 7 миллиардов евро.
"Союз ТМА-18М" был запущен с Байконура 2 сентября. В Центре управления полетами сообщили, что вмешательства экипажа в работу системы автоматического сближения и стыковки "Курс" не потребовалось.
На Международную космическую станцию отправились россиянин Сергей Волков, представитель Казахстана Айдын Аимбетов и астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен. Стыковка намечена на 4 сентября.
Космический корабль "Восток" с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю 19 августа 1960 года. Смотрите на архивных кадрах, как готовился и проходил этот биологический опыт.
Астронавты НАСА Скотт Келли, Челл Линдгрен и японский астронавт Кимия Юи на МКС попробовали впервые выращенные на орбите листья салата. Смотрите кадры дегустации.
Ученые с помощью орбитального телескопа "Кеплер" обнаружили в созвездии Лебедя похожую на Землю планету.
Запуск советского космического корабля "Союз-19" и американского "Аполлон" состоялся 40 лет назад, 15 июля 1975 года. Смотрите на архивных кадрах, как проходил первый совместный космический полет.
НИИЭПиТ Сухумский обезьяний питомник – один из старейших в мире научно-исследовательских приматологических центров.
Старт прошел успешно, сам грузовик также благополучно отделился от ракеты носителя "Союз-У". Причаливание и стыковка с МКС запланирована на утро воскресенья, 5 июля. Также отмечается, что телеметрия с "Прогресса" впервые была принята на космодроме "Восточный".
Астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти продемонстрировала, как члены экспедиции на МКС следят за гигиеной в состоянии невесомости.
Космический грузовик "Прогресс М-27М", запущенный во вторник утром к МКС, перед падением на Землю летел в режиме неконтролируемой "закрутки". Смотрите кадры с неуправляемого корабля.
В преддверии Дня космонавтики читатели Sputnik получили уникальную возможность увидеть реконструкцию полета первого космического аппарата, достигшего спутника Земли в 1959 году – "Луны-1".
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