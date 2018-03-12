Новости по теме лечение

В рамках соглашения о сотрудничестве южноосетинского Фонда защиты раненых с Фондом инвалидов Отечественной войны в Абхазии первым центр протезирования в Абхазии посетит 28-летний Денис Хугаев, потерявший ногу в августе 2008 года.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору денежных средств на проведение обследования и лечение Руслана Хиба, у которого задержка психоречевого развития.
Минздрав страны сделал соответствующее заявление после проверки сообщений о больном мальчике, который скончался, как показали анализы, заразившись лихорадкой.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение 14-летнего Зураба Попова, у которого задержка психомоторного развития. На лечение необходимо 200 тысяч рублей.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение 14-летнего Зураба Попова, у которого задержка психомоторного развития. На лечение необходимо 200 тысяч рублей.
Беда в семью Ашуба постучалась, когда мальчику было три года. Ему поставили страшный диагноз ДЦП.
Открыт сбор средств на лечение 10-летнего Даниэля Ашуба, у которого детский церебральный паралич. На лечение необходимо 400 тысяч рублей.
Открыт сбор средств на лечение 11-летней Гульнары Терзян, у которой остеохондропатия тазобедренных суставов. Стоимость оперативного лечения Гульнары – 300 000 руб.
Открыт сбор средств на лечение 11-летней Гульнары Терзян, у которой остеохондропатия тазобедренных суставов. Стоимость оперативного лечения Гульнары – 300 000 руб.
На операцию Армену Торосяну, родившемуся с расщелиной в средней части неба, необходимо собрать 254 тысячи рублей.
Договоренность о сотрудничестве Минздрава Абхазии с сочинской больницей №4 была достигнута в ходе визита министра здравоохранения Абхазии Андзора Гоова в Сочи 13 октября.
Нели Ахуба страдает редким заболеванием суставов, юношеским артритом. Для лечения девочки необходимо поместить ее в Израильскую клинику "Топ Ихилов", где готовы оказать медицинскую помощь.
Для прохождения курса лечения в Израиле необходимо собрать 350 тысяч рублей.
Николь Джинджолия с диагнозом муковисцидоз жизненно необходим аппарат для физиотерапии стоимостьью 450 000 рублей.
Николь Джинджолия с диагнозом муковисцидоз жизненно необходим аппарат для физиотерапии стоимостью 450 000 рублей.
В августе была собрана вся необходимая сумма на курс лечения Давида Магаряна с диагнозом ДЦП в Московском институте медицинских технологий, и уже в сентябре он успешно прошел курс лечения.
Спустя три года в Национальном онкологическом центре Абхазии появился аппарат лучевой терапии.
Пораженные огневкой самшитовые насаждения в Пицунде и ущелье реки Бзыбь были еще раз обработаны спустя три месяца. Об этом рассказал в интервью Sputnik председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава.
По словам представителей КБФ "Ашана", у трехлетнего Эмиля Оганяна острый лимфобластный лейкоз - рак крови.
Культурно-благотворительный фонд (КБФ) "Ашана" сообщает, что за 3,5 года существования акции "Спасем жизнь вместе" собрано 25 миллионов рублей и спасено 80 детских жизней.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.