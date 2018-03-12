Новости по теме музыка

Со дня смерти легендарного поэта, автора и исполнителя песен, актера Владимира Высоцкого прошло 37 лет. В день его памяти Sputnik Абхазия подготовил материал, рассказывающий о связи певца с Абхазией.
О том, как проходит концертный сезон 2017 в Пицундском храме и какой программой радуют организаторы своих зрителей, рассказал в интервью на радио Sputnik Абхазия Лука Гаделия.
Самые яркие и талантливые молодые музыканты Абхазии играли сочинения Баха, Вивальди, Моцарта, Генделя в сопровождении Государственного камерного оркестра Абхазии и Государственного симфонического оркестра Адыгеи.
Детский музыкальный театр "Каданс" совместно с группой "Two men. Street band" выступил на пятничном вечере Barista time.
В течение нескольких месяцев каждую пятницу в одном из приморских кафе Сухума на импровизированных концертах музыканта Абзагуа Марыхуба и его друзей можно услышать современную популярную музыку и песни культовых роковых, джазовых и блюзовых исполнителей.
Праздничный концерт, приуроченный к 8 марта, прошел в детской школе искусств имени Константина Ковача в пятницу, 4 марта.
Есхат Ахба, один из создателей ансамбль танца и песни "Уарада", играет на аккордеоне, привезенном в XIX веке в Россию из Германии, а позже на Кавказ.
На пятничных музыкальных вечерах в одном из приморских кафе Сухума музыкант Абзагу Марыхуба и его друзья исполняют абхазские, русские и английские песни.
24 декабря в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоялся новогодний концерт Народной артистки Абхазии и Российской Федерации Хиблы Герзмава.
24 декабря исполняется 116 лет со дня рождения автора первых в истории Абхазии нотных изданий и первого собирателя народных песен Константина Ковача.
85 лет исполнилось Сухумскому государственному музыкальному училищу имени Алексея Чичба.
Майя Плисецкая родилась 90 лет назад, 20 ноября 1925 года. Смотрите на архивных кадрах интервью знаменитой балерины и фрагменты балета П. Чайковского "Лебединое озеро", где она исполняла заглавную партию.
Народная артистка Абхазии Алиса Гицба и Заслуженная артистка Российской Федерации Яна Иванилова выступят в Московской консерватории на сцене Концертного зала имени Мясковского в пятницу 6 ноября.
Сорок лет назад 1 ноября 1975 года торжественные и величественные звуки органа впервые зазвучали на абхазской земле. В этот день состоялся знаменательный концерт, открывший новую страницу в музыкальной жизни страны.
Вера Таривердиева, супруга знаменитого композитора Микаэла Таривердиева, к 40-летию Пицундского органа рассказала Sputnik о своих воспоминаниях, связанных с Абхазией и Пицундским органом.
1 ноября 1975 года в Пицундском храме состоялось открытие органа, построенного знаменитой немецкой фирмой "А. Schuke".
Известный российский органист и виолончелист Александр Князев поделился своими воспоминаниями о начале своей карьеры органиста в Пицундском храме.
Лауреат международных конкурсов, композитор из Адыгеи Надежда Савенко исполнила написанную ею на домре сюиту на абхазские мотивы "Сердце Абхазии".
Лауреат международных конкурсов, композитор из Адыгеи Надежда Савенко написала абхазскую сюиту.
Международный день музыки отмечается ежегодно 1 октября. Смотрите на архивных кадрах фрагменты симфонической поэмы П. Чайковского "Франческа да Римини" и "Имперского марша" Э. Эльгара в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Владимира Федосеева.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.