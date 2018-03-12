Новости по теме нефть

Министр нефти Ирана Бижан Зангане обозначил условие при котором Тигиран поддержит заморозку добычи нефти.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил планы проведения встречи Владимира Путина с руководителями нефтяных компаний.
Соответствующее решение может быть принято на предстоящей встрече министров ОПЕК и других стран, если она состоится. На сегодняшний день юридического подтверждения готовности стран заморозить уровень добычи нефти нет, заявил глава Минэнерго России.
О том, что американские союзники, терпящие серьезные финансово-экономические проблемы из-за низких цен на нефть, будут добычу снижать, а российский союзник будет ее наращивать, рассказал Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
По итогам встречи министров энергетики России и стран ОПЕК было принято решение о стабилизации добычи нефти на уровне 11 января, сообщил министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими.
Решение ОПЕК о заморозке добычи нефти должны поддержать все страны, иначе оно не окажет никакого влияния на рынок.
Большая часть нефти ИГ идет через Турцию, а через нее же идет финансирование терроризма, завявил бывший замминистра внутренних дел и административной реформы Греции Филиппос Цалидис.
В условиях надвигающегося из-за крайне низких цен на нефть кризиса, с точки зрения намечающейся стагнации европейской и российской экономик "все осознали ущербность санкций и их урон для всех экономик", считает первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.
Неумолимо снижающаяся цена на нефть, по мнению экспертов, стала причиной падения российского рубля и других валют на постсоветском пространстве.
По прогнозам, Китай в ближайшие годы будет увеличивать установленную мощность электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, это говорит о том, что нефтяная эра осталась в прошлом, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
За три года группировка захватила значительные территории Ирака и Сирии, а также пытается распространить свое влияние в странах Северной Африки.
Террористическая организация ДАИШ (ИГ-ред.) получает 80 миллионов долларов ежемесячного дохода от налогов на коммерческую деятельность, конфискации земель и собственности, а также от торговли нефтью и наркоторговли.
Целью ВВС Соединенного Королевства являются объекты в районе нефтяных месторождений на востоке Сирии, сообщили в минобороны Британии.
Грузовики на фото, это очередь автоцистерн, которые забирают нефть, но затем распространяют ее по всей Сирии, заявил представитель госдепартамента США.
Москва не может поддержать бомбардировки в силу того, что они совершаются без согласия официального Дамаска, заявил представитель внешнеполитического ведомства Илья Рогачев.
В рамках подготовки к визиту эмира Кувейта в Россию, представители МИД РФ обсудили с послом Кувейта в Москве актуальные вопросы повестки предстоящего визита.
Президент России Владимир Путин назвал необходимые условия для укрепления российской экономики. В частности, он отметил, что нужно обеспечить устойчивость государственных финансов.
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