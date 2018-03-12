Новости по теме нефть

В условиях надвигающегося из-за крайне низких цен на нефть кризиса, с точки зрения намечающейся стагнации европейской и российской экономик "все осознали ущербность санкций и их урон для всех экономик", считает первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.